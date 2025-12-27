Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"!

27-12-2025 - 15:38 PM | Sống

Không cần caption quá dài dòng hay tạo dáng phô trương, bức ảnh ảnh mới đây của nữ VĐV bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi vẻ chỉn chu, tự tin và khí chất rất riêng.

Tối 26/12, Hoa khôi bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh gây sốt MXH khi chia sẻ bức ảnh đời thường tổng kết năm 2025, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong khung hình, nữ VĐV xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn và thần thái điềm đạm. Kiều Trinh diện quân phục gọn gàng, quân hàm Đại úy nổi bật trên vai áo, đứng giữa không gian quen thuộc nhưng toát lên khí chất rất riêng.

Không còn hình ảnh căng mình trên sân đấu hay những pha bật nhảy đầy sức mạnh, khoảnh khắc lần này mang màu sắc đời thường hơn nhưng đủ khiến netizen trầm trồ. Nổi bật trong ảnh là loạt bằng khen ghi nhận những thàng tích mà Kiều Trinh đã đạt được trong năm 2025. Ánh mắt bình thản, nụ cười nhẹ cùng phong thái chững chạc khiến bức ảnh được nhận xét là "nhìn vào là thấy sự trưởng thành".

Trong năm qua, Hoàng Thị Kiều Trinh là một trong những gương mặt góp mặt thường xuyên trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô cùng đồng đội giành Huy chương Bạc tại SEA Games 33 và thi đấu ở nhiều giải quốc tế như AVC Nations Cup, SEA V.League, để lại dấu ấn bằng phong độ ổn định và tinh thần thi đấu bền bỉ. Ở cấp CLB, Kiều Trinh tiếp tục là nhân tố quan trọng trong màu áo Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19, góp phần giúp đội duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu tại giải VĐQG.

Bên cạnh chuyên môn, việc được phong quân hàm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp vào tháng 9/2025 cũng được xem là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện kỷ luật, nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của nữ VĐV sinh năm 2001.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho hình ảnh hiện tại của Kiều Trinh, cho rằng cô mang vẻ đẹp đúng chất "con gái thể thao": khỏe khoắn nhưng vẫn dịu dàng, không phô trương nhưng dễ tạo thiện cảm. Không ít người nhận xét rằng chỉ cần nhìn vào bức ảnh cũng có thể cảm nhận được một năm nhiều mồ hôi, áp lực và cả sự trưởng thành phía sau ánh đèn sân đấu.

Giữa thời điểm cuối năm, khi nhiều VĐV chọn cách tổng kết thành tích bằng những con số hay bài đăng rầm rộ, Hoàng Thị Kiều Trinh lại xuất hiện theo cách rất riêng: lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng đủ để người xem hiểu rằng phía sau khoảnh khắc bình yên ấy là cả một hành trình dài của sự kiên trì và nỗ lực.

Kiều Trinh xinh đẹp và mạnh mẽ trên sân thi đấu

Kiều Trinh khoe nhan sắc đời thường ngọt ngào

