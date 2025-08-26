Tiền thưởng Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi ra sao sau 25 năm?

Ra đời từ năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành sân chơi tri thức uy tín nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Không chỉ được biết đến với vòng nguyệt quế danh giá, phần thưởng dành cho nhà vô địch Olympia cũng luôn là tâm điểm chú ý của khán giả suốt hơn hai thập kỷ qua.

Trong suốt 19 mùa đầu tiên (1999 - 2019), nhà vô địch của chương trình nhận vòng nguyệt quế cùng học bổng/tiền mặt trị giá 35.000 USD (hơn 920 triệu đồng tính theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Con số này gần như trở thành “biểu tượng” của chương trình, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh và khán giả.

Quán quân Olympia mùa đầu tiên gọi tên Trần Ngọc Minh - học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

Bước ngoặt lớn đến ở mùa kỷ niệm 20 năm (2020), khi THACO - nhà tài trợ chính thời điểm đó cùng ban tổ chức công bố nâng giải thưởng quán quân lên 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng tính theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Song song, mức thưởng cho các vị trí còn lại cũng được điều chỉnh mạnh: Á quân từ 20 triệu đồng lên 100 triệu đồng, còn hai thí sinh về ba tăng từ 10 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ khi chương trình lên sóng, mở ra một mặt bằng thưởng mới, tạo động lực không chỉ cho nhà vô địch mà cả các “nhà leo núi” khác.

Quán quân Olympia năm thứ 20 nhận thưởng 40.000 USD.

Sau hai mùa ổn định ở mức 40.000 USD, đến năm 2023 (mùa 23), giải thưởng Olympia tiếp tục có cú nhảy vọt khi Quán quân nhận thưởng lên đến 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng tính theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Đồng thời, Á quân được nhận 200 triệu đồng và hai thí sinh về ba nhận 100 triệu đồng, tức gấp đôi so với mức thưởng sau 2020. Thông tin này được xác nhận ngay trước trận Chung kết năm 2023.

Nếu chỉ xét riêng tiền thưởng của quán quân có thể thấy hành trình 20 năm qua gói gọn trong ba mốc: 35.000 USD (mùa 1 - 19), 40.000 USD (mùa 20 - 22) và 50.000 USD (từ mùa 23 - đến nay). Việc nâng mức thưởng không chỉ khẳng định sự đồng hành bền vững của các nhà tài trợ mà còn góp phần giữ “sức nóng” cho trận chung kết năm.

Một chi tiết thú vị là ngoài phần thưởng chính thức từ chương trình, nhiều quán quân sau khi đăng quang còn nhận thêm sự vinh danh và hỗ trợ riêng từ địa phương. Đơn cử, quán quân năm 2024 Võ Quang Phú Đức được tỉnh nhà trao tặng 40 triệu đồng cùng bằng khen.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, giá trị tiền thưởng của Đường Lên Đỉnh Olympia đã tăng lên đáng kể, song điều mà chương trình để lại không chỉ nằm ở những con số. Vòng nguyệt quế vẫn là biểu tượng của tri thức và nỗ lực không ngừng, còn phần thưởng chỉ như một lời khích lệ để các “nhà leo núi” tiếp tục viết tiếp giấc mơ chinh phục tri thức trong hành trình trưởng thành của mình.