Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VĐV thể hình sở hữu “cánh tay quái dị” nhất thế giới, sự thật phía sau khiến tất cả ngỡ ngàng

28-12-2025 - 10:17 AM | Sống

Hành trình giảm cân khiến tất cả phải ngưỡng mộ của cô gái người Mỹ.

Greg Valentino từng là cái tên gây ám ảnh trong làng thể hình thế giới khi sở hữu cánh tay có kích thước lớn bất thường, bị nhiều người mô tả là “dị dạng” so với chuẩn mực thông thường. Từ một người đam mê gym, Valentino đã trở thành ví dụ điển hình cho mặt trái của việc chạy theo hình thể bằng mọi giá.

Sinh ra và lớn lên tại New York (Mỹ), Greg Valentino bắt đầu tập luyện thể hình từ khi còn rất trẻ. Thời gian đầu, ông sở hữu vóc dáng khỏe mạnh, phát triển cơ bắp nhờ tập luyện cường độ cao. Tuy nhiên, khát khao vượt qua giới hạn tự nhiên đã khiến Valentino dần lệ thuộc vào các phương pháp can thiệp nguy hiểm nhằm tăng nhanh kích thước cơ.

VĐV thể hình sở hữu “cánh tay quái dị” nhất thế giới, sự thật phía sau khiến tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Bắp tay quái dị của Valentino (Ảnh: eBay)

Đỉnh điểm là khi chu vi cánh tay của Valentino được cho là lên tới khoảng 70 cm, vượt xa tỷ lệ cân đối của cơ thể. Những hình ảnh về đôi tay phình to bất thường nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, khiến ông trở nên nổi tiếng theo cách đầy tranh cãi. 

Giới chuyên môn cho rằng việc lạm dụng steroid kéo dài, cùng với nghi vấn tiêm các chất chứa dầu vào cơ bắp, đã khiến cơ thể Valentino biến dạng nghiêm trọng. Dù bản thân ông nhiều lần phủ nhận sử dụng synthol, nhưng hậu quả về sức khỏe là điều không thể phủ nhận. Greg Valentino từng gặp nhiễm trùng nặng ở cánh tay, đau đớn kéo dài và đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật can thiệp sâu, thậm chí cắt bỏ chi.

Theo Hải Đăng

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ khoa đại học về quê bán thịt lợn, lãi hơn 149 triệu đồng/năm rồi trở thành tỷ phú

Thủ khoa đại học về quê bán thịt lợn, lãi hơn 149 triệu đồng/năm rồi trở thành tỷ phú Nổi bật

"Ôm" 37 vé số ế giúp người bán, người phụ nữ trúng hết: Hé lộ tiền thưởng lớn

"Ôm" 37 vé số ế giúp người bán, người phụ nữ trúng hết: Hé lộ tiền thưởng lớn Nổi bật

Ông bà dặn: Muốn nhà phát – cửa vượng, hãy đặt muối đúng 3 vị trí này để kích hoạt tài lộc mạnh nhất”

Ông bà dặn: Muốn nhà phát – cửa vượng, hãy đặt muối đúng 3 vị trí này để kích hoạt tài lộc mạnh nhất”

10:16 , 28/12/2025
Mặc áo phao, người đàn ông suy hô hấp phải cấp cứu, bác sĩ cảnh báo: Hãy cẩn thận với loại quần áo này!

Mặc áo phao, người đàn ông suy hô hấp phải cấp cứu, bác sĩ cảnh báo: Hãy cẩn thận với loại quần áo này!

09:53 , 28/12/2025
Ranh giới mong manh giữa “khéo” và “cả nể” nơi công sở: 3 điều người khôn ngoan luôn nhớ để không trở thành "chân chạy việc vặt"

Ranh giới mong manh giữa “khéo” và “cả nể” nơi công sở: 3 điều người khôn ngoan luôn nhớ để không trở thành "chân chạy việc vặt"

09:48 , 28/12/2025
Gần 100 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Gần 100 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

09:33 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên