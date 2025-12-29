6 trend AI “xâm chiếm” mạng xã hội năm 2025: Vì sao cứ đăng là hút tương tác khủng?

Năm 2025, AI đã rời khỏi phạm vi “công nghệ cho dân chuyên” để trở thành studio kỹ thuật số trong túi của hàng triệu người dùng Việt, đặc biệt trên TikTok, Facebook và Instagram. Điểm đáng nói: các trend AI không chỉ “đẹp”, mà còn được thiết kế tự nhiên để tối ưu tương tác—ảnh trước/sau rõ rệt, cảm xúc mạnh, dễ bắt chước và cực hợp thói quen lướt nhanh đang ngày càng phổ biến.

Dưới đây là 6 trào lưu tạo ảnh AI “gây bão” trong năm 2025:

1) AI tạo ảnh tuổi thơ “cuộc gặp gỡ xuyên thời gian”

Không còn là ghép ảnh kiểu cũ, trào lưu đưa “bản thân hiện tại” đứng cạnh “phiên bản nhí” tạo hiệu ứng lan truyền mạnh vì đánh trúng tâm lý hoài niệm, khiến người xem không chỉ thả tim mà còn bình luận, tag bạn bè và kể chuyện tuổi thơ.

Polaroid là loại máy ảnh có thể in ảnh ngay sau khi chụp. Loại máy ảnh này có cho người ta có cảm giác hoài niệm những ký ức trong quá khứ. Năm 2025, không cần có máy ảnh Polaroid, người ta cũng có thể tạo ra những bức ảnh polaroid lung linh bằng AI. Chỉ với công cụ Gemini và vài câu lệnh đơn giản, loạt ảnh cá nhân sẽ được "hô biến" thành khung hình polaroid đầy kỷ niệm.

Một nhóm bạn dùng AI để tạo ảnh polaroid lúc nhỏ. Ảnh: Quỳnh Như

Trào lưu này giúp nhiều người tìm thấy những hồi ức cũ với người thân, bè bạn. Nhiều nhóm bạn muốn ghép ảnh ngày nhỏ thành một ảnh chung, những người ở xa không có cơ hội chụp cùng nhau vẫn có thể tạo ra ảnh tập thể, fan chung khung hình với thần tượng.

2) Cơn sốt “đóng vỉ bản thân”

Nếu trước đây người dùng khoe outfit, khoe du lịch, thì khoảng cuối tháng 3/2025, hàng loạt người dùng MXH khoe bản thân theo kiểu “định danh”: AI biến mỗi người thành một “mô hình đóng hộp” (action figure/packaging) kèm phụ kiện mô tả nghề nghiệp và tính cách. Trào lưu này bùng nổ vì thỏa mãn 2 nhu cầu cùng lúc: vừa khoe khéo bản sắc cá nhân, vừa tạo meme (thay phụ kiện/đổi nhãn hộp là ra phiên bản hài).

Người dùng dễ dàng "đóng vỉ" bản thân bằng cách sử dụng AI. Ảnh minh họa

Trên các mạng xã hội Facebook, X, TikTok, nhiều người chia sẻ hình ảnh bản thân "đóng vỉ" thành đồ chơi kèm nhiều bình luận hài hước. Nhiều người cho rằng, ý tưởng này không quá đột phá, nhưng giúp người dùng giới thiệu thông tin bản thân theo cách mới, hoặc tạo quà tặng, đồ chơi cá nhân hóa.

Trên các diễn đàn, nhiều prompt có sẵn được chia sẻ giúp người dùng dễ dàng tạo ảnh theo sở thích cá nhân bằng ChatGPT. Sự đơn giản, thú vị này khiến nhiều người thích thú.

3) Ảnh profile “tuyệt đối điện ảnh”

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc sở hữu một bức ảnh profile chuyên nghiệp và ấn tượng đã trở thành yếu tố quan trọng để tạo dấu ấn cá nhân trên các nền tảng xã hội, hồ sơ công việc hay CV.

Cuối tháng 9/2025, xu hướng tạo ảnh profile bằng Gemini – công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Google đã trở thành tâm điểm chú ý. Trào lưu này bùng nổ vì lợi ích quá rõ: làm xong dùng ngay (avatar Facebook/LinkedIn), hiệu quả “đẹp lên” nhìn thấy tức thì, lại kéo theo FOMO khi bạn bè đồng loạt đổi ảnh.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt, chất lượng hình ảnh sắc nét và phong cách đa dạng, Gemini không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang đến những bức ảnh đại diện nền đen, đỏ độc đáo, phù hợp với mọi nhu cầu.

4) “Ngắm tuyết rơi” giữa mùa nóng

Cuối năm 2025, mạng xã hội Việt “phủ tuyết” theo đúng nghĩa đen - nhưng là tuyết ảo do AI tạo ra. Đáng chú ý, trào lưu này không chỉ có người dùng phổ thông mà còn có loạt sao Việt/hot girl tham gia như Trương Quỳnh Anh, Ngọc Trinh, Bảo Thy, Xoài Non… cùng xuất hiện với set đồ mùa đông và bối cảnh tuyết trắng.

