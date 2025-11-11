Bài tập đếm tam giác của học sinh tiểu học khiến phụ huynh "đau đầu", phải đăng lên MXH nhờ giúp đỡ

Toán tiểu học ngày càng trở nên "khó nhằn" khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu, từ những phép tính cộng trừ cơ bản đến những bài tập tưởng chừng đơn giản nhưng lại yêu cầu khả năng tư duy cao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài toán đếm số lượng tam giác trong hình vẽ dành cho học sinh tiểu học, khiến cộng đồng phụ huynh xôn xao. Theo hình ảnh được chia sẻ, bài toán chỉ là một hình lưới tam giác ghép lại với nhau, yêu cầu học sinh đếm tổng số tam giác có trong hình. Tuy nhiên, nhìn sơ qua, nhiều người đã nhầm lẫn vì không biết nên đếm các tam giác nhỏ hay cả tam giác lớn ghép từ các tam giác nhỏ. Có người mỗi lần đếm lại ra một kết quả khác nhau, khiến phụ huynh bối rối.

Bạn đếm được bao nhiêu hình tam giác.

Ngay sau khi bài toán được chia sẻ, cộng đồng mạng lập tức xôn xao. Nhiều người vừa trầm trồ vừa bật cười trước độ hóc búa của đề, một số thừa nhận bản thân cũng “toát mồ hôi” khi giải. Chưa dừng lại ở đó, một số người còn nhanh tay đưa ra mẹo, hướng dẫn cách đếm tam giác một cách logic.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn hình thôi đã chóng mặt rồi, tưởng bài toán đơn giản mà hóc búa thật. Mình thử đếm từng tam giác nhỏ rồi ghép lại, cuối cùng vẫn loay hoay không ra số chính xác.

- Con mình làm xong còn hỏi lại mẹ 3 lần, mình nhìn vào cũng muốn đầu hàng luôn. Toán tiểu học bây giờ đúng là thử thách IQ cả phụ huynh nữa.

- Mẹo của mình là đánh số các đỉnh rồi đếm các tam giác nhỏ trước, sau đó mới ghép các tam giác lớn. Cách này giúp tránh bỏ sót và không đếm trùng, hơi mất thời gian nhưng hiệu quả.

- Hóa ra bài tập tưởng đơn giản mà rèn tư duy tốt phết. Nhìn sơ qua thì dễ, nhưng khi đếm mới thấy phải thật cẩn thận. Phụ huynh chắc cũng phải ‘vắt óc’ theo con.

- Mình cũng thử giải mà bị nhầm liên tục, vừa đếm vừa sợ sót. Cuối cùng phải đánh dấu từng tam giác một, mới thấy bài toán này không hề dễ dàng như nghĩ.

- Mình thấy cách cộng dần từng lớp tam giác khá hiệu quả. Ai chưa thử thì cứ bắt đầu từ những tam giác nhỏ trước, vừa chắc chắn vừa không bỏ sót, đúng là một bài toán ‘thử não’ cho cả người lớn lẫn trẻ con.

Bên dưới phần bình luận, đáp án được đại đa số netizen đồng tình là 6 hình tam giác.

Làm sao để giải các bài toán đếm số hình một cách chính xác?

Các bài toán đếm số hình tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều học sinh và phụ huynh “toát mồ hôi hột”, đặc biệt là những bài yêu cầu đếm tam giác, hình vuông hay hình chữ nhật trong các hình ghép phức tạp. Tuy nhiên, nếu nắm vững một số nguyên tắc cơ bản, việc giải các bài toán này sẽ trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Đầu tiên, điều quan trọng là xác định loại hình cần đếm. Chẳng hạn, với tam giác, bạn cần phân biệt giữa tam giác nhỏ nhất và các tam giác lớn được ghép từ nhiều tam giác nhỏ. Khi đã rõ loại hình, bước tiếp theo là phân chia và đánh dấu. Việc chia hình thành các phần hoặc lớp riêng giúp bạn dễ theo dõi và tránh bỏ sót hoặc đếm trùng, đồng thời nên đánh số hoặc dùng màu để đánh dấu từng hình khi đếm.

Một mẹo quan trọng khác là đếm theo kích thước. Bắt đầu từ các hình nhỏ nhất rồi mới sang các hình lớn hơn, chẳng hạn tam giác 1 đơn vị, 2 đơn vị, rồi 3 đơn vị. Với hình vuông hay hình chữ nhật, bạn cũng có thể đếm các hình 1x1, 2x2, 3x3 rồi cộng tổng lại. Đối với những hình ghép đều và có quy luật, việc áp dụng công thức toán học hoặc tổ hợp sẽ giúp tính nhanh mà vẫn đảm bảo chính xác. Ví dụ, tổng số tam giác trong một hình tam giác đều ghép từ n lớp có thể được tính bằng công thức tổng dãy số, tránh phải đếm từng hình nhỏ lẻ.

Sau khi đếm xong, bước quan trọng không thể bỏ qua là kiểm tra lại kết quả. Bạn có thể chia hình thành các khu vực nhỏ để đếm riêng từng khu vực, sau đó cộng tổng lại, vừa đảm bảo chính xác vừa dễ quản lý. Ngoài ra, giữ tư duy logic, không vội vàng là yếu tố then chốt. Nhiều người mắc lỗi là do nhìn hình quá rối, muốn giải nhanh, dẫn đến bỏ sót hoặc đếm trùng. Khi làm từ từ, theo quy trình rõ ràng, kết hợp phân lớp và đánh dấu, việc giải các bài toán đếm hình sẽ trở nên khoa học và chính xác hơn.

Nhìn chung, các bài toán đếm số hình không chỉ giúp học sinh rèn luyện khả năng quan sát và tư duy logic mà còn là cơ hội để phụ huynh cùng con “vắt óc” giải quyết vấn đề một cách bài bản. Với những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả này, dù là tam giác, hình vuông hay hình chữ nhật, bạn hoàn toàn có thể tự tin giải bài chính xác mà không lo bỏ sót hay nhầm lẫn.