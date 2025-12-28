Cảnh báo: 2 loại nước âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn vô tư uống mỗi ngày

Uống liên tục nước quá nóng

Đồ uống nóng luôn mang lại cảm giác dễ chịu và được nhiều người lựa chọn vào mùa đông. Tuy nhiên, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã xác định việc uống đồ uống rất nóng trên 65°C "có thể gây ung thư cho con người". Đây là mức độ rủi ro ngang với khói thải từ việc đốt củi trong nhà hoặc ăn nhiều thịt đỏ. Báo cáo của cơ quan này kết luận rằng chính nhiệt độ chứ không phải đồ uống mới là nguyên nhân gây ra vấn đề.

Một nghiên cứu quy mô lớn với gần nửa triệu người trưởng thành ở Vương quốc Anh trong năm 2025 đã xác nhận rằng việc uống nhiều đồ uống nóng (trà và cà phê) có liên quan đến ung thư thực quản. Nghiên cứu cho thấy người uống từ 8 tách trà hoặc cà phê nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp gần 6 lần so với người không uống đồ uống nóng.

Không chỉ ở châu Âu, nhiều nghiên cứu trước đó tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng đã ghi nhận mối liên hệ tương tự. Các chuyên gia cho rằng việc thường xuyên để niêm mạc thực quản tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại, làm suy yếu lớp bảo vệ tự nhiên của thực quản.

Khi hàng rào bảo vệ này bị tổn hại, thực quản sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các yếu tố khác như trào ngược axit dạ dày. Theo thời gian, tình trạng viêm và tổn thương mạn tính có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Nếu uống đồ uống nóng, hãy thưởng thức chậm rãi, nhấp từng ngụm nhỏ để cảm nhận nhiệt độ, đợi đồ uống nguội bớt thay vì uống liền một lúc.

Uống quá nhiều đồ uống có đường

Đồ uống có đường bổ sung, chất tạo ngọt nhân tạo bao gồm nước ngọt, nước tăng lực, nước uống thể thao, nước đóng chai… Theo nghiên cứu công bố tháng 8/2023 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ , thói quen tiêu thụ trên 355ml đồ uống có đường mỗi ngày có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư gan và tử vong do bệnh gan mạn tính.

Trong khi đó, nghiên cứu do Đại học Melbourne (Úc) phối hợp Hội đồng Ung thư Victoria thực hiện cho thấy những người uống nước ngọt có nguy cơ mắc ung thư cao hơn, ngay cả khi không béo phì.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nam giới không nên tiêu thụ quá 9 thìa cà phê đường bổ sung mỗi ngày và phụ nữ nên giữ lượng đường nạp vào không quá 6 thìa cà phê mỗi ngày từ thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, chỉ một lon nước ngọt 355ml đã chứa khoảng 8-9 thìa cà phê đường bổ sung.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, đồ uống có đường có thể làm tăng nguy cơ ung thư vì một số lý do, bao gồm béo phì, lượng đường trong máu cao và viêm nhiễm. Chế độ ăn nhiều đường có thể kích hoạt phản ứng viêm, được cho là nền tảng của nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường và một số bệnh ung thư.

Ngoài ra, lượng đường quá cao từ các loại đồ uống này cũng có thể làm tăng lượng chất béo "xấu" trong máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và gây áp lực lớn lên thận, gan.

Để hạn chế rủi ro liên quan đến sức khoẻ, các chuyên gia khuyên mọi người nên giảm dần lượng đồ uống có đường, ưu tiên nước lọc, nước khoáng hoặc trà không đường. Đồng thời, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trên các sản phẩm đóng chai để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Theo Indedenpent, Healthline