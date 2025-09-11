Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn!

11-09-2025 - 08:41 AM

Bạn đánh giá "thí sinh" này thế nào?

Xinh gái học giỏi luôn là combo khiến dân tình mê mệt. Chẳng thế mà mỗi lần chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lên sóng, ngoài màn đấu trí căng não, khán giả còn bị hút hồn bởi những gương mặt thí sinh vừa thông minh vừa xinh xắn. Mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng khi hình ảnh một nữ sinh được cho là xuất hiện trong Olympia bất ngờ lan truyền chóng mặt.

Cô bạn sở hữu visual “đỉnh của chóp”, da trắng mịn màng cùng gương mặt sắc sảo chẳng khác gì “thần tiên tỉ tỉ”. Netizen truyền tay nhau thông tin nữ sinh ấy tên Minh Thu, đến từ mảnh đất võ Bình Định. Chỉ trong thời gian ngắn, loạt ảnh này đã phủ sóng khắp các nền tảng, thu về bão like cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều “thám tử mạng” còn ráo riết truy tìm "in tư" và tập phát sóng có sự xuất hiện của Minh Thu để kịp ngắm visual cực phẩm này.

Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn!- Ảnh 1.

“Hot girl Olympia” bất ngờ lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng

Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn!- Ảnh 2.

Theo thông tin được lan truyền, cô nàng có tên là Minh Thu

Thế nhưng, “drama” nhanh chóng hạ màn chỉ sau vài phút. Sự thật được hé lộ khi đây không phải thí sinh Olympia nào cả mà chỉ là sản phẩm của photoshop. Nhân vật thật sự trong ảnh chính là Kim Minju - ca sĩ, diễn viên kiêm MC người Hàn Quốc, sinh năm 2001, từng là thành viên nhóm nhạc đình đám IZ*ONE. Hiện tại, Minju đang lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn ở vai trò MC.

Khi biết sự thật, nhiều cư dân mạng vừa buồn cười vừa tiếc nuối:

- Visual thế này mà thi Olympia thì chắc gây bão toàn quốc rồi.

- Trời ơi, nếu Minh Thu có thật thì chắc mình thành fan cứng của Olympia mất

- Ảnh ghép thôi mà cũng làm netizen dậy sóng, chứng tỏ nhan sắc Minju đỉnh thật sự

- Ngắm xong thấy vừa tiếc vừa buồn cười, thôi thì follow Minju cho đỡ hụt hẫng.

- Công nhận xinh quá trời, nhưng cũng phải tỉnh táo kẻo bị mấy cú ‘Photoshop lừa’ nha mấy bạn.

- Đẹp kiểu trong veo ấy, nhìn ảnh mà cứ thấy cuốn không dứt mắt được.

Còn bạn thì sao, bạn có bị “lừa” không?

Một năm có bao nhiêu trận Đường Lên Đỉnh Olympia?

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

