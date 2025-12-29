Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

29-12-2025 - 12:20 PM | Sống

Theo khảo sát, mức thưởng Tết cao nhất ở Thanh Hóa trên 500 triệu đồng/người, cao hơn khoảng 100 triệu đồng so với thưởng Tết năm 2025.

Ngày 29-12, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết sở đã có báo cáo tổng hợp tình hình tiền lương, tiền thưởng năm 2025, kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này có 4.023 doanh nghiệp thuộc 4 loại hình, sử dụng hơn 312.000 lao động, báo cáo tình hình tiền lương năm 2025, thưởng Tết năm 2026 cho người lao động.

Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng, thấp nhấp 50.000 đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết 2026 của doanh nghiệp tại Thanh Hóa cao nhất hơn 500 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người

Theo khảo sát, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất là 503 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp dân danh, tăng gần 100 triệu đồng so với năm 2024 (khối này cũng cao nhất năm 2024 với mức thưởng 410 triệu đồng/người); trong khi mức thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức dự kiến bình quân của các khối doanh nghiệp dao động từ 2.4 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Dương lịch 2026, khối doanh nghiệp doanh nhân có mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng/người, thấp nhất cũng là khối này 50.000 đồng/người.

Về tiền lương thực trả năm 2025 tại 8 Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 4.577 lao động bình quân 7,9 triệu đồng/tháng, cao nhất 46,9 triệu đồng/tháng, thấp nhất 5,6 triệu đồng/tháng.

Lương thực trả năm 2025 tại 9 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, với 4.844 lao động bình quân 10,1 triệu đồng/tháng, cao nhất 68,2 triệu đồng/tháng, thấp nhất 5 triệu đồng/tháng.

Tại 3.904 doanh nghiệp dân doanh, với 103.748 lao động bình quân 7,6 triệu đồng/tháng, cao nhất 503 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng. Tại 102 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 198.988 lao động, lương bình quân thực trả là 7,9 triệu đồng/tháng, cao nhất hơn 356 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng/tháng.

Thưởng Tết 60 triệu và nỗi khổ của dân ngân hàng

Theo Tuấn Minh

Người Lao động

