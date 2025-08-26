Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền thưởng Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi ra sao sau 25 năm?

26-08-2025 - 07:25 AM | Sống

Hơn hai thập kỷ trôi qua, giá trị tiền thưởng của Đường Lên Đỉnh Olympia đã tăng lên đáng kể.

Ra đời từ năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia đã trở thành sân chơi tri thức uy tín nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Không chỉ được biết đến với vòng nguyệt quế danh giá, phần thưởng dành cho nhà vô địch Olympia cũng luôn là tâm điểm chú ý của khán giả suốt hơn hai thập kỷ qua.

Trong suốt 19 mùa đầu tiên (1999 - 2019), nhà vô địch của chương trình nhận vòng nguyệt quế cùng học bổng/tiền mặt trị giá 35.000 USD (hơn 920 triệu đồng tính theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Con số này gần như trở thành “biểu tượng” của chương trình, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh và khán giả.

Tiền thưởng Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi ra sao sau 25 năm?- Ảnh 1.

Quán quân Olympia mùa đầu tiên gọi tên Trần Ngọc Minh - học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

Bước ngoặt lớn đến ở mùa kỷ niệm 20 năm (2020), khi THACO - nhà tài trợ chính thời điểm đó cùng ban tổ chức công bố nâng giải thưởng quán quân lên 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng tính theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Song song, mức thưởng cho các vị trí còn lại cũng được điều chỉnh mạnh: Á quân từ 20 triệu đồng lên 100 triệu đồng, còn hai thí sinh về ba tăng từ 10 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Đây được xem là đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ khi chương trình lên sóng, mở ra một mặt bằng thưởng mới, tạo động lực không chỉ cho nhà vô địch mà cả các “nhà leo núi” khác.

Tiền thưởng Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi ra sao sau 25 năm?- Ảnh 2.

Quán quân Olympia năm thứ 20 nhận thưởng 40.000 USD.

Sau hai mùa ổn định ở mức 40.000 USD, đến năm 2023 (mùa 23), giải thưởng Olympia tiếp tục có cú nhảy vọt khi Quán quân nhận thưởng lên đến 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng tính theo tỷ giá thời điểm hiện tại). Đồng thời, Á quân được nhận 200 triệu đồng và hai thí sinh về ba nhận 100 triệu đồng, tức gấp đôi so với mức thưởng sau 2020. Thông tin này được xác nhận ngay trước trận Chung kết năm 2023.

Nếu chỉ xét riêng tiền thưởng của quán quân có thể thấy hành trình 20 năm qua gói gọn trong ba mốc: 35.000 USD (mùa 1 - 19), 40.000 USD (mùa 20 - 22) và 50.000 USD (từ mùa 23 - đến nay). Việc nâng mức thưởng không chỉ khẳng định sự đồng hành bền vững của các nhà tài trợ mà còn góp phần giữ “sức nóng” cho trận chung kết năm.

Tiền thưởng Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi ra sao sau 25 năm?- Ảnh 3.

Đến mùa 23, giải thưởng Olympia tiếp tục có cú nhảy vọt khi quán quân nhận thưởng lên đến 50.000 USD.

Một chi tiết thú vị là ngoài phần thưởng chính thức từ chương trình, nhiều quán quân sau khi đăng quang còn nhận thêm sự vinh danh và hỗ trợ riêng từ địa phương. Đơn cử, quán quân năm 2024 Võ Quang Phú Đức được tỉnh nhà trao tặng 40 triệu đồng cùng bằng khen.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, giá trị tiền thưởng của Đường Lên Đỉnh Olympia đã tăng lên đáng kể, song điều mà chương trình để lại không chỉ nằm ở những con số. Vòng nguyệt quế vẫn là biểu tượng của tri thức và nỗ lực không ngừng, còn phần thưởng chỉ như một lời khích lệ để các “nhà leo núi” tiếp tục viết tiếp giấc mơ chinh phục tri thức trong hành trình trưởng thành của mình.

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi”

Người đàn ông gửi tiết kiệm 11 tỷ đồng, năm sau đến rút “sững người” phát hiện còn 0 đồng, ngân hàng khẳng định: “Chính tay anh chuyển tiền đi” Nổi bật

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Món ăn "bí ẩn" nhất Việt Nam đang khiến dân mạng rần rần vì không tìm được "cha đẻ"

Món ăn "bí ẩn" nhất Việt Nam đang khiến dân mạng rần rần vì không tìm được "cha đẻ"

05:11 , 26/08/2025
Chuyên gia Mỹ tiết lộ: Người sống thọ, khỏe mạnh có 4 dấu hiệu này, kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

Chuyên gia Mỹ tiết lộ: Người sống thọ, khỏe mạnh có 4 dấu hiệu này, kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

05:08 , 26/08/2025
2 tháng nữa 1 con giáp được cát tinh hỗ trợ, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng

2 tháng nữa 1 con giáp được cát tinh hỗ trợ, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng

00:38 , 26/08/2025
Chi 2,5 tỷ đồng mua nhà cho mẹ, người đàn ông “ngã ngửa” vì chủ cũ dựng lều chắn cổng đòi thêm 700 triệu đồng: “Tôi bán nhà chứ không bán đường”

Chi 2,5 tỷ đồng mua nhà cho mẹ, người đàn ông “ngã ngửa” vì chủ cũ dựng lều chắn cổng đòi thêm 700 triệu đồng: “Tôi bán nhà chứ không bán đường”

23:29 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên