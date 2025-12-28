Cảnh báo các “bẫy” gửi xe dịp Tết khiến nhiều người mất tiền oan

Tết cận kề, nhu cầu vui chơi, mua sắm, du xuân của người dân tăng cao kéo theo lượng phương tiện cá nhân đổ ra đường ngày một nhiều Tại các khu vực trung tâm điểm vui chơi, chợ Tết hay nơi tổ chức sự kiện đông người, việc tìm được một chỗ gửi xe an toàn, thuận tiện trở thành mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, trong không khí nhộn nhịp ấy, không ít người đã rơi vào cảnh “mất tiền oan” vì gửi xe với mức giá cao bất thường.

Tết là thời điểm nhiều người dân ra đường để vui chơi giải trí

Những ngày cận Tết được xem là “mùa làm ăn” của nhiều bãi giữ xe tự phát. Khi nhu cầu tăng đột biến, một số nơi tranh thủ đôn giá, thậm chí thu phí cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Nếu như giá gửi xe máy thông thường chỉ khoảng 5 - 10 nghìn đồng/lượt, thì vào dịp Tết, con số này có thể bị đẩy lên 50 nghìn, thậm chí 100 nghìn đồng mỗi chiếc, đặc biệt ở khu vực đông đúc hoặc gần điểm vui chơi nổi tiếng. Không ít người vì ngại quay xe tìm chỗ khác hoặc sợ mất thời gian mà chấp nhận mức giá này trong bức xúc.

Thực tế cho thấy, nhiều bãi giữ xe lợi dụng tâm lý vội vàng, chủ quan của người gửi để thu tiền không đúng quy định. Có trường hợp không niêm yết giá rõ ràng, chỉ báo miệng sau khi đã dắt xe vào. Cũng có nơi dùng vé viết tay, không ghi giá khiến người gửi khó đối chiếu khi lấy xe. Đến lúc nhận ra mức phí quá cao thì đã muộn, vì xe đã được giữ bên trong và việc tranh cãi giữa nơi đông người chỉ mang thêm phiền toái.

Như trường hợp của chị Mỹ An (Phường Thủ Đức, TP.HCM) đã gửi xe ở khu vực trung tâm trong chuyến đi chơi Tết năm vừa rồi: “Nhóm tụi mình có hẹn nhau ở khu vực trung tâm, mọi người cũng vội nên đã kiếm đại chỗ gửi xe cho tiện. Lúc gửi không hỏi giá kỹ, đến khi lấy xe thì mới tá hoả vì bị thu 80 nghìn đồng. Biết là mắc nhưng đông người và cả nhóm ai cũng mệt nên cũng không nói lại, cả nhóm ai cũng chấp nhận bỏ ra số tiền đó để nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi”.

Bãi giữ xe ngay các khu vực trung tâm luôn đông kín vào dịp lễ, Tết

Tương tự, anh Minh Hải (Phường Sài Gòn, TP.HCM) cũng chia sẻ về tình trạng gửi xe vào ngay dịp lễ Tết: “Cứ vào Tết là giá gửi xe tăng chóng mặt. Có lần tôi gửi xe ở chợ hoa, ngày thường chỉ 10 nghìn đồng nhưng hôm đó bị thu 60 nghìn đồng. Do tôi cũng chủ quan nên cũng không hỏi kỹ giá”.

Để tránh rơi vào cảnh mất tiền oan khi gửi xe dịp Tết, người dân nên cẩn trọng hơn ngay từ khâu lựa chọn bãi giữ. Trước hết, hãy ưu tiên những điểm giữ xe có bảng niêm yết giá công khai, rõ ràng, dễ nhìn. Nếu không thấy bảng giá, nên hỏi kỹ mức phí trước khi gửi và chỉ đồng ý khi cảm thấy hợp lý. Việc giữ lại vé xe, kiểm tra thông tin trên vé cũng rất cần thiết để tránh bị thu thêm tiền vô lý.

Ngoài ra, nên ưu tiên gửi xe tại các bãi thuộc trung tâm thương mại, siêu thị, bãi giữ xe của cơ quan, đơn vị có quản lý rõ ràng. Trong trường hợp bắt buộc phải giữ xe ở bãi tự phát, người gửi phải giữ thái độ tỉnh táo, không vì vội vàng mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường. Một chút cẩn trọng sẽ giúp mỗi chuyến du xuân, đi chơi Tết trở nên trọn vẹn hơn, tránh những bực bội không đáng có chỉ vì chuyện gửi xe.