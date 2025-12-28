Mỹ đánh giá 1 thói quen buổi sáng âm thầm làm tăng 50% nguy cơ ung thư nhưng nhiều người không biết vẫn chủ quan

Ung thư vùng đầu và cổ bao gồm ung thư khoang miệng và mũi, hầu họng, thanh quản, tuyến nước bọt, chiếm gần 3% tổng số ca chẩn đoán ung thư và hơn 1,5% số ca tử vong do ung thư tại Mỹ.

Một nghiên cứu năm 2024 tại Đại học New York (Mỹ) cho thấy thói quen vệ sinh răng miệng kém, bao gồm việc bỏ qua đánh răng buổi sáng có thể làm tăng tới 50% nguy cơ ung thư vùng đầu và cổ. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 160.000 người Mỹ trong vòng 15 năm. Các nhà khoa học lấy mẫu nước bọt, khảo sát vi khuẩn trong miệng, đồng thời theo dõi lối sống và tiền sử bệnh của người tham gia.

Ảnh minh hoạ

Kết quả cho thấy một nhóm vi khuẩn nhất định trong miệng, đặc biệt thường thấy ở người có bệnh nướu răng (viêm nha chu), liên quan đến tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu và cổ lên tới 50%. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng phát hiện của họ chỉ ra mối tương quan chứ không phải mối liên hệ trực tiếp giữa vi khuẩn và ung thư.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cung cấp thêm một lý do nữa để duy trì thói quen vệ sinh răng miệng tốt. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh nha chu mà còn có thể bảo vệ chống lại ung thư đầu và cổ”, Giáo sư Richard Hayes, đồng tác giả và chuyên gia về sức khỏe cộng đồng tại Đại học New York cho biết.

Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng TH Chan thuộc Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng những người có tiền sử bệnh nướu răng cũng có nguy cơ mắc ung thư dạ dày và thực quản cao hơn. Các nhà nghiên cứu đã xem xét hai nghiên cứu lớn với tổng số gần 150.000 người tham gia.

Họ phát hiện ra rằng trong suốt thời gian 22-28 năm theo dõi của các nghiên cứu, những người mắc bệnh nướu răng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn 43% và ung thư dạ dày cao hơn 52% so với những người có nướu răng khỏe mạnh hơn. Các tác giả đã đưa ra một số giả thuyết về nguyên nhân làm tăng nguy cơ này, chẳng hạn như tiếp xúc nhiều hơn với vi khuẩn trong khoang miệng hoặc các chất độc hại do vi khuẩn đó sản sinh ra.

Ảnh minh hoạ

Vệ sinh răng miệng kém thường liên quan đến các vấn đề như mất răng, bệnh nướu răng và hôi miệng, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi – bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đào tạo tại Harvard và Stanford, vi khuẩn gây hại trong khoang miệng gây ra bệnh nướu răng và tình trạng viêm mãn tính. Theo thời gian, tình trạng viêm nhiễm đó có thể làm tổn thương tim và mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, chải răng và dùng chỉ nha khoa mỗi sáng là bước vệ sinh răng miệng cơ bản nhưng có thể mang lại lợi ích lớn: loại bỏ mảng bám chứa vi khuẩn gây bệnh, giảm viêm nướu và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trong miệng, giảm tải cho hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, mọi người nên khám răng định kỳ để kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn có hại hoặc bệnh nha chu.