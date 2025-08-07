Cảnh báo từ chuyên gia chống độc: Ăn hải sản theo cách này, coi chừng hoại tử, tàn phế hoặc tử vong

Hải sản là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ chuyên gia, việc ăn hải sản sống, chưa được nấu chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Tình trạng này có thể dẫn đến nhiễm trùng hoại tử, sốc nhiễm trùng và tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Mới đây, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhân nguy kịch tính mạng do nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus. Đây là loại vi khuẩn cực độc, thường sống trong môi trường nước biển, nước lợ, đặc biệt phát triển mạnh vào mùa hè.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Vibrio vulnificus có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở hoặc đường tiêu hoá khi chúng ta ăn hải sản sống, chưa được nấu chín.

Hải sản sống có thể chứa Vibrio vulnificus (Ảnh minh họa).

Hải sản sống, đặc biệt là hàu sống là một trong những nguồn lây nhiễm Vibrio vulnificus nguy hiểm nhất do thường được ăn sống và khó phát hiện nhiễm khuẩn bằng mắt thường.

Bác sĩ Nguyên đã từng chứng kiến nhiều ca bệnh nhiễm Vibrio vulnificus diễn tiến cực nhanh. Người bệnh bị sốt cao, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết, lan rộng mô hoại tử, có ca đã phải mổ cấp cứu hoặc cắt cụt chi mà vẫn không giữ được tính mạng.

Theo bác sĩ Nguyên, vi khuẩn từ môi trường biển như Vibrio vulnificus là một trong những tác nhân gây nhiễm trùng mô mềm hoại tử nặng nhất, có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trong nhóm vi khuẩn gây bệnh từ thực phẩm. Đặc biệt, người có bệnh gan, thalassemia, tăng sắt máu, suy giảm miễn dịch hoặc có vết thương hở khi tiếp xúc với nước biển càng có nguy cơ cao.

Không chỉ nhiễm khuẩn, ăn hải sản sống còn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh ký sinh trùng, điển hình là bệnh Anisakiasis do giun tròn Anisakis gây ra. Bệnh lý này thường gặp khi ăn cá sống hoặc sashimi chế biến từ cá chưa đông lạnh đúng cách.

Ngoài ra, Listeria monocytogenes, Salmonella, Clostridium và nhiều vi sinh vật gây bệnh khác cũng đã được phát hiện trong các mẫu tôm, cá, sò, hàu sống - theo các nghiên cứu vi sinh thực phẩm gần đây.

Ăn hải sản thế nào cho an toàn?

Để tránh "rước họa vào thân" khi ăn hải sản, bác sĩ Nguyên đưa ra một số khuyến cáo cụ thể như sau:

- Tuyệt đối không ăn hải sản sống, tái, đặc biệt là hàu.

- Không để hải sản sống tiếp xúc với thực phẩm đã nấu chín nhằm tránh lây nhiễm chéo.

- Khi tắm biển, đánh bắt, chế biến hải sản, nếu có vết thương hở, cần băng kín để hạn chế tiếp xúc với nước biển hoặc động vật biển sống. Nếu bị thương tại biển, cần rửa kỹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sát khuẩn, theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường như sưng đỏ, nóng, đau, đổi màu da, sốt, mệt mỏi,… và đến bệnh viện ngay nếu nghi ngờ nhiễm trùng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người dân cần thay đổi thói quen ăn uống. Việc ăn sống có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhưng tiềm ẩn rủi ro cao. Nhiễm trùng do Vibrio vulnificus hay các loại vi khuẩn mô hoại tử đều là những bệnh cực kỳ nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong và tàn phế cao nếu không được phát hiện và xử lý sớm.

Hải sản là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, nhưng chỉ phát huy tác dụng khi được chế biến đúng cách và tiêu thụ một cách an toàn, hợp vệ sinh. Đừng vì sở thích cá nhân mà đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.