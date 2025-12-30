Nghỉ việc mời 20 đồng nghiệp dự tiệc chia tay nhưng không ai đến, tôi chẳng trách nửa lời, còn phải cảm ơn

Trần Dương, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi quyết định nghỉ việc ở một công ty công nghệ, anh dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay vào ngày cuối cùng đi làm để cảm ơn đồng nghiệp.

Tự nhận mình là người hoạt bát, giao tiếp tốt, có quan hệ rộng và hầu như không vắng mặt trong các buổi tụ tập của công ty, Trần Dương mạnh dạn mời khoảng 20 đồng nghiệp tham dự. Anh tin rằng buổi tiệc sẽ diễn ra ấm cúng và đông đủ.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, một số đồng nghiệp ở bộ phận khác viện cớ phải tăng ca gấp, những người cùng phòng thì nói gia đình có việc riêng hoặc không đảm bảo sức khỏe. Có người không từ chối thẳng, chỉ nói sẽ sắp xếp rồi đến sau.

Cuối cùng, bữa tiệc chia tay buộc phải hủy vì không có ai xuất hiện. Đây là tình huống Trần Dương chưa từng nghĩ tới. Anh thất vọng, khó hiểu và không ngừng trách móc sự vô tình của đồng nghiệp. Trong suốt thời gian làm việc, anh luôn cố gắng hòa đồng và giúp đỡ mọi người.

Không giấu được thắc mắc, Trần Dương nhắn tin hỏi đồng nghiệp họ Lý xem mọi người thực sự nghĩ gì về mình. Ban đầu người này ngần ngại, nhưng khi thấy Dương muốn biết sự thật, anh đã gửi một tin nhắn khá dài.

Ảnh minh hoạ

Theo lời đồng nghiệp họ Lý, hầu hết mọi người trong công ty không có hiềm khích, mâu thuẫn với Trần Dương, nhưng lại không có thiện cảm khi tham gia các buổi ăn uống có mặt anh. Nhiều lần đi ăn, Trần Dương thường lấy cớ ra về sớm trước khi thanh toán. Có lần được nhắc chuyển tiền ăn cho trưởng phòng, anh hẹn khi nhận lương sẽ gửi nhưng sau đó không thấy hồi âm. Những dịp khác, khi bị nhắc nhở, anh lại nói hết tiền và xin trả sau rồi cũng không thực hiện.

“Cậu không khó khăn gì về tài chính, 1-2 lần mọi người có thể bỏ qua. Nhưng chuyện lặp lại nhiều lần thì chẳng ai còn muốn đi ăn cùng cậu nữa. Cậu đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chỉ mong cậu rút kinh nghiệm ở nơi làm việc mới thôi” , đồng nghiệp họ Lý thẳng thắn chia sẻ.

Đọc xong tin nhắn, Trần Dương không biết biện minh ra sao, chỉ gửi lời cảm ơn. Đồng nghiệp họ Lý cũng khuyên anh rằng, thay vì cố gắng quen biết thật nhiều người, nên đầu tư vào những mối quan hệ thực sự chất lượng. Việc mời tới 20 người trong khi chưa đủ thân thiết cũng là một trong những lý do khiến nhiều người chọn vắng mặt.

Ảnh minh hoạ

Sau cuộc trò chuyện này, Trần Dương không còn dám trách móc ai. Anh luôn nghĩ bản thân là người nhỏ tuổi nhất văn phòng nên việc được đồng nghiệp trả tiền ăn là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, trong môi trường công sở, mọi người đều bình đẳng. Khi được đồng nghiệp mời bữa ăn này, bạn nên chủ động mời lại vào dịp khác để duy trì sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau. Những bữa tiệc, chuyến du lịch hay hoạt động tập thể không chỉ là dịp giải trí, mà còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ bền vững với đồng nghiệp. Vì vậy, cần giữ thái độ tích cực, hành động tinh tế và chừng mực để tránh làm mất thiện cảm, khiến tình đồng nghiệp sứt mẻ đáng tiếc.

Theo Toutiao