28-12-2025 - 23:19 PM

Chỉ 1 cuộn giấy nhưng khi cho vào tủ lạnh lại mang đến nhiều tác dụng hiệu quả.

Tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện đại. Từ thực phẩm tươi sống, đồ ăn nấu sẵn cho tới rau củ, trái cây, nước uống, tất cả đều được cất giữ chung trong một không gian kín. Chính vì vậy, dù được vệ sinh thường xuyên, tủ lạnh vẫn rất dễ xuất hiện mùi khó chịu. Đặc biệt là mùi tanh của thịt cá, mùi đồ ăn nặng mùi hoặc mùi thực phẩm để quá lâu. Không ít người lau chùi tủ lạnh kỹ lưỡng, dùng baking soda, than hoạt tính hay các sản phẩm khử mùi chuyên dụng nhưng mùi hôi vẫn âm ỉ tồn tại, gây cảm giác khó chịu mỗi lần mở cửa tủ.

Trong khi đó, có một mẹo rất đơn giản, chi phí gần như bằng không, nhưng lại mang đến hiệu quả khiến nhiều người bất ngờ, đó là đặt một cuộn giấy vệ sinh vào trong tủ lạnh.

Người thông minh đặt 1 cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh- Ảnh 1.

Nghe qua thì có vẻ khó tin, bởi giấy vệ sinh vốn chỉ quen thuộc với công dụng hằng ngày. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ về cấu trúc của loại giấy này, bạn sẽ thấy mẹo trên hoàn toàn có cơ sở. Giấy vệ sinh được sản xuất từ sợi giấy mềm, mịn, có độ xốp cao và khả năng thấm hút rất tốt. Chính cấu trúc này giúp giấy dễ dàng hấp thụ độ ẩm và các phân tử mùi trong không khí. Khi đặt trong không gian kín như tủ lạnh, giấy vệ sinh sẽ từ từ hút mùi hôi xung quanh, giữ chúng lại bên trong các sợi giấy, hạn chế việc mùi lan tỏa.

Cách thực hiện rất đơn giản. Bạn chỉ cần chọn một cuộn giấy vệ sinh mới, sạch, chưa sử dụng, đặt ở một góc trong ngăn mát hoặc ngăn dưới cùng của tủ lạnh. Không cần tháo giấy ra, cũng không cần bọc hay xử lý thêm. Sau đó, đóng cửa tủ và sử dụng như bình thường. Sau khoảng 3-5 ngày, bạn sẽ nhận thấy mùi hôi trong tủ giảm rõ rệt, không gian bên trong trở nên dễ chịu hơn. Khi cuộn giấy đã hút nhiều mùi và hơi ẩm, nên thay bằng cuộn mới để duy trì hiệu quả.

Người thông minh đặt 1 cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh- Ảnh 2.

Ngoài khả năng hút mùi, giấy vệ sinh còn hỗ trợ giải quyết một số vấn đề thường gặp khác trong tủ lạnh. Chẳng hạn, với những tủ lạnh hay bị đọng nước ở ngăn rau củ, việc đặt giấy ở góc ngăn sẽ giúp thấm bớt độ ẩm, hạn chế tình trạng nước tích tụ khiến rau nhanh hỏng. Trong trường hợp thành tủ hoặc ngăn đá xuất hiện lớp ẩm mỏng, dùng giấy vệ sinh lau khô thường xuyên cũng giúp bề mặt sạch sẽ hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giấy vệ sinh chỉ có tác dụng hỗ trợ hút mùi, không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ. Tủ lạnh vẫn cần được lau dọn thường xuyên, loại bỏ thực phẩm hỏng, thực phẩm quá hạn và bảo quản đồ ăn đúng cách. Thực phẩm có mùi mạnh nên được đậy kín hoặc cho vào hộp riêng để tránh lan mùi sang các loại khác. Ngoài ra, không nên đặt giấy vệ sinh quá gần thực phẩm tươi sống để tránh bị nhiễm ẩm hoặc mùi quá nặng.

Một điểm nữa cần hiểu đúng là mẹo này phát huy hiệu quả tốt nhất trong điều kiện tủ lạnh tương đối sạch. Nếu tủ đã lâu không vệ sinh, mùi hôi quá nặng, bạn vẫn nên làm sạch tổng thể trước, sau đó mới áp dụng cách đặt giấy vệ sinh để duy trì không gian tủ luôn dễ chịu.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
tủ lạnh

