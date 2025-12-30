5 loài hoa đẹp nhưng nếu trưng ở phòng khách thì rất nguy hiểm: Có loại rất được yêu thích vào dịp Tết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu trưng những loài hoa này trong nhà, bạn nên để ở vị trí khó với tới để giảm nguy cơ ngộ độc cho trẻ nhỏ và thú cưng.

Trong số nhiều loại cây cảnh đẹp được ưa chuộng để trang trí nội thất, một số loại lại tiềm ẩn nguy hiểm khi đặt ở phòng khách - nơi sinh hoạt chung của gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ và thú cưng.

Dưới đây là 5 loại cây đẹp nhưng nguy hiểm không nên để ở phòng khách và lý do:

1. Hoa Đỗ quyên (Azalea)

- Đặc điểm: Cây ra hoa rực rỡ, nhiều màu sắc, rất được ưa chuộng trong dịp Tết hoặc các sự kiện trang trí.

5 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm không nên để ở phòng khách - Ảnh 1.

(Ảnh ST)

- Mức độ nguy hiểm: Toàn bộ cây chứa độc tố Andromedotoxins (Grayanotoxins).

- Lý do không nên để phòng khách: Ăn phải lá hoặc hoa có thể gây chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, yếu cơ, và có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong nếu ăn số lượng lớn.

2. Hoa Thiên điểu (Bird of Paradise)

- Đặc điểm: Cây có dáng vẻ độc đáo với hoa giống hình đầu chim, rất nghệ thuật, được dùng nhiều trong trang trí nội thất hiện đại.

5 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm không nên để ở phòng khách - Ảnh 2.

(Ảnh ST)

- Mức độ nguy hiểm: Hạt và quả chứa độc tố nhẹ, gây hại cho đường tiêu hóa.

- Lý do không nên để phòng khách: Mặc dù hoa và lá ít độc, nhưng hạt cây nếu bị vật nuôi hoặc trẻ nhỏ ăn nhầm có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, và đau bụng.

3. Hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea)

- Đặc điểm: Những đóa hoa hình cầu lớn với các sắc màu xanh, hồng, trắng rực rỡ, mang vẻ đẹp kiêu sa và sang trọng.

5 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm không nên để ở phòng khách - Ảnh 3.

(Ảnh ST)

- Mức độ nguy hiểm: Cây chứa một lượng nhỏ hợp chất Hydragin-cyanogenic glycoside.

- Lý do không nên để phòng khách: Nếu vô tình ăn phải lá hoặc hoa, độc tố này sẽ chuyển hóa thành cyanide (xyanua) – một chất độc cực mạnh. Các triệu chứng ngay lập tức bao gồm buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thở gấp. Tiếp xúc với nhựa cây hoặc phấn hoa cũng có thể gây viêm da, ngứa hoặc dị ứng đối với những người có cơ địa nhạy cảm.

4. Hoa Ly/Hoa Huệ Tây (Lilies)

- Đặc điểm: Vẻ đẹp thanh tao, quý phái cùng hương thơm nồng nàn khiến hoa Ly luôn là lựa chọn hàng đầu để cắm trong phòng khách.

- Mức độ nguy hiểm: Độc tính cực cao đối với động vật và gây dị ứng mạnh cho người nhạy cảm.

5 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm không nên để ở phòng khách - Ảnh 4.

(Ảnh ST)

- Lý do không nên để phòng khách:

+ Sát thủ với mèo: Chỉ cần một lượng nhỏ phấn hoa dính vào lông rồi mèo liếm phải, hoặc uống nước cắm hoa Ly, có thể dẫn đến suy thận cấp và tử vong trong vòng 36-72 giờ.

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe: Hương thơm của hoa Ly rất nồng. Trong không gian kín như phòng khách, mùi hương này có thể gây đau đầu, khó thở hoặc mệt mỏi cho những người bị tiền đình, hen suyễn hoặc dị ứng phấn hoa.

+ Nhựa cây: Nhựa hoa có chứa các chất kích ứng da nhẹ, dễ gây mẩn đỏ nếu chạm trực tiếp vào vết thương hở.

5. Hoa thủy tiên (narcissus)

Đây là loài hoa cực kỳ phổ biến, thường được người Việt kỳ công "gọt" và trưng bày trong phòng khách vào dịp Tết nhờ vẻ đẹp thanh tao và ý nghĩa mang lại tài lộc, may mắn. Tuy nhiên, loài hoa này lại tiềm ẩn nguy hiểm lớn:

- Độc tố: Toàn bộ cây hoa Thủy Tiên, đặc biệt là phần củ, chứa một loại chất độc có tên là Lycorine. Ngoài ra, trong cây còn chứa các tinh thể canxi oxalat gây kích ứng mạnh.

- Mức độ nguy hiểm: Độc tính ở mức trung bình đến nặng nếu ăn phải.

5 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm không nên để ở phòng khách - Ảnh 5.

(Ảnh ST)

- Lý do không nên trưng ở vị trí dễ tiếp xúc trong phòng khách:

+ Nhầm lẫn nguy hiểm: Củ hoa Thủy Tiên có hình dáng khá giống với củ hành tây hoặc tỏi. Nếu trẻ nhỏ hoặc người không biết vô tình dùng để chế biến món ăn hoặc nhai thử, sẽ dẫn đến ngộ độc nghiêm trọng.

+ Triệu chứng ngộ độc: Khi ăn phải, nạn nhân sẽ bị đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, co giật và loạn nhịp tim. Nếu dính nhựa cây vào mắt hoặc da, sẽ gây sưng tấy, ngứa rát và viêm da.

+ Mùi hương trong không gian kín: Dù có mùi thơm đặc trưng, nhưng nếu trưng quá nhiều hoa Thủy Tiên trong phòng khách kín gió, mùi hương nồng có thể gây chóng mặt hoặc buồn nôn đối với những người nhạy cảm.

* Lời khuyên: Nếu bạn muốn trưng hoa Thủy Tiên vào dịp đầu năm mới 2026 sắp tới, hãy đặt chậu hoa ở vị trí cao, xa tầm tay trẻ em và thú cưng. Sau khi cắt tỉa hoặc chăm sóc cây, hãy nhớ rửa tay thật sạch bằng xà phòng để loại bỏ nhựa độc bám trên da.

Tương tự với các loài hoa trên, nếu bạn quá yêu thích các loại hoa này, hãy đặt chúng ở vị trí cao, thoáng gió hoặc ngoài ban công để hạn chế việc thú cưng tiếp xúc và giảm nồng độ mùi hương trong nhà.

5 loài hoa cắm bàn thờ dịp Tết cho năm mới thịnh vượng an khang, đắc tài sai lộc

Theo Gia Linh

