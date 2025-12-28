Lấy bánh kem đi giao, nam shipper bất ngờ phát hiện dấu hiệu lạ bên trong khiến anh bật khóc

Shipper giao đồ ăn là một công việc đã quá quen thuộc trong nhịp sống hối hả ở các thành phố lớn. Họ xuất hiện mỗi ngày trên đường phố, trong bộ đồng phục đơn giản, vội vã đi qua những cơn mưa bất chợt, cái nắng gắt giữa trưa hay những buổi tối muộn khi nhiều người đã về nhà. Ít ai hỏi họ hôm nay mệt không, có kịp ăn bữa nào tử tế chưa, hay liệu có ai nhớ đến sinh nhật của họ hay không. Và rồi, một câu chuyện nhỏ xảy ra ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã khiến nhiều người chậm lại một nhịp.

Hôm đó, nam shipper như thường lệ nhận một đơn bánh kem từ cửa hàng. Không phải là bánh cưới, cũng chẳng phải bánh sinh nhật ghi tên người nhận rõ ràng. Điều khiến anh khựng lại chính là phần ghi chú trong đơn hàng: "Chiếc bánh nhỏ này là dành tặng cho anh shipper. Cuộc sống không dễ dàng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: thepaper.cn)

Không tin vào mắt mình, anh lập tức quay lại cửa tiệm để hỏi cho rõ. Nhân viên cũng bất ngờ không kém, liền gọi điện xác nhận với người đặt. Đầu dây bên lập tức kia xác nhận, chiếc bánh này được đặt riêng cho anh shipper giao đơn, hoàn toàn không có nhầm lẫn nào cả.

Một món quà từ người xa lạ. Không quen biết. Không cần đáp lại.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: thepaper.cn)

Sự trùng hợp khiến ai nghe cũng bất ngờ: ngày hôm đó lại đúng vào sinh nhật của anh. Vì công việc bận rộn, chạy đơn từ sáng đến tối, anh vốn không có ý định tổ chức hay chúc mừng gì cho bản thân. Sinh nhật, với anh, chỉ đơn giản là một ngày trôi qua giống bao ngày khác.

Thế nhưng cuối cùng, giữa một ca làm việc vội vàng, anh lại nhận được chiếc bánh kem nhỏ 0 món quà sinh nhật đầu tiên trong ngày, đến từ một người chưa từng gặp mặt.

Không có bàn tiệc, không có bạn bè quây quần. Anh ngồi ngay bên vệ đường, thắp nến mừng tuổi mới. Rồi vừa ăn bánh, anh vừa không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy mình được ai đó quan tâm.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: thepaper.cn)

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: thepaper.cn)

Theo chia sẻ từ phía nhân viên nền tảng giao đồ ăn, thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều trường hợp khách hàng đặt đồ ăn hoặc thức uống cho chính các shipper. Người nhận đơn không phải là khách hàng, mà chính là các tài xế giao hàng. Mục đích rất đơn giản: nhắc họ nhớ ăn uống đúng giờ, giữ sức khỏe giữa những ngày mưu sinh tất bật.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và nhận về hàng loạt bình luận xúc động từ cư dân mạng: "Mỗi cuộc đời bình thường đều sẽ có lúc được ánh sáng chiếu rọi." "Cố lên nhé!" "Cảm ơn bạn!" "Cảm ơn những người mang lại hơi ấm cho cuộc đời này." "Nhân gian thật sự rất đáng sống." "Hy vọng mỗi người trưởng thành đều có thể sống mạnh mẽ, không sợ hãi."

Giữa những con số đơn hàng, những cung đường quen thuộc và áp lực mưu sinh, nghề shipper giao đồ ăn vẫn là một công việc nhiều vất vả. Họ chạy đua với thời gian, với thời tiết, với cả những bữa ăn bị bỏ lỡ. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chiếc bánh nhỏ, một lời nhắn tử tế, cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho một người đang sống nghiêm túc với cuộc đời mình.



