Trước giờ bố đi làm xa, camera trong phòng khách ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người chảy nước mắt

Cha mẹ nào cũng muốn được ở cạnh con mỗi ngày. Nhưng thực tế cơm áo gạo tiền lại buộc không ít người lớn phải rời xa nhà, đi làm ở một thành phố khác, để lại con cái ở cùng ông bà hoặc người thân. Với nhiều gia đình, khoảnh khắc sum họp ngắn ngủi luôn là điều được mong chờ nhất, còn giây phút chuẩn bị rời đi lại trở thành nỗi buồn khó nói thành lời, nhất là với những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố mẹ không thể ở bên mình.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng trong một gia đình tại tỉnh Giang Tô, khiến nhiều người xem xong không khỏi nghẹn lòng. Đoạn clip được trích từ camera giám sát trong phòng khách, ghi lại thời điểm trước khi người bố chuẩn bị rời nhà để tiếp tục lên thành phố khác đi làm.

Camera ghi lại cảnh tượng trước khi người bố đi làm xa. Ảnh chụp màn hình

Trong khung hình, người bố và cậu con trai ngồi cạnh nhau trên sofa. Trong lúc chờ đợi đến giờ khởi hành, người bố ôm con trai vào lòng, hôn nhẹ lên đầu cậu bé như một lời chào tạm biệt. Cậu bé không nói gì, chỉ ngồi yên, để bố ôm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Sau đó, người bố đứng dậy kiểm tra lại hành lý, điện thoại, chuẩn bị những thứ cuối cùng trước khi ra khỏi nhà, còn cậu con trai vẫn ngồi nguyên trên ghế, lặng lẽ và ngoan ngoãn đến lạ.

Người bố khẽ an ủi con. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, anh trao con cái ôm như một lời tạm biệt

Khi đã sẵn sàng rời đi, người bố quay lại, ôm con thêm một lần nữa rồi bước ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, cậu bé không còn kìm được cảm xúc. Đến lúc ấy, những giọt nước mắt của em mới lặng lẽ rơi xuống. Không còn ai nhìn thấy, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, đứa trẻ cuối cùng cũng cho phép mình được khóc.

Tuy nhiên khi bố vừa rời đi, cậu bé đã không kìm nổi nước mắt. Ảnh chụp màn hình

Một người thân trong gia đình sau đó đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội và đoạn clip nhanh chóng chạm đến cảm xúc của rất nhiều người, đặc biệt là những ai từng là "đứa trẻ bị bỏ lại" khi bố mẹ đi làm xa như cậu bé.

Dưới phần bình luận, không ít người dùng mạng xã hội để lại những chia sẻ đầy day dứt. Có người viết: "Xem mà quá nhiều cảm xúc. Hồi nhỏ tôi cũng là trẻ ở lại quê, lúc người lớn đi làm cũng như vậy, cố gắng nhịn không khóc, cũng không dám nói lời níu kéo. Bố mẹ còn nghĩ tôi vô tâm, nhưng họ đâu biết, cứ họ vừa đi là tôi trốn vào phòng khóc, tối nằm ngủ cũng nhớ bố mẹ đến mức khóc ướt gối".

Một bình luận khác phân tích rất kỹ từng cử chỉ của cậu bé trong clip: "Tay cậu bé cứ nắm chặt vào đường may quần, không biết đặt ở đâu cho phải. Ánh mắt nhìn thẳng nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bố. Giả vờ như mình không quan tâm, nhưng trong lòng thì quan tâm đến đau. Hồi trước tôi toàn giả vờ ngủ, biết rõ bố mẹ đã thu dọn xong để đi rồi nhưng không muốn đối diện. Khi họ đến véo má tôi bảo 'Bố mẹ đi đây', tôi mới quay người dụi mắt giả vờ buồn ngủ. Đến lúc họ đi thật thì nước mắt cứ thế chảy xuống".

Cũng có người thẳng thắn nói về tổn thương dài hạn của những đứa trẻ lớn lên trong sự xa cách: "Trước khi bố còn chưa đi, gương mặt đứa trẻ đã không biểu cảm gì, thật ra là đang nhẫn nhịn từ đầu đến cuối. Quan hệ cha con đã ít khi thể hiện cảm xúc, nên đoạn cuối clip mới thấy rõ một đứa trẻ vỡ vụn như thế nào. Nếu có điều kiện, thật sự đừng để con xa bố mẹ. Có bố mẹ ở bên và không có bố mẹ ở bên, khác nhau rất nhiều".

Thậm chí có người nhìn lại chính mình sau nhiều năm: "Những đứa trẻ thế này nhìn bề ngoài có vẻ trưởng thành ổn thỏa, nhưng bên trong thì đã đầy vết nứt, không biết cách xử lý cảm xúc, trở thành người né tránh gắn bó, không thể yêu ai trọn vẹn".

Nhiều người thấy thương thay cho những đứa trẻ hiểu chuyện không được ở bên bố mẹ. Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip ấy khiến nhiều người chợt nhận ra có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Chúng không khóc trước mặt bố mẹ, không níu kéo, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ ghi nhớ nỗi buồn vào bên trong. Nhưng sự "ngoan ngoãn" đó đôi khi lại là cái giá rất lớn mà một đứa trẻ phải trả.

Trong trường hợp cha mẹ buộc phải đi làm xa, điều quan trọng không phải là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mà là tìm cách để đứa trẻ vẫn cảm nhận được sự hiện diện về mặt tinh thần. Việc giữ liên lạc đều đặn, trò chuyện mỗi ngày, lắng nghe con kể những điều rất nhỏ trong cuộc sống, hay đơn giản là nói rõ cho con biết rằng sự xa cách này không phải vì con không đủ quan trọng, đều có ý nghĩa rất lớn.

Trẻ con không cần những lời hứa quá lớn, chúng chỉ cần chắc chắn rằng mình vẫn được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau.

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện lựa chọn, nhưng nếu có thể, việc ở bên con trong những năm đầu đời vẫn luôn là món quà quý giá nhất. Bởi có những khoảng trống cảm xúc, một khi đã hình thành, sẽ rất khó để lấp đầy hoàn toàn sau này.