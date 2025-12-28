Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 72 tuổi vô địch cúp thể hình, trẻ trung hơn 20 tuổi: Mồ hôi là loại serum chống lão hóa tốt nhất

Bà cụ 72 tuổi người Đài Loan (Trung Quốc) diện bikini khoe cơ bắp săn chắc tại cuộc thi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một bà cụ 72 tuổi ở Đài Loan đã gây sốt trên mạng khi diện bikini khoe cơ bắp săn chắc tại một cuộc thi thể hình gần đây. Màn biểu diễn của cụ bà chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số và khơi dậy làn sóng ngưỡng mộ trên mạng.

Được mệnh danh là "bà cụ thể hình", bà Lin Sui-tzu, 72 tuổi, đến từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đã bước lên sân khấu tại Giải vô địch thể hình và thể dục Cúp Tổng thống năm 2025. Bbà đã tham gia tranh tài ở hạng mục trên 70 tuổi, gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả bằng vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và nụ cười tự tin.

Bà Lin đã có 5 đứa cháu. Trước khi nổi tiếng với tư cách là một vận động viên thể hình, bà Lin đã có nhiều năm làm việc với vai trò là người hướng dẫn về bệnh tiểu đường tại Trung tâm Cộng đồng Minsheng ở Đài Bắc. Trong nhiều thập kỷ, bà đã tư vấn cho bệnh nhân về cách kiểm soát huyết áp cao và tiểu đường thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục, nhưng nhiều người gặp khó khăn trong việc tuân thủ các khuyến nghị của bà, thường viện dẫn lý do thiếu thời gian.

Đáp lại, Lin quyết định làm gương. Bà bắt đầu tập tạ ở tuổi 69, ban đầu là để làm quen với "phương pháp tập luyện kháng lực" mà bà khuyên dùng cho người cao tuổi.

Bà Lin đã hướng dẫn bệnh nhân cách kiểm soát huyết áp cao và duy trì sức khỏe; tuy nhiên, nhiều người thấy khó làm theo lời khuyên của bà, điều này đã thúc đẩy bà làm gương bằng cách tập luyện thể hình. Ảnh: CNA

“Tôi từng nghĩ tập tạ chỉ đơn thuần là để có cơ bắp đồ sộ, nhưng tôi sớm nhận ra nó còn cải thiện sức khỏe và độ săn chắc cơ bắp,” Lin chia sẻ với tạp chí Common Health. Sự tận tâm của bà đã nhanh chóng mang lại kết quả.

Lin giành vị trí thứ ba tại giải vô địch thể hình quốc gia năm 2023 và sau đó giành vị trí thứ hai tại Giải vô địch TBFA năm tiếp theo. Sự thay đổi của bà đã khiến gia đình, đặc biệt là năm người cháu trai, vô cùng kinh ngạc.

“Có lần, khi đang tắm cho cháu trai, cháu nhìn thấy cơ bắp của tôi và reo lên:"Siêu nữ anh hùng bất khả chiến bại!” , bà Lin nhớ lại.

Chồng bà, Chen Bingjian, một bác sĩ tim mạch nổi tiếng, hoàn toàn ủng hộ hành trình rèn luyện sức khỏe của cô.“Việc hình thành thói quen tập thể dục thường xuyên là vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở Đài Loan, nơi nhiều người phải đối mặt với huyết áp cao, đường huyết cao, cholesterol cao và tiểu đường. Tập luyện sức mạnh, như bài tập này, mang lại lợi ích to lớn cho cơ thể”, ông nhấn mạnh.

Trước khi nổi tiếng với tư cách là một vận động viên thể hình, Lin đã dành nhiều năm làm việc với vai trò là người hướng dẫn về bệnh tiểu đường, đồng thời nhận được sự hỗ trợ vững chắc từ gia đình. Ảnh: Facebook

Lin cũng kể rằng nhiều bệnh nhân của bà thường than thở: "Sống lâu mà chẳng có việc gì để làm thì còn ý nghĩa gì nữa?"Bí quyết chống lão hóa của bà vừa đơn giản lại vừa nghiêm ngặt. Bà Lin dành giờ đầu tiên mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu để tập tạ. Chế độ ăn của bà chú trọng thực phẩm nguyên chất với lượng carbohydrate thấp. Ngoài ra, bà duy trì lối sống năng động, thường xuyên tập yoga, khiêu vũ và vẽ tranh hội họa. "Tôi hy vọng rằng ngay cả khi về già, tôi vẫn có thể dạy mọi người vẽ tranh, khiêu vũ và nâng tạ ở viện dưỡng lão," bà bày tỏ.

Bà Lin đã tham gia một số cuộc thi, đạt vị trí thứ ba tại giải vô địch thể hình quốc gia năm 2023 và giành vị trí thứ hai tại Giải vô địch TBFA năm sau đó. Ảnh: CNA

Đáp lại, bà trấn an họ rằng nửa sau cuộc đời vẫn còn dài và đầy tiềm năng. Chỉ cần có ý chí, thì không bao giờ là quá muộn để học hỏi những điều mới và làm giàu thêm cho thể chất, tinh thần và tâm hồn. Trên mạng xã hội, mọi người trầm trồ trước sự kỷ luật và vẻ ngoài trẻ trung của bà.

Một người bình luận nhận xét: “Bà ấy 72 tuổi ư? Trông bà ấy trẻ hơn ít nhất 20 tuổi. Mồ hôi quả thực là loại serum chống lão hóa tốt nhất.”

Một người khác nhận xét: “Cháu trai của bà có thể tự hào nói rằng, 'Bà tôi khỏe hơn các bạn'.”

Theo SCMP

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu

Minh Ánh

