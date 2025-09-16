Tranh cãi clip học sinh tiểu học xếp hàng đứng bục, nhảy bắt trend TikTok trong lễ khai giảng

Mới đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh tiểu học biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới. Thay vì các tiết mục truyền thống như múa hát thiếu nhi, nhóm học sinh này lại lựa chọn những bản nhạc TikTok "hot trend" với phần vũ đạo gây tranh cãi.

Trong clip, các em mặc váy ngắn, nhảy với động tác uốn éo, lắc hông, đưa tay tạo dáng theo phong cách thường thấy trong các clip nhảy của người lớn trên TikTok. Thậm chí có em còn đeo kính râm, tạo hình “ngầu” giữa sân trường. Chỉ trong vài giờ, đoạn video đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn bình luận trái chiều.

Đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh tiểu học biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới gây tranh cãi.

Nhiều người cho rằng việc để học sinh tiểu học nhảy những động tác vũ đạo “uốn éo” như người lớn như vậy trong môi trường giáo dục là chưa phù hợp. Các em còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của động tác và dễ bị ảnh hưởng bởi trào lưu mạng xã hội. Nhiều người nhấn mạnh lễ khai giảng là không gian thiêng liêng, gắn với ký ức tuổi học trò, cần sự trong sáng và hồn nhiên chứ không phải nơi để “bắt trend TikTok”. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao phía nhà trường lại cho phép một tiết mục như vậy được biểu diễn.

- Con tôi vẫn "Chào người bạn mới đến", "Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu"... Trường con mà nhảy như này xin phép cho con nghỉ văn nghệ. Nể Hiệu trưởng với giáo viên duyệt tiết mục này luôn.

- Thật sự không hiểu giáo viên nghĩ gì khi duyệt tiết mục này. Khai giảng là sự kiện trang nghiêm, sao lại để trẻ làm những động tác kiểu này?

- Trẻ con còn quá nhỏ để hiểu hành động của mình. Việc bắt chước TikTok quá sớm sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của các em.

- Thật sự là không thấy đẹp và hay vì có những động tác không phù hợp với lứa tuổi của các con. Bạn bé nhà mình ở nhà cũng thích nhảy nhót lắm mình cũng muốn cho con tham gia CLB để tập nhảy nhưng gần như chỗ nào giờ dạy cũng có mấy cái động tác tương tự nên dừng luôn, không đăng ký gì hết.

- Lễ khai giảng không phải sân khấu TikTok. Việc trẻ nhảy uốn éo làm mất đi ý nghĩa của ngày khai giảng.

- Nếu muốn trẻ biểu diễn vui, có rất nhiều tiết mục phù hợp với lứa tuổi mà vẫn năng động mà? Nhìn clip mà thấy vừa sốc vừa thương các em, mong nhà trường và phụ huynh cân nhắc hơn cho những hoạt động sắp tới.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng trẻ em thời nay năng động, cởi mở hơn. Việc nhảy theo nhạc TikTok chỉ đơn giản là giải trí và thể hiện cá tính. Chúng ta không nên quá khắt khe khi đánh giá, miễn là nhà trường và phụ huynh định hướng tốt để các em không vượt quá giới hạn.

- Nhìn các bé nhảy vui mà cười, có gì sai đâu. Trẻ con cần được thể hiện cá tính, miễn là trong khuôn khổ.

- Xem clip thấy đáng yêu, các con tự tin nhảy múa là điều tốt. Quan trọng là nhà trường giám sát để không quá lố.

- Các bé được cởi mở và sáng tạo, miễn là phụ huynh và thầy cô định hướng đúng thì chẳng vấn đề gì đâu.

- Tại sao các bé diễn văn nghệ thì bị chỉ trích còn các lớp dạy nhảy cho các bé thì không ai phàn nàn gì? Các bé diễn chỉ là văn nghệ vui vẻ, chứ tuổi này các cháu chưa hề suy nghĩ gì lệch lạc đâu mà chỉ trích. Tuổi này hồn nhiên vui vẻ, chỉ nghĩ lên sân khấu biểu diễn thì thấy thích thôi.

Câu chuyện trên một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng lớn của mạng xã hội đối với giới trẻ, thậm chí cả trẻ em. Ở tuổi chưa đủ nhận thức, các em dễ bắt chước những hành vi, động tác đang thịnh hành mà không phân biệt được đâu là phù hợp, đâu là phản cảm.

Rõ ràng, việc sử dụng TikTok hay bất kỳ nền tảng giải trí nào không hẳn là xấu. Vấn đề nằm ở sự định hướng. Nhà trường cần đóng vai trò “người gác cổng” khi lựa chọn tiết mục biểu diễn, đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi. Phụ huynh cũng nên theo sát, giải thích và hướng dẫn để con trẻ biết cách tiếp nhận nội dung mạng xã hội một cách lành mạnh.

Mạng xã hội ngày càng phát triển, trào lưu đến và đi chỉ trong tích tắc, nhưng tác động để lại với trẻ em thì lâu dài. Hãy để lễ khai giảng vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng, là ký ức đẹp đẽ đúng nghĩa của tuổi học trò.