Nhìn 32 đôi tất của học sinh trong lớp, giáo viên phán: "Tôi biết tương lai của em nào bừng sáng, em nào tối sầm rồi!"

* Dưới đây là chia sẻ của cô Thái Lâm (45 tuổi, Trung Quốc) về việc nuôi dạy con cái và giáo dục trẻ. Bài viết chỉ phản ánh trải nghiệm cá nhân của cô.

Hôm nay, như mọi buổi sáng, tôi đứng trước lớp nhìn những học sinh bước vào. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, soi sáng từng khuôn mặt hớn hở, những đôi mắt còn đầy tò mò và ngây thơ. Nhưng lần này, ánh nhìn của tôi lại dừng lại ở tủ giày nhỏ bên cạnh cửa lớp. Trong tủ là 32 đôi tất của học sinh, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, đủ cỡ chân. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chỉ cần quan sát những đôi tất, tôi cũng có thể hình dung một phần về tính cách, thói quen, và tương lai của các em.

Có những đôi tất gọn gàng, sạch sẽ, được xếp thẳng tắp và phối hợp màu sắc hài hòa. Những đôi tất này cho tôi thấy sự quan tâm tỉ mỉ từ gia đình, những bậc phụ huynh dường như đầu tư vào từng chi tiết nhỏ nhất cho con. Tôi nhìn đôi tất xanh dương nhạt của một cậu bé và tự nhủ rằng tương lai của em sẽ bừng sáng. Những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt như một bữa sáng đầy đủ, sách vở được chuẩn bị kỹ càng, lời dặn dò nhẹ nhàng trước khi ra khỏi nhà, tất cả đều giúp em phát triển sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng tập trung. Những nền tảng này sẽ theo em suốt đời và giúp em đạt được những thành công nhất định.

Ngược lại, có những đôi tất nhăn nhúm, bẩn và xộc xệch. Chúng gợi cho tôi suy nghĩ về những đứa trẻ sống trong môi trường khắc nghiệt hoặc ít được quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Tôi nhìn đôi tất hồng lem mực của cô bé Tiểu Thanh và tự hỏi liệu em có nhận được sự hướng dẫn và rèn luyện cần thiết để đối mặt với những thử thách lớn hơn trong tương lai. Tôi biết rằng thói quen hàng ngày hình thành sự kiên nhẫn, tính cẩn trọng và ý thức tự lập. Khi những thói quen này chưa được hình thành, trẻ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bù đắp và gặp không ít khó khăn trong cuộc sống.

Tôi tiếp tục quan sát. Có đôi tất trắng tinh, xếp ngay ngắn của cậu bé Triệu Hùng. Tôi hình dung ra bố mẹ của Triệu Hùng đã chuẩn bị cho con từng thứ một, từ quần áo đến sách vở, để em bước vào lớp với tâm thế tốt nhất. Những chi tiết tưởng nhỏ nhặt này chứng tỏ em được nuôi dưỡng trong sự cẩn trọng và chú ý từng bước, và điều đó sẽ giúp em tỏa sáng trong học tập cũng như trong các mối quan hệ.

Những thói quen nhỏ hàng ngày sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của trẻ.

Một số đôi tất bẩn và xộc xệch hơn cho tôi thấy những đứa trẻ chưa được rèn luyện tính kỷ luật, chưa chú ý đến chi tiết. Nếu không được hướng dẫn, những trẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong học tập và cuộc sống sau này. Không phải là chúng sẽ thất bại hoàn toàn, nhưng chắc chắn cần nỗ lực gấp đôi hoặc gấp ba để bù đắp những thiếu sót trong thói quen và thái độ.

Tôi nhớ câu nói mà tôi luôn tâm niệm: Tương lai được định hình từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và giờ đây, nhìn 32 đôi tất, tôi thấy điều đó thật đúng. Ai sẽ bừng sáng, ai sẽ gặp khó khăn, tất cả được phản ánh phần nào qua những thói quen và cách mà gia đình quan tâm đến trẻ.

Khi giờ học bắt đầu, tôi nhìn các em vào lớp với nụ cười trên môi. Tôi không hề phán xét thái quá, nhưng trong lòng, tôi đã dự đoán được phần nào. Một vài đứa trẻ sẽ tỏa sáng, một vài em sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng tôi tin rằng nếu được hướng dẫn đúng cách, tất cả đều có cơ hội phát triển.

32 đôi tất hôm nay nhắc tôi rằng giáo dục không chỉ là kiến thức, mà là tổng hòa của sự quan tâm, thói quen, thái độ và tình yêu thương. Những chi tiết tưởng nhỏ nhặt lại quyết định rất nhiều đến tương lai của một đứa trẻ. Tôi thầm nhủ, mỗi ngày đứng lớp, tôi không chỉ dạy chữ, mà còn dạy các em quan sát, chú ý chi tiết và trân trọng những điều bình dị.

Bởi chính những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất sẽ quyết định đứa trẻ nào sẽ bừng sáng và đứa trẻ nào sẽ gặp khó khăn. 32 đôi tất hôm nay là 32 lời nhắc nhở rằng tương lai của các em được định hình từ hôm nay, từ những chi tiết và thói quen được hình thành từng ngày, từ sự quan tâm tinh tế của gia đình, và từ cả những điều tôi, người giáo viên, truyền đạt mỗi ngày.