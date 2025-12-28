Loại nước "nuôi tế bào ung thư", 1 ly mỗi ngày nguy cơ ung thư tăng 90%, nhiều người Việt uống mỗi ngày

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Ung thư Quốc tế cho thấy, những người duy trì thói quen uống nước hoặc đồ uống quá nóng, từ 60 độ C trở lên, có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gần gấp đôi so với những người khác. Trong các nguyên nhân gây tử vong do ung thư phổ biến nhất trên thế giới, ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản hiện xếp thứ 6. Đáng chú ý, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp hành vi uống đồ uống “rất nóng”, trên 65 độ C, vào nhóm có khả năng gây ung thư.

Nghiên cứu này bắt đầu từ năm 2004, theo dõi khoảng 50.000 người dân tại tỉnh Golestan, khu vực đông bắc Iran, trong suốt hơn 10 năm. Đây là khu vực có thói quen uống trà đen rất phổ biến, với lượng trung bình lên tới 1.100 ml mỗi ngày, đồng thời cũng ghi nhận tỷ lệ ung thư thực quản tương đối cao. Ở giai đoạn đầu khảo sát, các nhà nghiên cứu rót trà cho từng tình nguyện viên, hỏi về mức độ nóng họ ưa thích, đo chính xác nhiệt độ trà tại thời điểm uống và ghi nhận thời gian chờ từ lúc rót ra đến khi bắt đầu uống.

Sau gần một thập kỷ theo dõi liên tục, đến năm 2017, 317 người trong nhóm nghiên cứu được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản. Phân tích dữ liệu cho thấy, những người thường xuyên uống đồ uống nóng từ 60 độ C trở lên có tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao hơn 41% so với những người uống ở nhiệt độ thấp hơn. Đặc biệt, nhóm thích uống trà “rất nóng” có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2,5 lần. Những người uống hết trà nóng trong vòng hai phút có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 51% so với những người uống chậm, từng ngụm nhỏ.

Xét tổng thể, những người mỗi ngày uống ít nhất 700 ml đồ uống ở mức 60 độ C có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn 91% so với nhóm uống nước ấm hoặc nguội. Ngay cả khi các nhà khoa học đã loại trừ nhiều yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, sử dụng chất gây nghiện và các yếu tố nhân khẩu học xã hội, mối liên hệ giữa đồ uống quá nóng và ung thư thực quản vẫn duy trì ở mức rất đáng lo ngại.

Tiến sĩ Farhad Islami, trưởng nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cho biết trong một email rằng, trên thế giới có rất nhiều người yêu thích đồ uống nóng. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rõ ràng rằng việc uống đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, vì vậy các nhà khoa học khuyến cáo nên đợi trà hoặc đồ uống nóng nguội bớt trước khi sử dụng.

Trong khi đó, Tiến sĩ Dirk Lachenmeier, chuyên gia hóa học thực phẩm và độc chất học của Cơ quan Điều tra Hóa học và Thú y Karlsruhe, Đức, nhận định rằng dù nghiên cứu này vẫn cần thêm các bằng chứng thực nghiệm để củng cố, nhưng tình trạng viêm kéo dài do nhiệt độ cao gây tổn thương niêm mạc họng và thực quản rất có thể là cơ chế quan trọng nhất làm gia tăng nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu này tiếp tục củng cố một thông điệp sức khỏe quan trọng: thói quen tưởng như vô hại trong sinh hoạt hằng ngày, như uống trà hay nước quá nóng, nếu kéo dài nhiều năm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể.

Nguồn và ảnh: The Paper