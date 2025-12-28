Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sắp nhận tin vui

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua đã công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, thay thế Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, để lấy ý kiến rộng rãi. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là mở rộng phạm vi phương tiện giao thông công cộng được áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé cho học sinh, sinh viên.

Thêm tàu điện, phà vào diện được giảm giá vé

Theo dự thảo, tàu điện (bao gồm tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, metro…) và phà sẽ chính thức được bổ sung vào danh mục phương tiện mà học sinh, sinh viên được hưởng chính sách giảm giá vé. Trước đó, theo quy định hiện hành, ưu đãi này mới chỉ áp dụng với tàu hỏa và xe buýt.

Việc bổ sung được Bộ GD-ĐT lý giải là nhằm phù hợp hơn với thực tiễn giao thông hiện nay, khi các loại hình tàu điện đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng tại Hà Nội, TP.HCM, còn phà vẫn là phương tiện thiết yếu ở nhiều địa phương ven biển, vùng sông nước và huyện đảo.

Tàu điện và phà chính thức được đưa vào danh sách các phương tiện học sinh, sinh viên được giảm giá vé (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu người hưởng lợi trực tiếp?

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 20–21 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Không phải tất cả đều thường xuyên sử dụng tàu điện hay phà, song theo ước tính dựa trên quy mô dân số học đường và phạm vi hoạt động của các phương tiện này, khoảng 1–1,5 triệu học sinh, sinh viên sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách mới.

Trong đó, nhóm sử dụng tàu điện tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM, với ước tính khoảng 600.000 – 1,2 triệu người có nhu cầu đi lại thường xuyên. Đối với phà, số học sinh, sinh viên có thể hưởng ưu đãi vào khoảng 200.000 – 400.000 người, chủ yếu sinh sống tại Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh ven biển miền Bắc và miền Trung.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng tăng, việc mở rộng chính sách giảm giá vé sang tàu điện và phà được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng đi lại cho học sinh, sinh viên và gia đình. Đây cũng được xem là bước đi phù hợp với xu hướng khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Dự thảo Nghị định hiện vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ đánh dấu một thay đổi đáng chú ý, khi quyền lợi đi lại của hàng triệu học sinh, sinh viên được mở rộng theo đúng nhịp phát triển của hạ tầng giao thông đô thị và liên vùng.

*Mở rộng: Dưới đây là một số tuyến tàu điện, phà có thể tham khảo: