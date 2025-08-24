Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24-08-2025 - 17:37 PM

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì?

Người mệnh Hỏa thường được biết đến với tính cách nhiệt huyết, năng động, mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng dễ nóng nảy. Trong phong thủy, việc chọn đúng loại cây không chỉ giúp điều hòa năng lượng mà còn thu hút tài lộc, mang lại sự cân bằng và may mắn cho gia chủ.

Ngũ hành và mệnh Hỏa trong phong thủy

Trong phong thủy, Ngũ hành gồm: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Các hành này vừa tương sinh vừa tương khắc lẫn nhau, tạo thành vòng tuần hoàn cân bằng.

- Mộc sinh Hỏa: Cây cối (Mộc) cháy sinh ra lửa (Hỏa). Vì vậy, mệnh Hỏa được Mộc nâng đỡ, những loại cây thuộc hành Mộc sẽ giúp gia chủ thêm may mắn, thuận lợi.

- Hỏa sinh Thổ: Lửa cháy tạo ra tro đất. Khi người mệnh Hỏa cân bằng được năng lượng, họ có thể tạo ra nền tảng bền vững cho bản thân và gia đình.

- Thủy khắc Hỏa: Nước dập tắt lửa. Do đó, người mệnh Hỏa nên hạn chế chọn cây có màu xanh nước biển, đen hoặc xanh đậm – những gam màu thuộc hành Thủy.

Nói cách khác, cây phong thủy hợp mệnh Hỏa thường mang màu sắc đỏ, hồng, cam, tím (thuộc Hỏa) hoặc xanh lá (thuộc Mộc – tương sinh). Việc chọn cây phù hợp sẽ giúp cân bằng năng lượng, giảm bớt sự nóng nảy và đồng thời mang tài lộc, may mắn đến cho gia chủ.

5 loại cây hợp với người mệnh Hỏa

1. Cây Phú Quý

- Đặc điểm: Lá xanh pha viền đỏ hoặc hồng, màu sắc nổi bật rất hợp với hành Hỏa.

- Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự giàu sang, sung túc và thịnh vượng.

- Cách chăm: Ưa bóng râm nhẹ, dễ sống trong chậu nhỏ, tưới nước vừa phải.

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì?- Ảnh 1.

2. Cây Trạng Nguyên

- Đặc điểm: Lá xanh đậm, khi nở hoa sẽ chuyển sang đỏ rực – màu đại diện của Hỏa.

- Ý nghĩa: Mang đến may mắn, sự thành công và hanh thông trong sự nghiệp.

- Cách chăm: Thích ánh sáng nhẹ, nên đặt gần cửa sổ có nắng.

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì?- Ảnh 2.

3. Cây Hồng Môn

- Đặc điểm: Hoa hình tim màu đỏ hoặc hồng, bóng đẹp.

- Ý nghĩa: Biểu tượng của tình yêu, may mắn và hạnh phúc trọn vẹn.

- Cách chăm: Sống tốt trong môi trường ẩm, cần tưới nước đều và đặt nơi thoáng mát.

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì?- Ảnh 3.

4. Cây Vạn Lộc

- Đặc điểm: Lá màu hồng pha xanh, nổi bật và tươi tắn.

- Ý nghĩa: Đúng như tên gọi – mang lại “vạn sự như ý”, tài lộc dồi dào cho gia chủ mệnh Hỏa.

- Cách chăm: Ưa bóng râm, cần giữ ẩm đất thường xuyên.

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì?- Ảnh 4.

5. Cây Sen Đá Hồng

- Đặc điểm: Lá mọng nước, xếp thành hoa sen nhỏ, màu hồng hoặc đỏ hồng.

- Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên trì và tình yêu lâu dài. Đồng thời mang năng lượng tích cực cho người mệnh Hỏa.

- Cách chăm: Ưa nắng nhẹ, tưới nước ít vì lá có khả năng tích nước.

Người mệnh Hỏa hợp trồng cây cảnh gì?- Ảnh 5.

Lời khuyên: Người mệnh Hỏa nên chọn những loại cây có màu đỏ, hồng, cam, tím – thuộc hành Hỏa – hoặc xanh lá (thuộc hành Mộc, tương sinh cho Hỏa). Ngoài ra, nên đặt cây ở hướng Nam hoặc Đông Nam để thu hút nhiều vượng khí.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

