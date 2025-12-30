Loại nước “nuôi tế bào ung thư”, uống 1 ly mỗi ngày cũng làm nguy cơ tăng gấp đôi: Nhiều người Việt mê

Trong một buổi phỏng vấn với tờ China Times, bác sĩ Trần Hân Mi, một bác sĩ chuyên khoa Y học Gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết ung thư tuyến tụy thường được coi là “vua” của các loại bệnh ung thư. Nguyên nhân là do loại ung thư này khó phát hiện sớm, đa số ca bệnh được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn hoặc di căn. Bác sĩ Trần Hân Mi nói thêm, ung thư tuyến tụy hiện xếp thứ 7 trong số các nguyên nhân gây tử vong do ung thư tại Đài Loan và có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Vị bác sĩ này cũng cảnh báo việc tiêu thụ quá mức đồ uống có đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

Một ly mỗi ngày cũng khiến nguy cơ ung thư tăng gấp đôi

Thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Trần Hân Mi cho biết, ung thư tuyến tụy có mối liên hệ chặt chẽ với béo phì và đái tháo đường. Hai tình trạng bệnh lý này thường gắn liền với việc tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt, đặc biệt là các loại đồ uống có đường.

Nữ bác sĩ dẫn lại một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện trong khẩu phần ăn có thể khiến nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy tăng tới 2,3 lần. Đây cũng là lý do các loại đồ uống pha sẵn nhiều đường bị xếp vào nhóm nguy cơ cao, dù được tiêu thụ “một ly mỗi ngày”.

Cùng quan điểm với bác sĩ Trần Hân Mi, bác sĩ dinh dưỡng Lưu Bác Nhân cho biết tiệu thụ quá nhiều đồ uống có đường cũng có thể làm tăng nguy cơ ung tuyến tụy.

“Đã có rất nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra mối liên quan rõ rệt giữa việc tiêu thụ quá mức thực phẩm nhiều đường và nguy cơ ung thư tuyến tụy”, bác sĩ Lưu Bác Nhân nói.

Hình ảnh mô phỏng ung thư tuyến tụy (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Lưu Bác Nhân trích dẫn một nghiên cứu lớn tại châu Á cho thấy những người trẻ uống hai ly đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy cao gấp khoảng 3 lần so với nhóm ít hoặc không tiêu thụ loại đồ uống này. Theo bác sĩ Lưu Bác Nhân, cơ chế có thể liên quan đến tình trạng tăng insulin máu kéo dài - yếu tố tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Ngoài ra, cả hai vị chuyên gia đều nhấn mạnh chế độ ăn giàu đường còn kích hoạt phản ứng viêm mạn tính, làm tăng stress oxy hóa, thúc đẩy béo phì và đề kháng insulin. Tất cả đều khiến tuyến tụy phải hoạt động quá mức trong thời gian dài, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương và ung thư hóa.

Từ các bằng chứng này, các bác sĩ nhấn mạnh giảm đồ uống có đường là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ tuyến tụy. Với những người vẫn có thói quen uống đồ uống pha sẵn, nên giảm mức đường xuống còn 1/3 hoặc chuyển hẳn sang không đường. Đồng thời, hạn chế bánh kẹo, món tráng miệng ngọt và ưu tiên nước lọc, trà không đường trong sinh hoạt hằng ngày.