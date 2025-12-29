Dự đoán nghề HOT năm 2026: Vì sao bảo vệ lương 15 triệu/ tháng được "săn đón"?

Từng bị xem là công việc “ít ai mơ tới”, gắn với hình ảnh người lớn tuổi hoặc lao động phổ thông, nghề bảo vệ ở Trung Quốc trong năm 2025 được giới trẻ quan tâm và chủ động ứng tuyển. Độ tuổi người làm bảo vệ đang ngày càng trẻ hóa, chủ yếu ở nhóm 20 - 25 tuổi, dưới 30. Trong số đó, có không ít người đã tốt nghiệp đại học, thậm chí thạc sĩ, vẫn lựa chọn công việc này như một hướng đi tạm thời hoặc lâu dài.

Từ khóa “Vì sao ngày càng nhiều người trẻ muốn làm bảo vệ?” thu hút hàng triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ là câu chuyện trên mạng, nhiều người thừa nhận rằng trong vài năm gần đây, đặc biệt là năm 2025, làm bảo vệ đang trở thành một lựa chọn mang tính xu hướng - nơi nương tựa tạm thời của giới trẻ giữa guồng quay khắc nghiệt của thị trường lao động.

Trên Douyin, tài khoản A Châu - một chàng trai sinh năm 2000 ở Quảng Châu thu hút hơn 125 nghìn follower nhờ chia sẻ về cuộc sống bảo vệ. Anh cho biết bản thân chưa chắc đã hoàn toàn hài lòng, nhưng càng làm lâu càng thấy đây là công việc “văn phòng mà bố mẹ mong muốn”: ngồi trong nhà, làm 8 tiếng/ngày, đôi khi tăng ca, hết giờ thì về. “Điều quan trọng là không cạnh tranh, có lương ổn định, cũng chẳng phải nghĩ nhiều”, A Châu chia sẻ.

A Châu được dùng máy tính riêng, ngồi phòng có điều hòa. Ảnh: Douyin.

Sau 6 tháng làm việc với mức lương 4.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 15 triệu đồng Việt Nam), anh thấy cuộc sống tạm ổn, không áp lực lớn so với bạn bè đồng trang lứa đang chật vật tìm việc. A Châu còn nhận xét rằng ngày càng nhiều bạn bè Gen Z tìm kiếm công việc bảo vệ như mình.

Tương tự, Vu An Ninh - một cử nhân đại học - kiếm được 7.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 26 triệu đồng) khi làm bảo vệ tại Thượng Hải. Trước đó, anh chật vật xin việc văn phòng, rồi về quê làm công nhân nhà máy nhưng nhanh chóng stress vì KPI, áp lực và sự không phù hợp. “Người ta thường nói tuổi trẻ nên cố gắng nhiều hơn, nhưng tại sao tuổi trẻ của tôi chỉ toàn công việc? Đến bữa ăn cũng chẳng ngon miệng. Từ khi làm bảo vệ, mọi thứ thay đổi: ngồi phòng máy lạnh, ăn tới 4 bữa/ngày. Tại sao tôi cần lòng tự trọng khiến mình mệt mỏi?”, An Ninh kể.

Vu An Ninh làm bảo vệ nhiều năm nay. Ảnh: Douyin.

Ban đầu, gia đình và bạn bè phản đối vì anh có bằng đại học mà đi làm bảo vệ, nhưng sau thời gian, anh thấy quần áo lượt là không bằng giấc ngủ ngon và bữa ăn yên. An Ninh còn nghe nhiều câu chuyện ở Thượng Hải về con nhà giàu, thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ chọn nghề này.

Nghề bảo vệ đang hot cỡ nào?

Trong bài viết "Tại sao giới trẻ lại chọn nghề bảo vệ?" được đăng tải trên tờ The Paper chỉ ra rằng bảo vệ được dự đoán là xu hướng nghề nghiệp hot trong năm 2026 ở Trung Quốc. Thậm chí là tiếp tục bùng nổ.

