Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ đánh giá 1 thói quen buổi sáng âm thầm làm tăng 50% nguy cơ ung thư nhưng nhiều người không biết vẫn chủ quan

28-12-2025 - 23:23 PM | Sống

Mỹ đánh giá 1 thói quen buổi sáng âm thầm làm tăng 50% nguy cơ ung thư nhưng nhiều người không biết vẫn chủ quan

Nghiên cứu của Mỹ cho thấy thói quen vệ sinh răng miệng buổi sáng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

Ung thư vùng đầu và cổ bao gồm ung thư khoang miệng và mũi, hầu họng, thanh quản, tuyến nước bọt, chiếm gần 3% tổng số ca chẩn đoán ung thư và hơn 1,5% số ca tử vong do ung thư tại Mỹ.

Một nghiên cứu năm 2024 tại Đại học New York (Mỹ) cho thấy thói quen vệ sinh răng miệng kém, bao gồm việc bỏ qua đánh răng buổi sáng có thể làm tăng tới 50% nguy cơ ung thư vùng đầu và cổ. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 160.000 người Mỹ trong vòng 15 năm. Các nhà khoa học lấy mẫu nước bọt, khảo sát vi khuẩn trong miệng, đồng thời theo dõi lối sống và tiền sử bệnh của người tham gia.

Ảnh minh hoạ

Kết quả cho thấy một nhóm vi khuẩn nhất định trong miệng, đặc biệt thường thấy ở người có bệnh nướu răng (viêm nha chu), liên quan đến tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu và cổ lên tới 50%. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng phát hiện của họ chỉ ra mối tương quan chứ không phải mối liên hệ trực tiếp giữa vi khuẩn và ung thư.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cung cấp thêm một lý do nữa để duy trì thói quen vệ sinh răng miệng tốt. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh nha chu mà còn có thể bảo vệ chống lại ung thư đầu và cổ”, Giáo sư Richard Hayes, đồng tác giả và chuyên gia về sức khỏe cộng đồng tại Đại học New York cho biết.

Trước đó, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng TH Chan thuộc Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng những người có tiền sử bệnh nướu răng cũng có nguy cơ mắc ung thư dạ dày và thực quản cao hơn. Các nhà nghiên cứu đã xem xét hai nghiên cứu lớn với tổng số gần 150.000 người tham gia.

Họ phát hiện ra rằng trong suốt thời gian 22-28 năm theo dõi của các nghiên cứu, những người mắc bệnh nướu răng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn 43% và ung thư dạ dày cao hơn 52% so với những người có nướu răng khỏe mạnh hơn. Các tác giả đã đưa ra một số giả thuyết về nguyên nhân làm tăng nguy cơ này, chẳng hạn như tiếp xúc nhiều hơn với vi khuẩn trong khoang miệng hoặc các chất độc hại do vi khuẩn đó sản sinh ra.

Ảnh minh hoạ

Vệ sinh răng miệng kém thường liên quan đến các vấn đề như mất răng, bệnh nướu răng và hôi miệng, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi – bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đào tạo tại Harvard và Stanford, vi khuẩn gây hại trong khoang miệng gây ra bệnh nướu răng và tình trạng viêm mãn tính. Theo thời gian, tình trạng viêm nhiễm đó có thể làm tổn thương tim và mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, chải răng và dùng chỉ nha khoa mỗi sáng là bước vệ sinh răng miệng cơ bản nhưng có thể mang lại lợi ích lớn: loại bỏ mảng bám chứa vi khuẩn gây bệnh, giảm viêm nướu và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trong miệng, giảm tải cho hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, mọi người nên khám răng định kỳ để kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn có hại hoặc bệnh nha chu.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sắp nhận tin vui

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sắp nhận tin vui Nổi bật

Loại quả kén người ăn giúp Việt Nam thu 4 tỷ USD trong năm 2025

Loại quả kén người ăn giúp Việt Nam thu 4 tỷ USD trong năm 2025 Nổi bật

Người thông minh đặt 1 cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh

Người thông minh đặt 1 cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh

23:19 , 28/12/2025
Cụ bà 72 tuổi vô địch cúp thể hình, trẻ trung hơn 20 tuổi: Mồ hôi là loại serum chống lão hóa tốt nhất

Cụ bà 72 tuổi vô địch cúp thể hình, trẻ trung hơn 20 tuổi: Mồ hôi là loại serum chống lão hóa tốt nhất

22:07 , 28/12/2025
Nếu thấy tin nhắn kiểu này, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền

Nếu thấy tin nhắn kiểu này, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền

22:06 , 28/12/2025
Phát hiện cụ ông 82 tuổi rút sổ tiết kiệm 110 triệu đồng trước kỳ hạn để chuyển khoản cho Lê Thị Thanh: Công an lập tức vào cuộc, yêu cầu xác minh

Phát hiện cụ ông 82 tuổi rút sổ tiết kiệm 110 triệu đồng trước kỳ hạn để chuyển khoản cho Lê Thị Thanh: Công an lập tức vào cuộc, yêu cầu xác minh

21:38 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên