"Ôm" 37 vé số ế giúp người bán, người phụ nữ trúng hết: Hé lộ tiền thưởng lớn

28-12-2025 - 07:44 AM | Sống

Người phụ nữ đã nhờ đại lý cấp 1 đến đổi thưởng tận nhà, nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một người phụ nữ đã trúng 37 tờ vé số. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho nữ khách hàng. 

37 tờ vé số có 5 số cuối là 02599, thuộc đài Đồng Nai, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24/12. Chị Thanh kể thêm, chủ nhân của 37 tờ vé số trên là người kinh doanh đại lý vé số cấp 2. Chị này đã "ôm" 37 tờ vé số ế của người bán dạo. Không ngờ, may mắn đã gõ cửa, 37 tờ vé số trúng giải 3, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Tổng cộng, vị khách nữ nhận số tiền thưởng 370 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). 

Được biết, người này chỉ thỉnh thoảng mới "ôm" vé số ế. Chị nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản. 

Nhờ "ôm" 37 tờ vé số, người phụ nữ đã trúng 370 triệu đồng. 

Những ngày qua, các đại lý vé số cũng đang "truy tìm" chủ nhân các giải độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm 26/12. Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, đến ngày 27/12, một giải độc đắc của đài Trà Vinh (dãy số 240831) đã tìm được chủ nhân đi đổi thưởng tại TP Cần Thơ. 

Ngoài ra, một khách hàng khác cũng đã trúng 2 tờ vé số độc đắc (dãy số 808318) của đài Vĩnh Long mở thưởng ngày 26/12. Vị khách may mắn trúng giải thưởng này đã đổi thưởng tại một đại lý ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 

Theo Lam Giang

