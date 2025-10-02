Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài toán khiến cả 4 thí sinh Olympia "bó tay", nhưng học sinh tiểu học chỉ mất 2 giây đã tìm ra đáp án

02-10-2025 - 10:00 AM | Sống

Bạn có giải được bài toán này không?

Mỗi mùa Đường Lên Đỉnh Olympia đều để lại những khoảnh khắc khiến người xem không thể quên, và trong số đó, các câu đố hóc búa luôn nhận được sự quan tâm của dân tình. Chỉ một câu hỏi tưởng đơn giản thôi, nhiều thí sinh đã phải dừng lại, vò đầu bứt tai suy nghĩ, còn khán giả thì hồi hộp theo từng giây. Những giây phút ấy không chỉ khiến cuộc thi thêm kịch tính mà còn biến mỗi câu đố thành một trải nghiệm thú vị, khiến người xem vừa căng thẳng vừa thích thú.

Trong một cuộc thi tháng năm thứ 22 từng xuất hiện câu hỏi Toán học làm khó cả 4 thí sinh. Cụ thể, câu hỏi như sau: "Một bãi cỏ hình vuông được bao quanh bởi hàng rào, có diện tích 100 mét vuông. Ở một góc của bãi cỏ có một gốc cây và một con bò đang đứng. Một sợi dây thừng dài 5 mét buộc vào gốc cây. Hỏi diện tích phần cỏ tối đa con bò có thể ăn được là bao nhiêu, biết rằng diện tích gốc cây không đáng kể?".

Không chỉ làm khó cả 4 thí sinh, nhiều khán giả sau khi xem chương trình cũng "vò đầu bứt tai" với bài toán này.

Bài toán khiến cả 4 thí sinh Olympia "bó tay", nhưng học sinh tiểu học chỉ mất 2 giây đã tìm ra đáp án- Ảnh 1.

Câu đố làm khó cả 4 thí sinh Olympia.

Cách giải thế nào?

Mấu chốt của bài Toán này chính là ở việc đố mẹo. Nhiều thí sinh suy luận rằng diện tích tối đa con bò ăn được chính là diện tích hình tròn với bán kính là 5 mét (bằng chiều dài sợi dây thừng).

Tuy nhiên đọc kĩ đề tài, ta thấy con bò KHÔNG được cột vào dây thừng. Tức là con bò sẽ được đi tự do khắp bãi cỏ. Do đó diện tích phần cỏ tối đa mà con bò ăn được = diện tích bãi cỏ hình vuông = 100m2.

MC Khánh Vy cũng lưu ý cho các bạn thí sinh: "Đây cũng là một lưu ý cân nhắc cho các bạn thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia. Đó là hãy đọc thật kĩ đề bài được đưa ra. Đôi khi một chi tiết nhỏ mà bạn bỏ qua có thể khiến bạn mất cơ hội giành điểm".

Những câu hỏi lắt léo này thường khiến thí sinh Olympia dễ mắc sai sót, bởi họ không chỉ phải hiểu và phân tích vấn đề nhanh chóng mà còn phải đưa ra đáp án trong thời gian cực ngắn, chỉ từ 15 đến 30 giây. Chỉ một khoảnh khắc do dự hay một suy luận hơi sai là có thể mất điểm, khiến áp lực càng tăng thêm và khiến người chơi phải vận dụng toàn bộ sự tập trung và khả năng phản xạ của mình.

Ai là người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia?

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Olympia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quang Hải và Chu Thanh Huyền ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Quang Hải và Chu Thanh Huyền ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi Nổi bật

Cụ ông 67 tuổi sở hữu BĐS trải dài, tiết kiệm gần 12 tỷ đồng nhờ 3 KHÔNG: Mỗi bữa chỉ ăn một quả mận, bát cơm và ít muối trắng

Cụ ông 67 tuổi sở hữu BĐS trải dài, tiết kiệm gần 12 tỷ đồng nhờ 3 KHÔNG: Mỗi bữa chỉ ăn một quả mận, bát cơm và ít muối trắng Nổi bật

Chủ tiệm bánh nói thẳng: Người khôn ngoan phải xem kỹ lắm mới mua 4 loại bánh trung thu này

Chủ tiệm bánh nói thẳng: Người khôn ngoan phải xem kỹ lắm mới mua 4 loại bánh trung thu này

09:30 , 02/10/2025
Vụ "Choáng váng" khoản thu đầu năm một trường miền núi: Trả lại một số khoản tiền

Vụ "Choáng váng" khoản thu đầu năm một trường miền núi: Trả lại một số khoản tiền

09:17 , 02/10/2025
4 thay đổi trên khuôn mặt là CẢNH BÁO SỚM của bệnh ung thư, có người soi gương ngày mấy lần mà không nhận ra

4 thay đổi trên khuôn mặt là CẢNH BÁO SỚM của bệnh ung thư, có người soi gương ngày mấy lần mà không nhận ra

08:55 , 02/10/2025
Bỗng dưng có gần 30 tỷ trong tài khoản, nam công nhân "lên đời" nhà, xe chớp nhoáng để rồi nhận về cái kết đắng

Bỗng dưng có gần 30 tỷ trong tài khoản, nam công nhân "lên đời" nhà, xe chớp nhoáng để rồi nhận về cái kết đắng

08:17 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên