'Học bá' từng về nhì Olympia, quán quân Rung chuông vàng nay là tiến sĩ y học

Ra mắt lần đầu vào năm 2006, Rung chuông vàng khởi đầu là gameshow trí tuệ dành cho sinh viên nhưng nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi truyền hình. Trải qua gần 20 năm, chương trình trở thành biểu tượng giáo dục, truyền cảm hứng cho hàng thế hệ trẻ, thậm chí còn được nhiều trường học khắp cả nước sáng tạo triển khai.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là Quán quân Rung chuông vàng năm 2009.

Trong số những gương mặt từng bước ra từ Rung chuông vàng, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo – Quán quân năm 2009 – là cái tên được nhiều khán giả nhớ tới.

Trong chương trình Ký ức VTV, Thái Bảo nhắc lại dấu ấn cách đây hơn một thập kỷ: "Cảm giác mặc bộ trang phục dự thi Rung chuông vàng lúc đó rất nóng vì ánh đèn sân khấu, nhưng đó là kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Nhờ chương trình, tôi quen biết thêm nhiều bạn bè và đến giờ tình bạn ấy vẫn gắn bó. Mỗi lần có dịp tụ họp, chúng tôi lại nhắc đến ký ức thi đấu ngày ấy, vẫn đầy ắp tiếng cười".

Không chỉ dừng lại có vậy, anh còn kể về kỷ niệm với tấm bảng con. Với nhiều thí sinh Rung Chuông Vàng, "tấm bảng con" không chỉ để ghi đáp án, mà còn trở thành nơi gửi gắm những lời nhắn và ước mơ của họ. Trong tấm bảng con năm đó, anh đã viết ước mơ được trở thành "Phẫu thuật viên về chấn thương chỉnh hình".

Từ trước khi trở thành quán quân Rung chuông vàng, cái tên Nguyễn Nguyễn Thái Bảo được biết đến trong một cuộc thi nổi tiếng khác. Năm 2004, khi còn là học sinh THPT, anh là á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5.

Sau 16 năm tham gia Rung chuông vàng, ước mơ của Nguyễn Nguyễn Thái Bảo ngày ấy đã trở thành hiện thực. Ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành bác sĩ đa khoa, anh ở lại giảng dạy tại trường, đồng thời nhận cơ hội tu nghiệp ngắn hạn ở New Zealand – phần thưởng dành cho chức vô địch Rung Chuông Vàng.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo lấy bằng Tiến sĩ tại Nhật.

Năm 2015, anh Thái Bảo giành học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật để theo học nghiên cứu sinh tại khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Đại học Y khoa Hamamatsu. Dù chương trình thường kéo dài 4 năm, anh chỉ mất 2 năm để bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Quãng thời gian sau đó, anh tham gia nhiều ca mổ phức tạp cùng các giáo sư. Nhờ vậy, Thái Bảo có cơ hội trực tiếp học hỏi kinh nghiệm quý giá và tiếp cận những kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình.

Kết thúc khóa học, Thái Bảo trở về Việt Nam, tiếp tục công tác giảng dạy và làm việc tại Đại học Y Dược Huế. Trong công việc, bác sĩ Thái Bảo không chỉ ứng dụng thành công các kỹ thuật hiện đại đã học ở nước ngoài, mà còn tận tình hướng dẫn, truyền cảm hứng cho sinh viên.

Hiện anh đang đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tháng 11/2023, anh xuất sắc giành giải Nhất tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ 20 với đề tài về ứng dụng mô phỏng vận động ba chiều trong chẩn đoán hội chứng chẹn khớp háng.

Sau nhiều năm phấn đấu trong ngành y, Thái Bảo đang là phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Trung ương Huế, đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình. Anh được đồng nghiệp đánh giá là tận tâm, chuyên môn vững và luôn gắn bó với bệnh nhân

Trái ngược với sự nổi tiếng từ sân chơi trí tuệ, ngoài đời Thái Bảo khá kín tiếng. Anh ít chia sẻ cuộc sống riêng trên mạng xã hội. Năm 2012, anh kết hôn với bạn gái lâu năm cũng là cựu học sinh Quốc Học Huế. Hiện gia đình nhỏ của Thái Bảo đã có những cô con gái đáng yêu.



