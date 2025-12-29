Quả này là "nhân sâm của người nghèo": Giá rẻ, có quanh năm, chợ Việt nào cũng bán

Có những loại thực phẩm ngày nào cũng gặp ngoài chợ nhưng càng quen thuộc lại càng bị xem nhẹ. Quả mướp là một trong số đó. Giá rẻ, bán quanh năm, xuất hiện đều đặn trong mâm cơm gia đình, vậy nên mướp thường bị xếp vào nhóm rau củ bình thường. Thế nhưng trong dân gian, loại quả này lại được ví như nhân sâm của người nghèo, bởi giá trị dinh dưỡng và công dụng đối với sức khỏe không hề tầm thường.

Vì sao mướp được ví như nhân sâm của người nghèo?

Không phải ngẫu nhiên mà mướp được đặt cho danh xưng này. Trong Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, tác động tích cực đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Dân gian từ lâu đã xem mướp là loại thực phẩm vừa ăn vừa dưỡng, vừa giải nhiệt vừa hỗ trợ sức khỏe tổng thể, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

Mướp chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, kali, canxi và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Nhờ đó, mướp giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác nặng bụng, đầy hơi. Với những người hay bị nóng trong, nổi mụn, ăn uống thất thường, mướp là món "giải cứu" đơn giản mà hiệu quả.

Giá rẻ nhưng lợi ích không hề "rẻ"

Điều khiến mướp trở nên đặc biệt nằm ở chỗ: giá thành thấp nhưng lợi ích mang lại lại vượt xa nhiều loại thực phẩm đắt tiền. Chỉ với vài nghìn đồng, bạn đã có thể mua được một quả mướp đủ nấu canh cho cả gia đình. Mướp giúp hỗ trợ gan và thận hoạt động nhẹ nhàng hơn nhờ khả năng thanh lọc và đào thải. Với người cao tuổi hoặc người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ, canh mướp hay mướp xào nhẹ đều là lựa chọn tốt để cân bằng bữa ăn. Đặc biệt, mướp ít năng lượng, không gây tăng cân, rất phù hợp với người đang ăn kiêng hoặc muốn giữ dáng.

Trong dân gian, mướp còn được dùng để hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng, nhất là khi kết hợp với các món canh thanh đạm. Không phải thuốc đặc trị, nhưng mướp giúp cơ thể dễ chịu hơn, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi. Không chỉ phần quả, xơ mướp sau khi phơi khô còn được tận dụng làm đồ dùng sinh hoạt quen thuộc như rửa bát, lọc nước. Hoa mướp, lá mướp và quả mướp cũng đều có giá trị sử dụng riêng.

Mướp có thể chế biến đa dạng món ăn

Một ưu điểm lớn của mướp là tính linh hoạt trong chế biến. Canh mướp nấu mồng tơi, mướp nấu cua, mướp xào trứng, mướp xào thịt, mướp nhồi thịt, mướp nấu canh tôm… mỗi món đều có hương vị riêng, dễ ăn, không kén người.

Mướp non khi nấu chín mềm, ngọt tự nhiên, không cần nêm nếm quá cầu kỳ. Chính sự mộc mạc này lại giúp mướp giữ được vị trí bền vững trong bữa cơm gia đình Việt suốt nhiều thế hệ.

Cách chọn mướp ngon khi đi chợ

Muốn mướp ngon, ngọt, không xơ, khâu chọn mua rất quan trọng. Khi đi chợ, bạn nên để ý những điểm sau:

Trước hết, ưu tiên mướp non vừa, không quá nhỏ nhưng cũng không quá to. Mướp quá già thường có nhiều xơ, ăn khô và ít ngọt. Mướp non cầm lên thấy nhẹ tay, thân thẳng, đều, không cong vẹo bất thường.

Tiếp theo, hãy quan sát vỏ mướp. Mướp ngon thường có màu xanh tươi, lớp vỏ mịn, gai mềm. Tránh chọn quả có vỏ sẫm màu, nhiều vết thâm hoặc gai cứng vì đó là dấu hiệu mướp đã già.

Bạn cũng có thể bấm nhẹ vào thân mướp. Nếu thấy mềm vừa phải, có độ đàn hồi, đó là mướp non. Nếu thân cứng đanh, ít đàn hồi thì mướp đã để lâu hoặc quá già.

Cuối cùng, ngửi nhẹ cuống mướp. Mướp tươi sẽ có mùi xanh nhẹ, dễ chịu. Nếu có mùi lạ hoặc cuống khô héo, tốt nhất không nên mua.

Tổng hợp