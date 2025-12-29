Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người cha 72 tuổi cứ tối đến lại ra bến xe buýt chờ con gái trở về: Bức ảnh khiến hàng triệu người nghẹn lòng

29-12-2025 - 12:53 PM | Sống

Một bức ảnh khiến nhiều người lặng đi.

Bức ảnh về một người đàn ông lớn tuổi đứng chờ ở một trạm buýt mỗi khi trời tối thu hút sự chú ý của nhiều người thời gian qua. Được biết, bức ảnh này do con gái ông - Belén Cárdenas (sống tại Ñemby, Paraguay) - ghi lại và câu chuyện phía sau do cô kể lại khiến ai cũng không khỏi cảm động.

Theo Belén, suốt nhiều năm qua, cha cô - ông Félix Cárdenas, 72 tuổi, vẫn đều đặn đứng chờ con gái tại một bến xe buýt tối tăm để đưa cô về nhà an toàn.

Dù không về nhà quá khuya, nhưng Belén cho biết mỗi lần xuống xe buýt, cô luôn thấy cha mình đứng đợi ở bến. Nơi này cách nhà vài dãy phố, vắng người qua lại, thiếu ánh sáng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Câu chuyện của Belén nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trong bài đăng, cô bày tỏ tình cảm dành cho cha: “Cha ơi, con không muốn một ngày nào đó thiếu vắng cha. Con yêu cha rất nhiều”.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Belén cho biết trước đây cha cô thường trực tiếp đưa đón con gái đến nơi làm việc. Sau này, khi cô đã lớn hơn và cần tự lập, ông không còn theo sát như trước, nhưng vẫn luôn đứng chờ ở bến xe để chắc chắn rằng con gái mình về nhà an toàn.

Belén nói rằng khoảnh khắc nhìn thấy cha đứng chờ mỗi tối mang lại cho cô cảm giác bình yên đặc biệt. “Con cảm thấy an toàn khi có cha ở đó”, cô chia sẻ. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người cha đã dành cả cuộc đời vì gia đình. “Cha tôi đã làm tất cả cho tôi, cho các anh chị em và cả con trai tôi. Ông luôn là một người cha, người ông tuyệt vời”, Belén nói.

Dưới bài đăng, một số ý kiến cho rằng việc để một người đàn ông lớn tuổi đứng một mình ngoài đường vào ban đêm là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, Belén giải thích rằng cha cô còn lo lắng và căng thẳng hơn nếu không được ra bến xe đón con. “Ông sẽ bất an nếu không được đứng đó, nên tôi luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể”, cô cho biết.

Nguồn: Upsocl

Theo Phạm Trang

người cha

