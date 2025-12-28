Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

285 chủ xe lấn làn, vượt đèn đỏ... có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

28-12-2025 - 19:38 PM | Sống

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 19/12/2025 đến ngày 26/12/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 19/12/2025 đến ngày 26/12/2025 đã phát hiện 285 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

I. XE Ô TÔ VI PHẠM: 128 xe

1. Vượt đèn đỏ: 16 trường hợp

23C-025.58; 30G-411.86; 30H-578.08; 98A-128.90; 98A-727.77; 98A-737.37; 98A-761.18; 98C-291.94; 98H-020.40; 98RM-02490; 99A-231.25; 99A-433.96; 99B-140.33; 99C-179.68; 99D-019.51.

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 67 trường hợp

12A-251.91; 12C-006.33;

14A-231.99;

19H-046.77;

20H-021.80;

27E-004.56;

29A-055.07; 29C-715.10; 29C-913.73; 29H-965.84;

30A-791.57; 30B-200.41; 30G-197.73; 30M-062.49; 30P-6229;

34A-938.48;

51H-506.11;

88A-178.24;

98A-043.97; 98A-101.65; 98A-119.30; 98A-181.06; 98A-202.20; 98A-202.84; 98A-206.83; 98A-221.31; 98A-226.19; 98A-246.38; 98A-278.55; 98A-287.18; 98A-417.08; 98A-460.00; 98A-523.21; 98A-656.01; 98A-680.78; 98A-681.62; 98A-710.77; 98A-716.28; 98A-719.11; 98A-748.06; 98A-807.17; 98A-812.47; 98A-849.75; 98A-851.64; 98A-926.53; 98B-021.02; 98B-161.31; 98C-097.58; 98C-136.74; 98C-172.86; 98C-195.62; 98C-254.85; 98C-326.91; 98C-367.64; 98C-372.31; 98H-016.95; 98H-022.43; 98H-045.75; 98LD-005.69;

99A-236.38; 99A-257.41; 99A-516.18; 99A-956.19; 99B-115.63; 99B-117.13; 99B-177.45; 99C-352.64.

3. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 28 trường hợp

29A-341.97; 29C-145.86; 29C-728.68; 29H-038.89;

30A-768.75; 30B-102.61; 30L-041.38; 30U-8891;

90A-607.93;

98A-056.27; 98A-237.60; 98A-409.49; 98A-418.99; 98A-600.87; 98A-740.24; 98A-776.07; 98A-923.04; 98A-2099; 98B-061.76; 98H-046.27;

99A-268.14; 99A-831.81; 99B-079.20; 99B-122.11; 99C-187.16; 99D-023.74.

4. Dừng xe gầm cầu vượt: 14 trường hợp

12A-176.20; 29H-002.51; 29K-043.30; 30E-572.24; 30H-965.01; 30L-509.57; 88C-257.20; 89A-797.15; 89B-019.71;

98A-315.61; 98A-566.19; 98A-728.22; 98A-728.69; 99B-129.03.

5. Chạy quá tốc độ quy định: 03 trường hợp

23B-000.87; 98B-147.71; 98C-341.24.

Ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

II. XE MÔ TÔ VI PHẠM: 157 xe

1.Vượt đèn đỏ: 79 trường hợp

11AL-009.69; 15AE-062.67; 22AA-186.31; 26B2-622.28; 29L1-317.17;

98AA-067.84; 98AA-076.11; 98AA-084.55; 98AA-091.16; 98AA-100.96; 98AA-121.99; 98AA-127.52; 98AA-452.21; 98AB-029.73; 98AG-024.78; 98AH-085.73; 98AK-083.86; 98B1-056.78; 98B1-168.67; 98B1-184.59; 98B1-210.10; 98B1-250.77; 98B1-414.98; 98B1-420.24; 98B1-494.50; 98B1-781.16; 98B1-841.28; 98B1-873.31; 98B1-950.36; 98B2-026.45; 98B2-030.88; 98B2-046.30; 98B2-069.08; 98B2-086.39; 98B2-628.90; 98B2-744.93; 98B2-813.16; 98B2-948.01; 98B3-039.12; 98B3-078.96; 98B3-150.29; 98B3-151.34; 98B3-203.64; 98B3-422.75; 98B3-424.23; 98B3-448.91; 98B3-543.27; 98B3-590.44; 98B3-666.08; 98B3-705.68; 98B3-777.14; 98B3-836.97; 98B3-876.30; 98B3-889.47; 98B3-901.92; 98B3-946.76; 98B3-975.45; 98B3-979.38; 98E1-518.01; 98F1-100.16; 98F1-439.37; 98G1-008.41; 98G1-146.29; 98K1-198.55; 98K1-209.48; 98K1-213.41; 98K1-295.72;

99AA-402.42; 99AA-601.38; 99AA-873.08; 99AA-982.40; 99AA-985.10; 99H1-299.37.

2. Chạy quá tốc độ quy định: 78 trường hợp

11G1-008.56;

12AA-03468; 12AA-196.07; 12AA-202.72; 12AA-23248; 12AA-24077; 12AA-24321; 12AA-256.38; 12AA-261.59; 12AA-262.78; 12AA-332.72; 12AA-35917; 12AA-507.30; 12BA-040.07; 12B1-031.05; 12B1-17496; 12B1-200.53; 12D1-12843; 12D1-14948; 12D1-186.22; 12D1-25659; 12FA-034.72; 12FA-055.03; 12FA-07319; 12F5-4292; 12F9-8225; 12H1-09587; 12H1-121.77; 12H1-133.80; 12H1-158.35; 12H1-299.76; 12H1-369.32; 12H1-467.15; 12HA-04009; 12HA-079.52; 12HA-105.30; 12HA-110.64; 12HA-117.81; 12K6-6454; 12K8-4456; 12L1-059.75; 12L1-146.98; 12L1-306.29; 12LA-05707; 12P1-163.79; 12P1-172.87; 12S1-114.53; 12SA-03392; 12SA-053.85; 12VA-028.18; 12VA-031.42; 12X1-256.12; 12X1-261.85; 12Z1-039.59;

15B3-160.71; 20AC-037.06; 21E1-59257; 24B3-08060; 25M1-099.59; 28G1-369.08; 29V7-602.09; 36AU-050.91; 37AS-011.99; 88C1-315.82;

98AE-05277; 98AF-04944; 98B1-401.66; 98B2-445.09; 98B2-452.07; 98E1-855.83; 98F1-04662; 98F8-5982; 98K1-167.99; 98L1-107.49; 98M1-32155; 99AA-873.87.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

