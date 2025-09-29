Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được thăng quân hàm Đại úy

29-09-2025 - 21:31 PM

Ba vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thăng quân hàm, trong đó 2 người lên Đại úy.

Ngày 25/9, 3 vận động viên Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Kiều Trinh và Lưu Thị Ly Ly nhận quyết định thăng quân hàm. Cả 3 đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin và được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, libero Lưu Thị Ly Ly được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy. Phụ công Phạm Thị Hiền từ Trung úy lên Thượng úy.

Hoàng Thị Kiều Trinh sinh năm 2001, quê Quảng Binh là một trong những gương mặt quen thuộc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam những năm gần đây với số áo 11. Cô góp mặt ở tất cả các giải đấu quốc tế mà đội tuyển Việt Nam tham dự và gặt hái thành công.

Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được thăng quân hàm Đại úy- Ảnh 1.

Hoàng Thị Kiều Trinh được thăng quân hàm Đại úy.

Khi Nguyễn Thị Bích Tuyền không thi đấu, Hoàng Thị Kiều Trinh luôn là lựa chọn được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ưu tiên ở vị trí đối chuyền. Năm 2024, nữ vận động viên của Binh chủng Thông tin được bầu chọn là Hoa khôi của giải bóng chuyền nữ VTV Cup.

Tháng 12/2024, Kiều Trinh được thăng quân hàm Thượng úy. Như vậy, trong vòng chưa đầy một năm, nữ tuyển thủ Việt Nam nhận quyết định thăng quân hàm 2 lần liên tiếp.

Phạm Thị Hiền (sinh năm 1999) là nhân tố thay đổi ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm nay. Nhờ phong độ tốt trong màu áo câu lạc bộ Binh chủng Thông tin ở các giải trong nước, phụ công này được gọi trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn một năm vắng bóng.

Trước đó, cô từng được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng trong đội hình năm 2023. Phạm Thị Hiền ghi dấu ấn trong hành trình tại giải vô địch châu Á AVC Championship 2023.

Nhân tố còn lại của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thăng quân hàm là Lưu Thị Ly Ly. Libero sinh năm 1998, từng góp mặt trong đội hình vô địch giải trẻ Đông Nam Á năm 2016. Những chấn thương sau đó ảnh hưởng đến phong độ và sự phát triển của vận động viên này.

Cô vẫn là trụ cột của câu lạc bộ Binh chủng Thông tin. Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển quốc gia, Lưu Thị Ly Ly chưa chiếm được vị trí đánh chính thường xuyên. Tại các giải đấu quốc tế năm nay, Lưu Thị Ly Ly được gọi lên đội tuyển Việt Nam làm phương án dự phòng cho nhân tố chính Nguyễn Thị Khánh Đang.

Theo Tiểu Minh/VTC News