Trong năm 2025, thị trường dịch vụ bảo vệ Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng ổn định khoảng 10%, và dự kiến tiếp tục mở rộng mạnh mẽ nhờ đô thị hóa nhanh chóng cùng nhu cầu an ninh tại các khu dân cư, trường học, khu công nghiệp. Số lượng bảo vệ toàn quốc đã tăng từ khoảng 4 triệu người năm 2006 lên hơn 6,76 triệu người năm 2023. Điều này có nghĩa là cứ khoảng 200 người dân thì có một bảo vệ.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý hơn là sự thay đổi cấu trúc: tỷ lệ bảo vệ dưới 30 tuổi đã vượt quá 60%, tạo sự tương phản mạnh mẽ với hình ảnh truyền thống rằng bảo vệ chủ yếu là người trung niên hoặc lớn tuổi. Điều này chứng tỏ nghề bảo vệ đang trở thành lựa chọn với nhiều bạn trẻ.

Trong năm 2025, câu nói “20 tuổi làm bảo vệ, ít đi 40 năm đường vòng” lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Cách nói này hàm ý rằng nếu ngay từ tuổi 20 đã chọn làm công việc bảo vệ thì coi như “bỏ qua” quãng đường phấn đấu dài mà nhiều người khác phải trải qua. Trong tưởng tượng của không ít người, nghề bảo vệ gắn với cuộc sống khá “chill”: làm việc trong phòng điều hòa, có thời gian ngồi chơi điện thoại, mức lương ổn định, thậm chí có nơi bao ăn ở; trong khi nhiều người khác phải lao lực đến 60 tuổi mới mong được nghỉ ngơi, an nhàn.

Khảo sát của Deloitte năm 2025 cho thấy chỉ 6% Gen Z coi thăng tiến là mục tiêu chính trong công việc. Tỷ lệ thất nghiệp nhóm tuổi 16-24 vẫn ở mức cao (dao động 17-19%, cao điểm 18,9% tháng 8/2025), khiến hàng triệu cử nhân mới ra trường khó tìm việc ổn định. Kết hợp với tâm lý “nằm phẳng” (tang ping) và quiet quitting vẫn phổ biến, cùng nhu cầu an ninh đô thị hóa tăng vọt, nghề bảo vệ được dự báo sẽ càng hot hơn trong năm 2026 - trở thành công việc lý tưởng để giới trẻ tạm trú, tích lũy tài chính, học thêm kỹ năng hoặc ôn thi trước khi bật nhảy sang hướng khác.

Các ví dụ sinh viên trường top như Bắc Đại, Phục Đán tranh nhau ứng tuyển vị trí bảo vệ campus với phúc lợi hấp dẫn cũng cho thấy xu hướng này không chỉ dừng ở nhóm “nằm phẳng” mà đã lan rộng trong toàn bộ thế hệ trẻ.

Top lý do bảo vệ là “lựa chọn hot” của giới trẻ năm 2026

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, thất nghiệp thanh niên gia tăng và mức lương khởi điểm của nhiều công việc văn phòng không còn tương xứng với áp lực, một bộ phận giới trẻ tại Trung Quốc đang chủ động tìm đến những lựa chọn nghề nghiệp có nhịp sống chậm và áp lực thấp hơn. Trên các diễn đàn việc làm và mạng xã hội, nghề bảo vệ bất ngờ được nhắc đến như một phương án “đi đường ngắn” để cân bằng cuộc sống, thậm chí được dự đoán sẽ trở thành xu hướng đáng chú ý trong năm 2026.

Nhiều người cho biết họ có phòng riêng, điều hòa và không có KPI. Công việc này với nhiều người trẻ được cho là thích hợp để có 1 quãng nghỉ ngắn hạn mà vẫn có thu nhập. Ảnh minh họa.

Nghề bảo vệ có rào cản gia nhập tương đối thấp, không đòi hỏi bằng cấp cao hay kỹ năng chuyên môn phức tạp. Công việc chủ yếu yêu cầu sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và khả năng tuân thủ quy định. So với môi trường văn phòng với KPI, họp hành liên miên, quy trình nội bộ khắt khe và văn hóa làm việc cường độ cao, đây được xem là lựa chọn “dễ thở” hơn, đặc biệt với những người trẻ sớm cảm thấy kiệt sức vì guồng quay cạnh tranh.

Bên cạnh đó, thời gian làm việc của bảo vệ thường khá ổn định. Ngoài các nhiệm vụ như trực cổng, tuần tra, giám sát camera, nhiều ca trực có khoảng lặng tương đối dài. Không ít người tận dụng quỹ thời gian này để đọc sách, học online, ôn thi hoặc chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn. Mức lương tuy không quá cao nhưng đều đặn, nhiều nơi còn hỗ trợ ăn ở, giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, yếu tố quan trọng trong bối cảnh chi phí sống tại các đô thị lớn ngày càng tăng.

