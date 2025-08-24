6 loại hải sản mùa hè thơm ngon lại "bổ như sâm" chợ Việt không mua nhanh thì hết, nam giới ăn càng có lợi

Các danh y nhiều thế kỷ trước đã ghi chép rõ giá trị chữa bệnh của hải sản, và đến nay, khoa học hiện đại cũng khẳng định hải sản giàu đạm chất lượng cao, axit béo không bão hòa cùng nhiều vi chất cần thiết cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 loại hải sản quen thuộc, nếu biết cách chế biến và ăn uống khoa học, hiệu quả dưỡng sinh sẽ được nhân lên nhiều lần, đặc biệt tốt cho nam giới.

1. Hải sâm: “Nhân sâm của biển cả”

Trong y thư cổ, hải sâm được mô tả có tác dụng bổ thận ích tinh, tăng sức đề kháng, hỗ trợ tái tạo máu. Người xưa xem hải sâm quý chẳng kém gì nhân sâm. Ngày nay, các món ăn như cháo hải sâm với tiểu mạch, hay hải sâm hầm hành gừng… không chỉ bồi bổ cơ thể mà còn giúp người cao tuổi giữ gìn sức khỏe xương khớp, cải thiện sinh lý. Tuy nhiên, người bị viêm ruột cấp tính nên tránh dùng.

2. Hàu: “Sữa bò dưới biển”

Hàu được coi là thực phẩm âm dương song bổ, vừa nuôi dưỡng máu, vừa làm dịu thần kinh. Thịt hàu giàu kẽm, taurine và sắt, giúp cải thiện mất ngủ, tim đập nhanh, đồng thời hỗ trợ trẻ em phát triển chiều cao. Món cháo hàu hay hàu hấp tỏi đều được nhiều gia đình áp dụng để tăng miễn dịch. Song cần lưu ý người bị gút, tăng acid uric máu hoặc có hệ tiêu hóa yếu không nên ăn quá nhiều, nhất là hàu sống.

3. Rong biển, tảo biển: “Món rau trường thọ”

Các loại rong biển, điển hình là kombu hay kelp, được ghi nhận có tác dụng làm mềm các khối u, hỗ trợ điều hòa huyết áp và mỡ máu. Món canh rong biển hầm xương giúp bổ sung canxi, phòng loãng xương; trong khi rong biển trộn giấm tỏi lại là lựa chọn tốt cho người bị cao huyết áp, mỡ máu. Tuy vậy, bệnh nhân cường giáp cần thận trọng do rong biển chứa nhiều i-ốt.

4. Sò điệp: “Ngọc trai ẩm thực”

Với vị ngọt, tính bình, sò điệp giúp dưỡng âm, cải thiện thị lực, làm đẹp da và hỗ trợ trí nhớ. Món trứng hấp sò điệp hay sò điệp xào cần tây vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng, đặc biệt phù hợp cho người thường xuyên làm việc với máy tính, dễ bị khô mỏi mắt.

5. Sứa biển: “Làm mát lại là thuốc”

Trong Đông y, sứa có tác dụng thanh nhiệt, hóa đàm, hỗ trợ nhuận tràng và giúp hạ huyết áp. Dân gian quen dùng gỏi sứa trộn giấm hoặc canh sứa hầm lê để trị ho khan, khô họng. Điểm cần lưu ý là sứa phải ngâm kỹ để loại bỏ muối, và người có tỳ vị hư hàn nên hạn chế dùng.

6. Tôm: “Cam thảo dưới nước”

Tôm là thực phẩm bổ thận dương, thích hợp cho người suy nhược, phụ nữ sau sinh hoặc trẻ em chậm lớn. Không chỉ giàu đạm, tôm còn chứa nhiều astaxanthin, chất chống oxy hóa mạnh. Những món phổ biến như tôm xào hẹ, canh đậu phụ tôm vừa ngon miệng vừa hỗ trợ xương chắc khỏe. Nhưng người có cơ địa dị ứng cần cẩn trọng.

Để tận dụng tối đa giá trị của hải sản, người dân nên ghi nhớ ba nguyên tắc:

Một là chọn hải sản phù hợp thể trạng: người nóng trong nên ưu tiên loại có tính mát như rong biển, sứa; người hay lạnh tay chân nên dùng hải sản tính ấm như hải sâm, tôm.

Hai là chú ý liều lượng, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 280 đến 525g hải sản, tránh lạm dụng.

Ba là kết hợp thông minh, chẳng hạn hải sâm nấu với kê giúp bổ thận tráng dương, rong biển ăn kèm giấm thúc đẩy hấp thu canxi.

Hải sản nếu biết cách chế biến đúng, không chỉ làm giàu thêm bữa cơm gia đình mà còn trở thành “thuốc bổ” phòng bệnh ngay từ trong bếp. Nhưng với phụ nữ mang thai, người bị gút hoặc có bệnh nền, tuyệt đối nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

