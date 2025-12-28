Mùa đông nên tắm mấy ngày một lần? Đây là 4 điều người cao tuổi cần đặc biệt chú ý

Khi mùa đông đến, nhiệt độ giảm sâu khiến sinh hoạt hằng ngày của nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, có nhiều thay đổi. Trong đó, việc tắm rửa tưởng chừng đơn giản lại trở thành vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Nếu tắm không đúng cách, đặc biệt trong thời tiết lạnh, người cao tuổi có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Những ngày trời trở lạnh, nhiệt độ môi trường giảm khiến cơ thể ít tiết mồ hôi hơn so với mùa hè. Vì vậy, nhu cầu tắm rửa cũng không còn cao như trước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen tắm hằng ngày, đặc biệt là tắm nước nóng để giữ ấm và thư giãn. Điều này tưởng chừng có lợi nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với người lớn tuổi.

Theo các chuyên gia, việc tắm nước nóng thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô, bong tróc, ngứa ngáy. Với người cao tuổi, đối tượng có làn da mỏng, khả năng giữ ẩm kém thì tình trạng này càng dễ xảy ra hơn.

Bác sĩ Lưu Quốc Vinh, Trưởng khoa tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cho biết, vào mùa đông, người cao tuổi chỉ nên tắm từ 1-2 lần/tuần. Người trẻ khỏe mạnh có thể tắm nhiều hơn, khoảng 2-3 lần/tuần. Tần suất này vừa đảm bảo vệ sinh cơ thể, vừa giúp hạn chế tình trạng khô da và giảm nguy cơ rối loạn tuần hoàn.

Với những người quen tắm mỗi ngày, có thể thay thế bằng cách lau người bằng nước ấm, đặc biệt ở các vùng dễ ra mồ hôi như nách, cổ, chân tay. Cách làm này vừa giúp cơ thể sạch sẽ, vừa giảm kích ứng da và tránh mất nhiệt đột ngột.

4 lưu ý quan trọng khi tắm vào mùa đông dành cho người cao tuổi:

1. Kiểm soát nhiệt độ nước

Nhiều người cao tuổi có thói quen tắm nước thật nóng vào mùa đông để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây lại là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Khi tiếp xúc với nước quá nóng, mạch máu dưới da sẽ giãn nở đột ngột, khiến huyết áp giảm nhanh. Điều này có thể dẫn đến chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Với những người có bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc xơ vữa động mạch, nguy cơ tai biến càng lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ nước tắm lý tưởng chỉ nên dao động từ 37-40 độ C, tương đương nhiệt độ cơ thể. Trước khi tắm, nên dùng mặt trong cổ tay hoặc khuỷu tay để thử nước, cảm thấy ấm dễ chịu là phù hợp.

Đặc biệt, trong thời tiết lạnh, không nên bước vào nước nóng một cách đột ngột. Điều này có thể gây “sốc nhiệt”, khiến tim phải hoạt động quá tải.

(Ảnh minh họa)

2. Không tắm quá lâu

Nhiều người có thói quen ngâm mình lâu trong nước nóng để thư giãn. Tuy nhiên, với người cao tuổi, việc này có thể gây phản tác dụng.

Theo bác sĩ Lưu Quốc Vinh, ngâm nước nóng quá lâu sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn, dễ gây tim đập nhanh, tụt huyết áp, choáng váng, thậm chí ngất xỉu trong phòng tắm.

Thời gian tắm hợp lý vào mùa đông nên giới hạn trong khoảng 15-20 phút. Nếu trong lúc tắm xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, khó thở, choáng váng, cần lập tức dừng lại, ra ngoài lau khô người và giữ ấm.

3. Không tắm khi quá no hoặc đang đói

Tắm, đặc biệt là tắm nước nóng, thực chất là một hoạt động tiêu tốn năng lượng. Khi tắm, máu sẽ dồn nhiều hơn ra da để điều hòa thân nhiệt, làm giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan nội tạng.

Nếu tắm ngay sau khi ăn, quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Ngược lại, nếu tắm khi đang đói, cơ thể có thể bị hạ đường huyết, gây chóng mặt, run rẩy - đặc biệt nguy hiểm với người già và người mắc bệnh tiểu đường.

Vì vậy, thời điểm tắm thích hợp nhất là sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ và khi cơ thể ở trạng thái ổn định.

(Ảnh minh họa)

4. Giữ ấm phòng tắm, tránh chênh lệch nhiệt độ

Một trong những nguy cơ lớn nhất vào mùa đông là sự chênh lệch nhiệt độ giữa phòng tắm và không gian bên ngoài. Việc từ phòng ấm bước ra môi trường lạnh đột ngột có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch và đột quỵ.

Do đó, trước khi tắm, nên làm ấm phòng tắm nếu có thể. Sau khi tắm xong, cần lau khô người nhanh chóng và mặc quần áo ấm ngay, tránh để cơ thể tiếp xúc lâu với không khí lạnh.

Đối với gia đình có người cao tuổi, nên chuẩn bị sẵn thảm chống trượt, tay vịn trong phòng tắm để hạn chế nguy cơ té ngã - một tai nạn rất dễ xảy ra vào mùa đông.

(Theo Sohu)