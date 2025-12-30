Phát hiện 1 nhân viên ngân hàng bỏ việc lương cao về quê trồng rau, chỉ 1 năm đã thành triệu phú

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Phạm, thành phố Bộc Dương, Trung Quốc, Quách Khả Giang sớm thấm thía nỗi vất vả mưu sinh của cha mẹ. Hiểu hoàn cảnh của bản thân, anh từng xin mẹ cho nghỉ học để đi làm nuôi các em. Tuy nhiên, mẹ anh kiên quyết phản đối và mong con trai tiếp tục con đường học vấn để thay đổi số phận.

Không phụ kỳ vọng của gia đình, Quách Khả Giang dồn toàn bộ nỗ lực cho việc học. Năm 2004, anh trúng tuyển Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương với danh hiệu thủ khoa đầu vào. Sau khi tốt nghiệp, Quách Khả Giang được nhận vào làm tại một ngân hàng ở thành phố, đảm nhiệm công việc hoạch định tài chính, đồng thời tham gia lĩnh vực giao dịch chứng khoán. Với nhiều người, mức thu nhập khi đó của anh là điều đáng mơ ước.

Thế nhưng, chỉ sau 3 năm làm việc nơi đô thị, Quách Khả Giang lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: từ bỏ công việc ổn định để trở về quê làm nông dân trồng rau. Lựa chọn “bỏ phố về quê” của anh vấp phải sự phản đối từ gia đình, bạn bè, khi phần lớn đều cho rằng anh đang đánh đổi tương lai để theo đuổi một hướng đi mạo hiểm.

Dù vậy, ở tuổi 28, Quách Khả Giang vẫn kiên định với quyết định của mình, tin rằng nông nghiệp hiện đại có thể mở ra con đường làm giàu bền vững.

Nhìn thấy cơ hội từ rau sạch

Trở về quê nhà, Quách Khả Giang nhận thấy một thực tế đáng lo ngại: rau củ trên thị trường khi đó thường xuyên dính bê bối về an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng tăng, anh cho rằng đây chính là cơ hội để phát triển nông nghiệp theo hướng mới.

Với số vốn tích lũy sau 3 năm đi làm cùng khoản tiền vay mượn thêm, Quách Khả Giang thuê 1.000 mẫu đất, xây dựng trang trại sinh thái trồng rau sạch.Nhờ áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến, sản phẩm từ trang trại của anh nhanh chóng được thị trường đón nhận. Rau sạch, tươi, đảm bảo chất lượng giúp Quách Khả Giang ký kết hợp đồng cung cấp cho nhiều đại lý lớn trong vùng.

Quách Khả Giang bên vườn rau

Không lâu sau, nông sản từ trang trại của anh còn được đưa trực tiếp tới thị trường Bắc Kinh, tạo nguồn lợi nhuận đáng kể để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Chỉ sau một năm khởi nghiệp, những thành quả ban đầu của Quách Khả Giang không chỉ làm thay đổi định kiến xung quanh anh, mà còn mở ra góc nhìn mới về tiềm năng làm giàu từ nông nghiệp.

Xây dựng mô hình nông nghiệp hiện đại

Không dừng lại ở trồng rau, Quách Khả Giang tiếp tục mở rộng trang trại theo hướng đa canh, kết hợp trồng cây ăn quả, cây cảnh và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến năm 2012, khu đất từng chỉ là cánh đồng lúa đã trở thành một “nhà máy nông nghiệp” hiện đại, tích hợp trồng rau, hoa, quả và chăn nuôi theo mô hình chu trình sinh thái khép kín.

Trang trại của anh được tổ chức như một hợp tác xã chuyên nghiệp, với hệ thống nhà kính, khu chăn nuôi lợn, cùng hơn 2.000 cây ăn quả và cây cảnh như anh đào, táo, lê. Các mô hình “lợn – đầm – rau” và “lợn – đầm – quả” được triển khai giúp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.

Cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn mở ra một tư duy mới cho người dân địa phương vốn gắn bó với nông nghiệp truyền thống.

Song song với sản xuất, Quách Khả Giang xây dựng hệ thống phân phối khép kín. Anh mở 4 cửa hàng bán rau hữu cơ tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, đồng thời đăng ký thương hiệu riêng mang tên “Vườn rau quê hương”. Nông sản từ trang trại của anh được vận chuyển trực tiếp đến cửa hàng, giảm thiểu rủi ro tồn kho và phụ thuộc vào trung gian.

Làm giàu và tạo giá trị cho cộng đồng

Dù không được đào tạo bài bản về nông nghiệp, Quách Khả Giang chủ động tìm đến vùng đất nổi tiếng về sản xuất rau Thọ Quang ở Sơn Đông để thuê chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ liên tục đầu tư và mở rộng, đến năm 2012, trang trại của anh đã có diện tích hơn 1.000 mẫu, mỗi năm cung cấp khoảng 400 tấn rau cho thị trường.

Bên cạnh đó, anh còn phát triển các dịch vụ phụ trợ như khu câu cá, công viên sinh thái, khu ăn uống và giải trí, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

Ở tuổi 39, Quách Khả Giang đã trở thành “triệu phú nông dân” nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của Quách Khả Giang còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, giúp không ít hộ gia đình thoát nghèo. Một người dân trong làng cho biết, họ chưa từng thấy một trang trại nào vận hành bài bản, không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học mà vẫn cho sản lượng cao và đầu ra ổn định.

Đến nay, ở tuổi 39, Quách Khả Giang đã trở thành “triệu phú nông dân” nổi tiếng khắp Trung Quốc. Dù đạt được thành công lớn, anh vẫn kiên trì với giá trị ban đầu là cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, mỗi hộp rau bán ra, Quách Khả Giang trích ra một phần để hỗ trợ các học sinh nghèo.

Câu chuyện về chàng triệu phú nông dân làm giàu từ ruộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần thiện nguyện, đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trẻ Trung Quốc.

(Theo finance.people.com.cn)