Một lý do khác khiến nghề bảo vệ được chú ý là sự thay đổi trong hệ giá trị của người trẻ. Gen Z ngày càng ít bị ràng buộc bởi “thể diện nghề nghiệp”, thay vào đó ưu tiên sức khỏe tinh thần, sự ổn định và cảm giác kiểm soát cuộc sống. Với nhiều người, bảo vệ không phải là lựa chọn bế tắc, mà là một “trạm trung chuyển” để tạm thời thoát khỏi áp lực, tích lũy năng lượng và chuẩn bị cho bước đi tiếp theo.

Nghề bảo vệ có thực sự “nhàn” như tưởng tượng?

Dù thường được mô tả là công việc “chill”, nghề bảo vệ trên thực tế không hề đơn giản như nhiều người hình dung. Phạm vi công việc của bảo vệ rất rộng, bao gồm trực cổng, tuần tra, kiểm soát an ninh, phòng cháy chữa cháy, đánh giá rủi ro an toàn, thậm chí có những vị trí liên quan đến nhiệm vụ áp tải chuyên biệt. Gần như mỗi đầu việc đều tiềm ẩn những rủi ro khó lường.

Một cô gái sinh năm 2000, đáp trả những bình luận chê cô "vô dụng" khi chia sẻ hình ảnh đang làm công việc bảo vệ ở tuổi 25.

Trước những định kiến đó, Su đã đăng tải một bài viết dài để nói rõ về thực tế công việc. Theo lời kể, nghề bảo vệ hoàn toàn không “nhàn hạ” như nhiều người vẫn nghĩ. “Khi xảy ra sự cố, chúng tôi là người phải chịu trách nhiệm. Có những ngày nắng gắt giữa trưa, tôi phải đi bộ kiểm tra tới 50 tầng lầu, mỗi tầng đều phải quẹt thẻ ở phòng điện nước. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, người mệt rã rời,” cô viết.

Không chỉ tốn sức, công việc bảo vệ còn đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ, khả năng xử lý tình huống và chịu áp lực liên tục. Bảo vệ phải luôn trong trạng thái cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các sự cố bất ngờ để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Từ giao tiếp, quan sát đến xử lý khủng hoảng, đây đều là những kỹ năng không hề dễ, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ “chỉ đứng cho có” của nhiều người.

Su - năm nay 25 tuổi, làm bảo vệ ở Hong Kong (Trung Quốc) với mức lương 16.000 đô la Hong Kong/tháng (hơn 50 triệu đồng). Ảnh: Xiaohongshu nhân vật.

Bên cạnh yếu tố nguy hiểm, điều kiện làm việc của bảo vệ cũng có sự chênh lệch lớn giữa các vị trí. Một số nơi yêu cầu làm ca dài, môi trường sinh hoạt hạn chế, dễ gây mệt mỏi thể chất và tâm lý. Nếu không chủ động học hỏi và có kế hoạch phát triển cá nhân, công việc ổn định này rất dễ trở thành vòng lặp nhàm chán, thiếu cơ hội bứt phá.

Tuy vậy, không thể phủ nhận vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng bảo vệ trong đời sống đô thị. Đáng chú ý, dù tỷ lệ tội phạm tại nhiều thành phố có xu hướng giảm, số lượng người làm nghề bảo vệ vẫn không ngừng tăng. Điều này cho thấy vai trò của bảo vệ đã vượt xa chức năng “trông cổng”, trở thành một phần của hệ thống mang lại cảm giác an toàn và trật tự cho cộng đồng.

Với người trẻ, lựa chọn nghề bảo vệ có thể là một cách để sống chậm lại và cân bằng tinh thần. Nhưng để không biến nó thành điểm dừng lâu dài, điều quan trọng là phải tận dụng quỹ thời gian tương đối chủ động để học tập, tích lũy và chuẩn bị cho những hướng đi mới. Bởi suy cho cùng, “ít đi đường vòng” không phải là dừng hẳn lại, mà là tiếp tục tiến lên với nhịp độ phù hợp, trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nguồn: Douyin, 163, Sohu.