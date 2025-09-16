Ai là người đầu tiên dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia?

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình lâu đời và uy tín nhất dành cho học sinh THPT tại Việt Nam. Phát sóng lần đầu vào năm 1999, chương trình nhanh chóng trở thành sân chơi trí tuệ được đông đảo học sinh và khán giả cả nước yêu mến. Với format mới lạ, hấp dẫn và mang tính giáo dục cao, Đường Lên Đ ỉnh Olympia không chỉ giúp các thí sinh thể hiện kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng phản xạ, tự tin trước đám đông. Qua nhiều mùa phát sóng, chương trình đã trở thành biểu tượng của trí tuệ và sự nỗ lực của học sinh Việt Nam.

Người đầu tiên dẫn dắt Đường Lên Đỉnh Olympia chính là nhà báo Tạ Bích Loan . Cô đảm nhận vai trò MC từ số phát sóng đầu tiên cho đến trận chung kết mùa 1 diễn ra vào ngày 26/3/2000. Với phong cách dẫn chuyên nghiệp, nhà báo Tạ Bích Loan đã góp phần tạo dấu ấn cho chương trình ngay từ những tập đầu tiên.

Ngoài vai trò MC, trong 5 năm đầu, cô còn đảm nhận vị trí đạo diễn, là người định hình format, kịch bản và phong cách của Đường Lên Đỉnh Olympia . Một trong những ý tưởng nổi bật của cô là chiếc vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng, trở thành biểu tượng đặc trưng của chương trình qua nhiều thế hệ.

Nhà báo Tạ Bích Loan đã có quá trình công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam gần 30 năm, trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó có 16 năm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp Ban . Trong suốt sự nghiệp, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô cũng gắn bó với nhiều chương trình khác như Người Đương Thời và Khởi Nghiệp , đồng thời là người định hướng phát triển các chương trình giải trí của VTV3.

Nhà báo Tạ Bích Loan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2024 . Những đóng góp của nhà báo giúp Đường Lên Đỉnh Olympia trở thành thương hiệu uy tín, là sân chơi trí tuệ quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

