Bài tập Tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh đọc xong mà ngỡ trình của mình không bằng học sinh tiểu học

30-12-2025 - 09:40 AM | Sống

Bạn có làm được bài tập này không?

Bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học ngày càng khó, khó theo kiểu đọc xong là phụ huynh cũng phải… đứng hình vài giây. Không ít đề bài vừa dài vừa rối, khiến cả con lẫn bố mẹ ngồi nhìn nhau thở dài, rồi nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rôm rả trên mạng xã hội.

Mới đây, một bài tập dành cho học sinh lớp 1 tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo hình ảnh được chia sẻ, đề bài yêu cầu: “Sắp xếp các từ trong ô để tạo thành câu có nghĩa”. Các từ được đưa ra gồm: “chơi với em” - “nên” - “em” - “đỡ mẹ”. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng khi ghép lại, không ít người lớn cũng phải đọc đi đọc lại mới hiểu được ý định của người ra đề.

Với yêu cầu này, học sinh làm như sau: “Em chơi với em nên đỡ mẹ”.

Tuy nhiên, trong bài làm của học sinh, giáo viên đã sửa lại thành câu: “Em nên chơi với em đỡ mẹ”.

Bạn có giải được bài tập này không?

Kèm theo hình ảnh bài tập là chia sẻ của người mẹ. Chị cho rằng lớp 1 vốn là cột mốc đầu tiên để trẻ làm quen với mặt chữ, âm và cách ghép vần. Khi những kỹ năng cơ bản còn chưa thật sự vững, việc đưa ra những câu ghép mang cấu trúc lạ, thiếu tự nhiên có thể khiến trẻ rối thêm. Theo người mẹ này, cách ra đề vừa làm khó học sinh, vừa đẩy phụ huynh vào tình thế “dạy con mà cũng không chắc mình đúng”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều netizen đồng cảm với phụ huynh, cho rằng bài tập nên ưu tiên sự trong sáng, dễ hiểu, đúng với tâm lý lứa tuổi lớp 1. Một số ý kiến khác lại cho rằng đây chỉ là bài tập rèn tư duy ngôn ngữ, không nên nhìn quá nặng nề, nhưng vẫn thừa nhận cách diễn đạt trong đề bài chưa thật sự tối ưu.

Dưới phần bình luận, dân tình để lại hàng loạt ý kiến trái chiều như:

- Đọc câu sửa xong mà người lớn còn thấy lấn cấn, huống chi là trẻ lớp 1.

- Lớp 1 chỉ cần câu ngắn, rõ ràng, chứ không phải thử thách IQ của phụ huynh.

- Ý bài này là em chơi với em để mẹ đỡ vất vả, nhưng cách ra đề quá khó hiểu.

- Bài tập cần phải phù hợp với độ tuổi. Nhiều lúc kèm con học mà cảm giác mình đi học lại từ đầu luôn.

Bạn nghĩ sao về câu hỏi này?

