Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử

18-08-2025 - 12:36 PM | Sống

Thông tin này khiến fan hâm mộ chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ.

Trận thi Tháng 1 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 là cuộc tranh tài giữa 4 thí sinh: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội); Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đã về nhất với 195 điểm.

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử- Ảnh 1.

4 thí sinh tham gia cuộc thi tháng 1 quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia.

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử- Ảnh 2.

Nam sinh Nguyễn Bách Hiệp.

Tuy nhiên chiều 17/8, tức sau khi chương trình được phát sóng, trên fanpage chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia, BTC chương trình bất ngờ đăng tải dòng thông tin xin lỗi và đính chính kết quả.

"Theo 'Quy chế tham dự chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia', sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban tổ chức và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này".

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử- Ảnh 3.

Toàn bộ bài đăng của BTC Đường Lên Đỉnh Olympia chiều 17/8

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc thi Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ có 5 thí sinh tham dự. 

Tại sao lại có quyết định này?

Theo đó, ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh tại cuộc thi Tháng 1, Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, chương trình đã hỏi: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?".

Câu trả lời của thí sinh Lê Đức Minh là: "Tự dưỡng".

Câu trả lời của Đức Minh là sai, quyền trả lời thuộc về các thí sinh khác. Nhanh chóng, Bách Hiệp đã nhấn chuông giành quyền trả lời. 

Câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp là: "Hóa tự dưỡng". 

Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời hai học sinh đưa ra đều không đúng. Đáp án đúng phải là "Hóa dị dưỡng".

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử- Ảnh 4.

Kết quả tại thời điểm phát sóng chương trình với chiến thắng thuộc về Bách Hiệp, còn Đức Minh (ngoài cùng bên phải) về Nhì.

Trước quyết định thiếu chính xác này, Ban Tổ chức và cố vấn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã đăng tải lời xin lỗi như ở trên đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả truyền hình. BTC chương trình nhấn mạnh "quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của thí sinh Đức Minh". Vậy nên, BTC đã quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.

Như vậy, Minh Đức sẽ cùng Bách Hiệp tham gia vào trận thi Quý 4 cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25. Các gương mặt cùng góp mặt trong trận thi Quý này sẽ lộ diện sau khi cuộc thi Tháng 2, Tháng 3 được phát trong trong thời gian sắp tới. Đây được xem là trận thi Quý đặc biệt nhất tính đến thời điểm hiện tại của Olympia.

Từng có trận chung kết 5 thí sinh

Trước đó, Đường Lên Đỉnh Olympia từng ghi nhận một trận Chung kết đặc biệt có tới 5 thí sinh cùng tranh tài. Đó là Chung kết năm thứ 9 với sự góp mặt của: Bạch Đình Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Đào Thị Hương (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế) và Nguyễn Thị Thu Trang (lớp 12A7, THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Sự việc hy hữu này xuất phát từ đơn khiếu nại của thí sinh Bạch Đình Thắng về một câu hỏi Sinh học trong trận thi quý III. Thắng khẳng định đáp án của mình nêu "hệ nội tiết" là một trong sáu hệ cơ quan của cơ thể người là hoàn toàn chính xác.

BTC khi đó đã tham khảo ý kiến cố vấn môn Sinh học và trao đổi qua điện thoại với ba chuyên gia y học. Trên cơ sở đó, câu trả lời của Thắng không được chấp nhận, đồng nghĩa chiến thắng trận quý III thuộc về Hồ Ngọc Hân với 275 điểm, còn Bạch Đình Thắng chỉ về Nhì và mất quyền vào Chung kết.

Sắp có trận thi Quý Đường Lên Đỉnh Olympia đặc biệt nhất lịch sử- Ảnh 5.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9.

Tuy nhiên, sau khi có thêm bằng chứng từ sách giáo khoa Sinh học lớp 8, trong đó nêu rõ "hệ nội tiết" là một trong các hệ cơ thể người, BTCđã xem xét lại. Cuối cùng, câu trả lời của Thắng được công nhận, điểm số được điều chỉnh và nam sinh đồng đứng nhất trận Quý III và có cơ hội góp mặt trong Chung kết Olympia năm đó.

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Mục sở thị” nơi diễn ra triển lãm đặc biệt mừng Quốc khánh: Không gian hoành tráng nhất Việt Nam đang tất bật hoàn thiện trước giờ G

“Mục sở thị” nơi diễn ra triển lãm đặc biệt mừng Quốc khánh: Không gian hoành tráng nhất Việt Nam đang tất bật hoàn thiện trước giờ G Nổi bật

Xét tuyển đại học: Ai đăng ký nguyện vọng… thứ 132?

Xét tuyển đại học: Ai đăng ký nguyện vọng… thứ 132? Nổi bật

Đừng mua "4 loại" sườn này dù rẻ đến đâu: Nhờ nhân viên siêu thị nhắc nhở, tôi đã học được một điều mới

Đừng mua "4 loại" sườn này dù rẻ đến đâu: Nhờ nhân viên siêu thị nhắc nhở, tôi đã học được một điều mới

12:35 , 18/08/2025
4 thực phẩm có tuổi thọ cực ngắn sau khi mở nắp, đừng cố dùng theo hạn sử dụng

4 thực phẩm có tuổi thọ cực ngắn sau khi mở nắp, đừng cố dùng theo hạn sử dụng

12:15 , 18/08/2025
Khi về già, cha mẹ khôn ngoan có thể chia sẻ về lương hưu cho con cái nhưng tuyệt đối giấu kín điều này!

Khi về già, cha mẹ khôn ngoan có thể chia sẻ về lương hưu cho con cái nhưng tuyệt đối giấu kín điều này!

12:08 , 18/08/2025
Chi tiết lịch sơ duyệt, tổng duyệt và lộ trình diễu binh, diễu hành đại lễ A80

Chi tiết lịch sơ duyệt, tổng duyệt và lộ trình diễu binh, diễu hành đại lễ A80

12:06 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên