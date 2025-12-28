Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại quả kén người ăn giúp Việt Nam thu 4 tỷ USD trong năm 2025

28-12-2025 - 21:24 PM | Sống

Một số người không thể ăn loại quả này.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2025 đạt khoảng 8,59 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Trong đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các loại trái cây chủ lực như: sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa, bưởi.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết, xuất khẩu sầu riêng năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn từ sự cố vàng O, cadimi và sẽ cán đích khoảng 4 tỷ USD.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, thành công nhất của mặt hàng sầu riêng là Việt Nam đã kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng, xử lý thành công sự cố cadimi và vàng O đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

Chỉ sau một thời gian ngắn bị ảnh hưởng, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc của Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, vươn lên chiếm lĩnh ưu thế ở thị trường này, trong khi Thái Lan cũng gặp khó tương tự.

Trước đó, thống kê từ Cục Hải quan, giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong tháng 10/2025 đạt 572.663 USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này lên hơn 3,3 tỷ USD trong 10 tháng tính từ đầu năm nay. Đáng nói, sầu riêng đã tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đây được xem là dấu mốc mới giúp sầu riêng lấy lại vị thế là "vua trái cây".

Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam với giá trị nhập khẩu tháng 10 là 562.030 USD, chiếm tỷ trọng 94,35% tổng giá trị xuất khẩu. Các thị trường lớn khác là: Papua New Guinea, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ…

Việc này bất chấp những lo ngại ban đầu về việc Trung Quốc thu hoạch 2.000 tấn sầu riêng ở tỉnhHải Nam của nước này. Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Hải Nam, diện tích canh tác tại đây tăng gần 4 lần sau 5 năm, từ 700 ha năm 2000 lên 2.600 ha vào 2025. Bình quân diện tích trồng sầu riêng của Trung Quốc tăng 30% một năm. Sầu riêng được trồng tại các vùng Tam Á, Bảo Đình, Lạc Đông và Lăng Thủy của đảo Hải Nam, trong đó khoảng 267 ha đã cho thu hoạch.

Đất nước tỷ dân là thị trường xuất khẩu chủ lực của sầu riêng Việt. Năm 2024, nước này nhập khẩu sầu riêng trị giá gần 7 tỷ USD, trong đó khoảng 40% từ Việt Nam (2,94 tỷ USD), theo số liệu Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Việc Trung Quốc trồng được sầu riêng, theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, chưa tạo ra mối đe dọa đáng kể với người trồng Việt.

Mặc dù đây là loại quả mang danh “vua trái cây” nhưng một số người lại không thể ngửi hay ăn được chúng. Nguyên nhân do nó chứa nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Chủ yếu là các hợp chất chứa lưu huỳnh (như ethanethiol), tạo ra mùi nồng nàn giống hành tây thối, tỏi, nhựa thông, và cả mùi trái cây chín ngọt ngào; sự kết hợp của hơn 40 hợp chất, đặc biệt là hai chất ethyl (2S)-2-methylbutanoate and 1-(ethylsulfanyl)ethanethiol, tạo nên phức hợp mùi "vua trái cây" vừa hấp dẫn vừa "nặng mùi".

(Tổng hợp)﻿

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phút

Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phút Nổi bật

Loại cá da trơn, không có vảy, ít xương, nhiều ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Nhiều chất mà lại rẻ

Loại cá da trơn, không có vảy, ít xương, nhiều ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Nhiều chất mà lại rẻ Nổi bật

"Chủ tịch hot nhất showbiz" bị xuất huyết não do cục máu đông, phải phẫu thuật khẩn giữ mạng: Chuyên gia hé lộ nguyên nhân người trẻ đột quỵ ngày càng nhiều

"Chủ tịch hot nhất showbiz" bị xuất huyết não do cục máu đông, phải phẫu thuật khẩn giữ mạng: Chuyên gia hé lộ nguyên nhân người trẻ đột quỵ ngày càng nhiều

21:21 , 28/12/2025
Loại thịt "số 1" cho mùa đông: cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng dạ dày, chợ Việt bán rất nhiều

Loại thịt "số 1" cho mùa đông: cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng dạ dày, chợ Việt bán rất nhiều

21:18 , 28/12/2025
Lo lắng tình hình hiện tại của vợ chồng NS Công Lý

Lo lắng tình hình hiện tại của vợ chồng NS Công Lý

21:17 , 28/12/2025
Mùa đông nên tắm mấy ngày một lần? Đây là 4 điều người cao tuổi cần đặc biệt chú ý

Mùa đông nên tắm mấy ngày một lần? Đây là 4 điều người cao tuổi cần đặc biệt chú ý

20:29 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên