Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Ung thư không phải là hết
Ung thư không phải là hết
xem chi tiết

Loại nước “nuôi tế bào ung thư”, uống 1 ly mỗi ngày cũng làm nguy cơ tăng gấp đôi: Nhiều người Việt mê

30-12-2025 - 09:54 AM | Sống

Thường xuyên tiêu thụ loại đồ uống này được cho là có thể làm tăng mạnh nguy cơ ung thư tuyến tụy - loại ung thư có tiên lượng xấu bậc nhất hiện nay.

Trong một buổi phỏng vấn với tờ China Times, bác sĩ Trần Hân Mi, một bác sĩ chuyên khoa Y học Gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết ung thư tuyến tụy thường được coi là “vua” của các loại bệnh ung thư. Nguyên nhân là do loại ung thư này khó phát hiện sớm, đa số ca bệnh được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn hoặc di căn. Bác sĩ Trần Hân Mi nói thêm, ung thư tuyến tụy hiện xếp thứ 7 trong số các nguyên nhân gây tử vong do ung thư tại Đài Loan và có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Vị bác sĩ này cũng cảnh báo việc tiêu thụ quá mức đồ uống có đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

Một ly mỗi ngày cũng khiến nguy cơ ung thư tăng gấp đôi

Thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Trần Hân Mi cho biết, ung thư tuyến tụy có mối liên hệ chặt chẽ với béo phì và đái tháo đường. Hai tình trạng bệnh lý này thường gắn liền với việc tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt, đặc biệt là các loại đồ uống có đường.

Nữ bác sĩ dẫn lại một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện trong khẩu phần ăn có thể khiến nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy tăng tới 2,3 lần. Đây cũng là lý do các loại đồ uống pha sẵn nhiều đường bị xếp vào nhóm nguy cơ cao, dù được tiêu thụ “một ly mỗi ngày”.

Cùng quan điểm với bác sĩ Trần Hân Mi, bác sĩ dinh dưỡng Lưu Bác Nhân cho biết tiệu thụ quá nhiều đồ uống có đường cũng có thể làm tăng nguy cơ ung tuyến tụy.

“Đã có rất nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra mối liên quan rõ rệt giữa việc tiêu thụ quá mức thực phẩm nhiều đường và nguy cơ ung thư tuyến tụy”, bác sĩ Lưu Bác Nhân nói.

Hình ảnh mô phỏng ung thư tuyến tụy (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Lưu Bác Nhân trích dẫn một nghiên cứu lớn tại châu Á cho thấy những người trẻ uống hai ly đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ tử vong do ung thư tuyến tụy cao gấp khoảng 3 lần so với nhóm ít hoặc không tiêu thụ loại đồ uống này. Theo bác sĩ Lưu Bác Nhân, cơ chế có thể liên quan đến tình trạng tăng insulin máu kéo dài - yếu tố tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Ngoài ra, cả hai vị chuyên gia đều nhấn mạnh chế độ ăn giàu đường còn kích hoạt phản ứng viêm mạn tính, làm tăng stress oxy hóa, thúc đẩy béo phì và đề kháng insulin. Tất cả đều khiến tuyến tụy phải hoạt động quá mức trong thời gian dài, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương và ung thư hóa.

Từ các bằng chứng này, các bác sĩ nhấn mạnh giảm đồ uống có đường là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ tuyến tụy. Với những người vẫn có thói quen uống đồ uống pha sẵn, nên giảm mức đường xuống còn 1/3 hoặc chuyển hẳn sang không đường. Đồng thời, hạn chế bánh kẹo, món tráng miệng ngọt và ưu tiên nước lọc, trà không đường trong sinh hoạt hằng ngày.

7 loại nước được ví như "kem dưỡng ẩm tự nhiên", giúp da căng mọng collagen: Món nào cũng quen "nhẵn mặt"

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: Miễn phí hàng loạt khoản tiền

Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: Miễn phí hàng loạt khoản tiền Nổi bật

Sau tuổi 60 nếu có đủ khoản tiền này trong tài khoản thì xin chúc mừng, bạn không cần tiết kiệm thêm nữa

Sau tuổi 60 nếu có đủ khoản tiền này trong tài khoản thì xin chúc mừng, bạn không cần tiết kiệm thêm nữa Nổi bật

Bài tập Tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh đọc xong mà ngỡ trình của mình không bằng học sinh tiểu học

Bài tập Tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh đọc xong mà ngỡ trình của mình không bằng học sinh tiểu học

09:40 , 30/12/2025
Phát hiện 1 nhân viên ngân hàng bỏ việc lương cao về quê trồng rau, chỉ 1 năm đã thành triệu phú

Phát hiện 1 nhân viên ngân hàng bỏ việc lương cao về quê trồng rau, chỉ 1 năm đã thành triệu phú

09:30 , 30/12/2025
Giáo viên 25 năm dạy học tiết lộ: Nghe cách cha mẹ gọi con, tôi có thể nhìn thấu tương lai trẻ

Giáo viên 25 năm dạy học tiết lộ: Nghe cách cha mẹ gọi con, tôi có thể nhìn thấu tương lai trẻ

09:09 , 30/12/2025
Nữ cảnh sát đặc cảnh rời ngành về làm vệ sĩ cho tài phiệt, 25 tuổi lương 90 triệu/ tháng

Nữ cảnh sát đặc cảnh rời ngành về làm vệ sĩ cho tài phiệt, 25 tuổi lương 90 triệu/ tháng

08:46 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên