Ai là MC dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia lâu nhất?

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng và gắn liền với tuổi học trò của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Ra mắt lần đầu vào năm 1999 trên sóng VTV, Olympia nhanh chóng trở thành sân chơi trí tuệ hấp dẫn, nơi các học sinh THPT trên toàn quốc tranh tài kiến thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản xạ nhanh nhạy và tinh thần đồng đội. Không chỉ nổi bật nhờ nội dung hấp dẫn, chương trình còn thu hút người xem bởi những MC tài năng, luôn mang đến sự gần gũi, tinh tế trong từng tập phát sóng.

Nhiều fan hâm mô ước tính rằng, trong lịch sử hơn hai thập kỷ của Đường Lên Đỉnh Olympia , MC Phạm Ngọc Huy chính là người gắn bó lâu năm nhất với chiếc ghế dẫn chương trình. Anh bắt đầu đồng hành từ mùa 13 (năm 2012) và tính đến nay đã dẫn suốt 13 mùa liên tiếp.

Khác với các đàn anh, đàn chị chỉ gắn bó vài năm, Ngọc Huy trở thành gương mặt quen thuộc, gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Với giọng nói truyền cảm, lối dẫn duyên dáng và phong thái điềm đạm, anh không chỉ góp phần làm nên sự thành công của chương trình mà còn tạo dấu ấn riêng tại Olympia.

Ngoài MC Ngọc Huy, MC Tùng Chi cũng là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm và để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia . Cô bắt đầu dẫn chương trình từ mùa 2 và đồng hành liên tiếp đến hết mùa 5 (2000-2004). Sau một thời gian vắng bóng, Tùng Chi trở lại trong trận chung kết năm 2009 của mùa 9 và tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC trong nhiều mùa sau đó như mùa 10, 12, 13, 14, 15 và 16.

Dù không nhiều năm dẫn như MC Ngọc Huy, nhưng với giọng nói truyền cảm, phong thái tự tin cùng cách dẫn dắt duyên dáng, MC Tùng Chi được khán giả nhớ đến như một “linh hồn” của Olympia suốt nhiều năm, và đến nay vẫn được nhắc đến như một trong những MC gắn bó lâu năm nhất với chương trình.

Sự thay đổi “người cầm trịch” Olympia trong 25 năm qua

Trong suốt 25 năm phát sóng, Olympia đã trải qua nhiều thế hệ MC, mỗi người để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Mùa đầu tiên, từ 1999 - 2000, nhà báo Tạ Bích Loan là MC mở đầu, tạo nền tảng vững chắc cho phong cách dẫn dắt của chương trình.

Từ mùa 2 đến mùa 5, MC Nguyễn Tùng Chi gắn bó lâu dài và giúp xây dựng hình ảnh Olympia trong lòng khán giả. Cùng thời gian này, BTV Lưu Minh Vũ xuất hiện trong các mùa 2, 4 và 5 với lối dẫn dí dỏm, sôi nổi.

Trong các mùa 6 - 8, MC Nguyễn Kiều Anh và MC Bùi Khánh Chi đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đồng hành cùng MC Đặng Quốc Hiệp, tạo nên sự mới mẻ và phong phú cho các mùa giải.

Từ mùa 8 đến mùa 13, MC Khắc Cường và MC Việt Khuê là những gương mặt chủ lực, mang đến phong cách dẫn hóm hỉnh, duyên dáng, giúp các thí sinh và khán giả gần gũi hơn với chương trình.

Đến mùa 17 - 21, MC Diệp Chi chính thức trở thành MC chính, thay thế MC Tùng Chi, với lối dẫn nhẹ nhàng, tinh tế và được khán giả yêu mến. Từ mùa 22 đến nay, MC Khánh Vy thay thế Diệp Chi, đồng hành cùng MC Phạm Ngọc Huy, mang đến phong cách trẻ trung, năng động và gần gũi với thế hệ khán giả trẻ. Qua từng thời kỳ, các MC không chỉ dẫn dắt chương trình mà còn góp phần tạo nên bản sắc riêng, làm nên thành công và sức hấp dẫn bền bỉ của Đường Lên Đỉnh Olympia suốt hơn hai thập kỷ qua.

