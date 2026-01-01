Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi 1 người đàn ông đến VietinBank chuyển khoản 700 triệu đồng cho thanh niên SN 2003, công an và ngân hàng phải vào cuộc gấp

01-01-2026 - 20:08 PM | Sống

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm tổ chức xác minh thông tin.

Mới đây, Công an xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

Cụ thể, ngày 31/12/2025, Công an xã Phát Diệm tiếp nhận tin trình báo của ông anh Ngô Văn Huy (SN 1984, trú tại Hùng Tiến, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Người đàn ông cho biết đã đến Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm để thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người trong gia đình. Do sơ suất anh Huy đã chuyển khoản nhầm số tiền 700 triệu đồng đến 1 số tài khoản ngân hàng khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm tổ chức xác minh thông tin. Với tinh thần nhanh chóng, khẩn trương, chính xác, quá trình xác minh, Công an xã Phát Diệm đã phối hợp xác định được số tài khoản ngân hàng mà anh Huy chuyển nhầm là của anh Nguyễn Đức M. (SN 2003, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Từ đây, công an xã Phát Diệm đã chủ động liên hệ và phối hợp với Công an phường Bắc Giang và các đơn vị liên quan liên hệ với anh M. Thời điểm đó, anh M cho biết cũng rất ngạc nhiên và băn khoăn không hiểu vì sao có số tiền 700 triệu không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của mình. Được hướng dẫn, anh M. đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và chuyển trả lại số tiền 700 triệu đồng cho anh Huy.

Anh Ngô Văn Huy thông tin lại với Công an xã Phát Diệm về việc mình đã nhận lại đầy đủ 700 triệu đồng do bản thân chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình

Phát hiện thanh niên SN 2005 chuẩn bị mở sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, đăng ký vay online 10-20 triệu rồi xoá app: Công an Đà Nẵng truy xét nóng

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên nắp bút bi

90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên nắp bút bi Nổi bật

Từ 1/1/2026: 4 chính sách y tế quan trọng, mở rộng chi bảo hiểm y tế

Từ 1/1/2026: 4 chính sách y tế quan trọng, mở rộng chi bảo hiểm y tế Nổi bật

Saigon Marina IFC rực rỡ đêm pháo hoa với công nghệ ánh sáng hàng đầu thế giới

Saigon Marina IFC rực rỡ đêm pháo hoa với công nghệ ánh sáng hàng đầu thế giới

19:30 , 01/01/2026
Bác sĩ nói thẳng: Có 3 món tôi tuyệt đối không ăn, một loại còn bị WHO xếp vào nhóm gây ung thư bậc nhất

Bác sĩ nói thẳng: Có 3 món tôi tuyệt đối không ăn, một loại còn bị WHO xếp vào nhóm gây ung thư bậc nhất

19:29 , 01/01/2026
Điểm danh 4 con giáp "trúng số" độc đắc từ giờ đến Tết Âm lịch: Tiền về như thác, nằm duỗi mà ăn

Điểm danh 4 con giáp "trúng số" độc đắc từ giờ đến Tết Âm lịch: Tiền về như thác, nằm duỗi mà ăn

18:56 , 01/01/2026
200.000 nhân viên ngân hàng sắp thất nghiệp vì AI: “Bất kỳ công việc nào thường xuyên lặp lại đều có nguy cơ biến mất”

200.000 nhân viên ngân hàng sắp thất nghiệp vì AI: “Bất kỳ công việc nào thường xuyên lặp lại đều có nguy cơ biến mất”

18:26 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên