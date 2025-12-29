Sau tuổi 60 nếu có đủ khoản tiền này trong tài khoản thì xin chúc mừng, bạn không cần tiết kiệm thêm nữa

Bước sang tuổi 60, nhiều người mới thực sự bắt đầu nhìn lại hành trình tích lũy của mình và tự hỏi: “Bao nhiêu tiền là đủ để an tâm sống tiếp quãng đời còn lại?”. Với ông Lý Quốc (71 tuổi, Trung Quốc), câu hỏi ấy chỉ thực sự có lời giải khi ông nhận ra rằng điều quan trọng không nằm ở con số tuyệt đối trong tài khoản, mà ở việc bản thân đã chuẩn bị đủ những khoản tiền cần thiết cho tuổi già hay chưa.

Sau hơn 30 năm đi làm và đã nghỉ hưu được hơn 10 năm, ông Lý cho biết bản thân không còn quá áp lực phải tiết kiệm từng đồng như trước. “Tôi nhận ra rằng nếu sau tuổi 60 đã có đủ ba khoản tiền này, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí không cần tiếp tục tích cóp một cách căng thẳng nữa”, ông chia sẻ.

Tiền sinh hoạt đủ dùng, không phải lo từng ngày

Theo ông Lý, điều đầu tiên và quan trọng nhất là có một khoản tiền đảm bảo cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Đó không cần là khoản tiền lớn, nhưng phải đủ ổn định để trang trải các nhu cầu cơ bản như ăn uống, điện nước, đi lại và những sinh hoạt thường nhật.

“Khi còn đi làm, tôi luôn lo sau này nghỉ hưu sẽ thiếu thốn. Nhưng khi tính toán lại, tôi nhận ra chỉ cần thu nhập hưu trí và một phần tiền tiết kiệm đủ để sống bình thường, tôi đã không còn cảm giác bất an”, ông nói.

Với ông, việc không phải đắn đo trước những chi tiêu nhỏ hàng ngày chính là dấu hiệu đầu tiên của sự an tâm tài chính ở tuổi già.

Tiền dành riêng cho sức khỏe

Sau tuổi 60, sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu. Ông Lý cho rằng sai lầm của nhiều người là chỉ có một tài khoản chung cho mọi khoản chi, khiến mỗi lần đau ốm lại rơi vào trạng thái lo lắng.

“Tôi luôn để riêng một khoản tiền chỉ dành cho khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe”, ông chia sẻ.

Theo ông, khi đã có sẵn khoản tiền dự phòng cho y tế, tâm lý cũng vững vàng hơn. “Ốm đau là điều khó tránh khi về già. Có sẵn tiền cho việc này giúp tôi không phải đắn đo giữa việc chữa bệnh và tiết kiệm”, ông nói.

Tiền cho cuộc sống tinh thần và những tình huống bất ngờ

Khoản tiền thứ ba mà ông Lý nhấn mạnh là tiền dành cho cuộc sống tinh thần và các tình huống phát sinh. Đây là khoản thường bị xem nhẹ, nhưng theo ông lại quyết định chất lượng cuộc sống tuổi già.

“Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn đi du lịch ngắn ngày, gặp gỡ bạn bè, học thêm vài sở thích cũ. Nếu không có tiền cho những điều này, cuộc sống sẽ rất đơn điệu”, ông nói.

Ngoài ra, khoản tiền này còn giúp ông chủ động trước những việc bất ngờ như sửa nhà, mua sắm đồ dùng cần thiết hoặc hỗ trợ con cái khi thực sự cần. “Không phải lúc nào cũng dùng đến, nhưng có sẵn thì tâm lý rất khác”, ông chia sẻ.

Theo ông Lý, khi ba khoản tiền trên đã được chuẩn bị đầy đủ, việc tiếp tục tiết kiệm quá mức không còn thực sự cần thiết. “Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng nếu biến nó thành áp lực thì lại phản tác dụng”, ông nói.

Ông cho biết trước đây bản thân từng rất dè sẻn, ngại chi tiêu cho chính mình. Nhưng khi bước sang tuổi 60, ông dần thay đổi cách nghĩ. “Tiền tích lũy cả đời không phải để nhìn con số tăng lên, mà để giúp mình sống thoải mái hơn khi không còn sức làm việc”, ông nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lý cho rằng tuổi già không cần quá giàu có, chỉ cần đủ. Khi đã có tiền sinh hoạt ổn định, tiền cho sức khỏe và một khoản dự phòng cho tinh thần cùng rủi ro, con người có thể sống chậm lại, bớt lo toan và tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng hơn.

“Sau 60 tuổi, điều quý giá nhất không phải là tiết kiệm thêm bao nhiêu tiền, mà là biết dùng số tiền mình có để sống bình thản và trọn vẹn hơn”, ông Lý đúc kết.

Theo Toutiao