Nhiều khán giả nhầm tưởng ca sĩ Trương Quỳnh Anh thực sự đi du lịch Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

﻿Trend này dễ đạt lượng tương tác lớn vì “tuyết rơi” là tín hiệu thị giác mạnh, lướt qua đã thấy đẹp và khác biệt. Những bức ảnh gợi liên tưởng phim Hàn/Nhật kích hoạt cảm xúc lãng mạn rất nhanh khiến nhiều người thích thú. Với khả năng tạo ảnh chi tiết của AI, các bức ảnh giống như chính chủ thực sự đã có một chuyến du lịch Hàn Quốc mùa tuyết trắng mỹ mãn.

Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bảo Thy còn làm trend nóng hơn nhờ cách “đu trend có kịch bản”. Cô viết trên trang cá nhân: "Công chúa băng giá bê nguyên layout trình diễn để đi du ngoạn xứ sở tuyết rơi. Em ấy đang top 18 trending và độ thảo luận siêu khủng. Dù ở đây lạnh nhưng lòng mình ấm áp lắm". Nữ ca sĩ còn hài hước khẳng định " ﻿ ﻿Thy đi thật chứ, làm gì mà làm kỳ quá à". Cách phản hồi fan vừa duyên dáng, tấu hài khiến bài đăng của Bảo Thy tiếp tục viral, góp phần khiến trào lưu ảnh AI tuyết rơi càng thêm hot.﻿

5) Hóa thân thành “nàng tiên cá”: filter AI Mermaid và cơn sốt 2 triệu lượt tham gia

Đây là trend có số liệu lan truyền rất rõ trong năm 2025: theo Tuổi Trẻ, hiệu ứng AI Mermaid (hiệu ứng chính thức của xu hướng) đã thu hút khoảng 2 triệu lượt tham gia trên TikTok tính đến cuối tháng 5/2025. Công thức gây nghiện nằm ở việc AI “cá nhân hóa” theo từng khuôn mặt (tóc ngắn ra tóc ngắn, tóc dài ra tóc dài), khiến người dùng có cảm giác đây là “phiên bản cổ tích của chính mình”, không phải filter đại trà.

Hàng loạt người nổi tiếng đu trend "Hóa thân thành tiên cá"

Một yếu tố khiến trend lan nhanh là “cơ chế chờ đợi”: người dùng phải đợi khoảng 120 phút hoặc thậm chí lâu hơn để AI xử lý, tạo tâm lý hồi hộp và thúc đẩy họ quay lại app, đồng thời dễ đăng lại thành phẩm kèm câu chuyện “chờ ra sao, lỗi thế nào”, từ đó kéo bình luận. Trào lưu này thu hút cả người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng tham gia, cho thấy trend đã vượt khỏi phạm vi “chơi cho vui” để trở thành một cuộc đua nội dung trên MXH.

6) Tạo ảnh cưới bằng AI và “hôn lễ ảo”

Ảnh cưới AI cũng là trend “vừa vui vừa gây tranh luận” trong năm 2025: cho phép người dùng thử cảm giác trở thành cô dâu/chú rể trong bối cảnh lung linh phong cách Hàn/Âu mà không cần studio, váy cưới hay ekip.

Từ TikTok, Facebook đến Instagram, nhiều bạn trẻ chia sẻ "ảnh cưới ảo" của mình cùng caption hài hước: “Lấy chồng AI”, “Chụp ảnh cưới với crush trong mơ”, “Cưới hụt nhưng vẫn có ảnh đẹp”…Không cần váy cưới, không cần trang điểm, thậm chí cũng... không cần đối tượng, bạn vẫn có thể hóa thân vào "đám cưới của chính mình".

Các ứng dụng AI có thể tự động nhận diện khuôn mặt, phân tích các đặc điểm nổi bật của bạn chỉ với một tấm ảnh chân dung, ảnh selfie, rồi ghép vào những mẫu ảnh cưới có sẵn. Kết quả là bạn có một bức ảnh cưới theo phong cách tùy chọn từ phong cách Hàn Quốc dịu dàng, châu Âu cổ điển, hoặc lãng mạn hiện đại.

Dạng nội dung này thường thu hút sự tương tác tốt trên mạng xã hội vì dễ bị bạn bè trêu chọc, dễ tag người yêu/người crush, và đặc biệt hợp triển khai theo series nhiều concept (mỗi concept lại là một vòng viral mới).

Trong năm 2025, ﻿các trend tạo ảnh với AI nở rộ, chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí, vui vẻ của cộng đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ nhân mạnh, người dùng cần cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, vì công cụ AI có thể liên quan tới dữ liệu sinh trắc học và quyền riêng tư (cấp quyền camera/bộ nhớ, đăng công khai).

AI đã biến mỗi người thành “đạo diễn – diễn viên – hậu kỳ” chỉ trong vài phút. Nhưng để cuộc chơi không biến thành rủi ro, nguyên tắc đơn giản nhất là: đẹp có thể tạo lại, dữ liệu cá nhân mất rồi rất khó lấy lại.