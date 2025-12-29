Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh

29-12-2025 - 13:34 PM | Sống

Thông tin đang nhận được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh Hà Nội.

Sáng 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo nội dung thông báo, những trường áp dụng lịch nghỉ cố định vào hai ngày cuối tuần sẽ được hoán đổi ngày làm việc để học sinh có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 1/1 đến hết 4/1. Nhóm trường này chủ yếu là mầm non và tiểu học. Ngày học bù dự kiến 2/1 sẽ được chuyển sang thứ bảy, ngày 10/1.

Với các trường vẫn tổ chức học vào thứ bảy, nhà trường được chủ động xây dựng phương án nghỉ phù hợp, căn cứ vào chương trình học và kế hoạch năm học đã đề ra.

Học sinh Hà Nội có thể nghỉ tết Dương lịch 4 ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết việc điều chỉnh lịch nghỉ lần này được thực hiện theo kết luận mới nhất của Chính phủ về nghỉ Tết Dương lịch, ban hành vào cuối tuần trước.

Đối với Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội giữ nguyên lịch nghỉ 5 ngày theo quy định chung, từ ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp) đến hết ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng). Do thời gian trước và sau kỳ nghỉ trùng vào cuối tuần, học sinh có thể được nghỉ tối đa 9 ngày liên tiếp nếu không phải học sáng thứ bảy.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các trường bố trí lực lượng trực trong thời gian nghỉ lễ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về trật tự an toàn xã hội, quản lý và sử dụng pháo theo đúng quy định của pháp luật.

Tùy điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục cần quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, đồng thời thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

Tổng hợp

Theo Đông

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
học sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự đoán nghề HOT năm 2026: Vì sao bảo vệ lương 15 triệu/ tháng được "săn đón"?

Dự đoán nghề HOT năm 2026: Vì sao bảo vệ lương 15 triệu/ tháng được "săn đón"? Nổi bật

6 trend AI “xâm chiếm” mạng xã hội năm 2025: Vì sao cứ đăng là hút tương tác khủng?

6 trend AI “xâm chiếm” mạng xã hội năm 2025: Vì sao cứ đăng là hút tương tác khủng? Nổi bật

Vì sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán?

Vì sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán?

13:24 , 29/12/2025
Người cha 72 tuổi cứ tối đến lại ra bến xe buýt chờ con gái trở về: Bức ảnh khiến hàng triệu người nghẹn lòng

Người cha 72 tuổi cứ tối đến lại ra bến xe buýt chờ con gái trở về: Bức ảnh khiến hàng triệu người nghẹn lòng

12:53 , 29/12/2025
65 tuổi có trợ cấp 21 triệu/tháng, tôi cứ ngỡ được về hưu an nhàn nhưng chỉ sau 2 biến cố, mọi thứ đã trở nên "khốn đốn"

65 tuổi có trợ cấp 21 triệu/tháng, tôi cứ ngỡ được về hưu an nhàn nhưng chỉ sau 2 biến cố, mọi thứ đã trở nên "khốn đốn"

12:48 , 29/12/2025
Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm

Tưởng biến mất vĩnh viễn, loài mèo này bất ngờ lộ diện sau gần 30 năm

12:40 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên