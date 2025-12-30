Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao nắp chai thủy tinh thường có 21 răng cưa? Mang công dụng đặc biệt nhưng nhiều người không biết

30-12-2025

Một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ các chai đồ uống lại ẩn chứa cả trăm năm tính toán kỹ thuật.

Khi khui bất kỳ một loại đồ uống trong chai thủy tinh, hầu như chúng ta chỉ chú ý tới tiếng “pặc” vang lên quen thuộc. Ít ai để tâm rằng phần nắp kim loại nhỏ bé ấy thực chất lại được thiết kế rất công phu.

Điều thú vị là hầu hết nắp chai kim loại đó đều có chính xác 21 răng cưa. Đây không phải là con số ngẫu nhiên mà được tính toán lựa chọn sau hơn một thế kỷ phát triển kỹ thuật và thử nghiệm thực tế.

Theo The Paper, ban đầu, số răng cưa có trên nắp kim loại này không phải là 21. Cụ thể, vào cuối thế kỷ 19, William Painter đã phát minh ra nắp chai 24 răng cưa và xin cấp bằng sáng chế. Nắp chai này cũng bao gồm một lớp lót bằng giấy để ngăn đồ uống tiếp xúc với kim loại. Dựa trên phát hiện của mình, Painter cho rằng số răng này thích hợp nhất để bịt kín chai đồ uống và con số 24 trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp.

Tuy nhiên trải qua hàng thập kỷ sử dụng, các nhà sản xuất và người tiêu dùng nhận thấy vì có quá nhiều răng cưa nên nắp chai quá chặt và rất khó mở, đôi khi còn làm hỏng miệng chai.

Sau nhiều thí nghiệm lặp đi lặp lại, số lượng răng cưa cuối cùng được điều chỉnh thành 21 như ngày hôm nay. Nhưng tại sao lại là 21 răng cưa?

Thứ nhất 21 là bội số của 3. Trong nguyên tắc cơ học của vật lý, 3 điểm chống đỡ một vật nào đó là ổn định hơn so với 2 hoặc 4 điểm. Nhưng áp dụng nguyên tắc 3 điểm để cố định miệng chai tròn lại có độ khó rất cao, vì thế nắp chai bia cần phải có số răng cưa là bội số của 3.

Thứ hai, nắp chai có 21 răng cưa thỏa mãn được những yêu cầu tối thiểu về sự chắc chắn, giúp nắp chai kín, giữ khí ga không bị thoát ra ngoài.

Thứ ba, nắp chai có 21 răng cưa sẽ giúp nâng cao độ an toàn khi vặn mở đồ uống có ga, tránh việc nắp chai bật quá mạnh bởi lực đẩy của khí ga bên trong khi bị rung xóc. Ngoài ra, thiết kế uốn sóng của phần răng cưa còn tăng độ ma sát và giúp thao tác xoay mở dễ dàng hơn.

Với những tính năng ưu việt trên, nắp chai 21 răng cưa đã được hoàn thiện và trở thành tiêu chuẩn quốc tế cho tới ngày nay.

Theo The Paper

Đi tìm phế liệu, người dân Hà Tĩnh phát hiện kho báu nặng 15kg: Hàng nghìn đồng tiền kết thành mảng được đào lên

Đinh Anh

Phụ nữ mới

