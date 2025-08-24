Bị đuổi việc, cô gái ngồi nhà kiếm gần 100 triệu/tháng khỏe re

Ở thời điểm hiện tại, hay nói chính xác hơn là khoảng 2-3 năm trở lại đây khi làn sóng sa thải xuất hiện, bỗng dưng thất nghiệp đã trở thành nỗi ám ảnh của phần lớn dân công sở. Nhìn thấy tên mình trong danh sách cắt giảm, không ít người sẽ thốt lên "thôi xong rồi".

Mất việc ở thời điểm thị trường lao động đang đìu hiu tưởng chừng là dấu chấm hết nhưng đừng quên, không phải tự nhiên người ta lại bảo "trong cái rủi có cái may". Bị sa thải, bị đuổi việc đôi khi không tệ như chúng ta vẫn nghĩ, dù rằng đó là việc chẳng ai mong muốn.

Câu chuyện của một cô gái tên Lâm Diệc Khê (29 tuổi) hiện đang sống ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) chính là bằng chứng cho lời khẳng định trên. Hành trình "vực dậy" sau khoảng thời gian tuyệt vọng vì thất nghiệp của Diệc Khê đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, hàng ngàn người đã "tràn" vào bài đăng của cô trên Xiaohongshu để "xin vía".

"Tuyệt vọng đủ nhiều, tự khắc tìm ra lối thoát"

Những ngày đầu thất nghiệp, Diệc Khê như bị nhấn chìm trong những cơn hoảng loạn. Mỗi sáng thức dậy, cô thấy trống rỗng vì không biết phải làm gì. Sự rảnh rỗi và nhàn hạ mà cô từng ao ước có được, khi còn là nhân sự marketing của một tập đoàn lớn, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh nặng nề. Vấn đề không đơn giản là mất việc rồi, tiền đâu trả tiền thuê nhà, ăn uống, gửi về cho bố mẹ; mà còn là cảm giác hoài nghi năng lực của bản thân. Bao nhiêu sự tự tin trong suốt gần 6 năm "lăn lộn" với công việc bay biến sạch.

Diệc Khê đã gửi hàng chục CV ứng tuyển, đi phỏng vấn nhiều nơi, nhưng thị trường lao động lúc ấy dường như chẳng còn chỗ trống cho bất kỳ ai.

"Không nhớ nổi đã có bao nhiêu đêm tôi chỉ có thể nằm khóc chứ không thể ngủ dù đầu đau như búa bổ" - Diệc Khê nhớ lại những tháng ngày tăm tối đến mức ám ảnh.

Nhưng chính trong khoảng thời gian tuyệt vọng đó, Diệc Khê mới nhớ ra một công việc phụ từng làm trước kia: Dịch thuật và quản lý nội dung online cho một doanh nghiệp nước ngoài.

Ảnh minh họa

Khi còn làm văn phòng, cô chỉ coi đây là việc kiếm thêm, mỗi tháng được khoảng 3.000 - 4.000 NDT (11 - 15 triệu đồng). Lúc ấy, số tiền đó chỉ đủ để đi ăn cùng bạn bè hoặc mua sắm linh tinh cho thỏa đam mê. Thế nhưng khi đã thất nghiệp, đó dường như là tấm phao duy nhất mà Diệc Khê thấy khả thi. Cô quyết định không nằm khóc nữa, mà dành thời gian sửa lại CV, Porfolio sang tiếng Anh. Thay vì tìm kiếm công việc toàn thời gian ở Quảng Châu, cô chuyển sang "nằm vùng" những webstie tuyển dụng dành riêng cho dân Freelancer và ưu tiên tìm những công việc từ xa cho doanh nghiệp ở nước ngoài.

Ban đầu, mọi chuyện đương nhiên cũng không hề dễ dàng. Dù tìm được một vài công việc từ xa ở nước ngoài, nhưng đó thường chỉ là "job ngắn hạn", thù lao cũng không quá cao, chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Nhưng đương nhiên, Diệc Khê không từ chối, cô nhận hết những lời mời, cơ hội tới với mình, đơn giản chỉ vì quá túng thiếu và quá ám ảnh với việc cả ngày không có gì để làm.

Cứ thế, tình hình cũng dần khá khẩm hơn. Sau khoảng 3 tháng sống trong bấp bênh, lo sợ, Diệc Khê bắt đầu tìm được những công việc dài hạn, ổn định đầu tiên đến từ 2 công ty start-up ở Singapore và Mỹ. Họ không chỉ cần dịch thuật tài liệu khi "thâm nhập" vào thị trường Trung Quốc, mà còn cần viết nội dung quảng cáo, quản lý fanpage và tối ưu hóa chiến dịch marketing. Tất cả những gạch đầu dòng đó đều là kỹ năng mà Diệc Khê trau dồi trong suốt 6 năm làm ở công ty cũ. Thế nên cô cũng chẳng mất nhiều thời gian để thích nghi, làm quen.

Ảnh minh họa

Nếu như trước kia đi làm full-time, thu nhập trung bình của Diệc Khê chỉ khoảng 12.000 NDT/tháng (40 triệu đồng), thì sau nửa năm tập trung làm việc online, con số này đã tăng gấp đôi. Hiện tại, mức thu nhập của cô thường dao động quanh khoảng 26.000 NDT/tháng (gần 100 triệu đồng), cao hơn hẳn thu nhập thời còn đi làm full-time.

"Ngày còn là nhân viên văn phòng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiếm chừng này tiền một tháng. Chính khoảng thời gian thất nghiệp đã buộc tôi phải học hỏi, tìm cách thích nghi thay vì bỏ cuộc" - Diệc Khê viết.

"Trong nguy có cơ, trong rủi có may"

Đến thời điểm hiện tại, Diệc Khê cho biết làm việc từ xa cho công ty nước ngoài không chỉ giúp cô tăng thu nhập, mà ngay cả cách sinh hoạt, tận hưởng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể.

Diệc Khê có thể làm việc từ bất cứ đâu: quán cà phê, thư viện, hay thậm chí là vừa đi du lịch, vừa làm việc. Trước kia, 8-10 tiếng mỗi ngày trong văn phòng khiến cô luôn thấy gò bó, ngộp thở, còn giờ, dù làm việc nhiều hơn nhưng lại cảm thấy tự do hơn. Cảm giác "bị sa thải là dấu chấm hết" dần biến mất, thay vào đó là sự phấn khích khi cô nhận ra mọi sự trong đời mình đều đang ổn hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa

Diệc Khê thừa nhận nếu không bị đuổi việc, có lẽ cô vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với mức lương không có tương lai tăng trưởng, ngày ngày chen chúc trên tàu điện ngầm, làm việc quần quật rồi trở về nhà trong trạng thái kiệt quệ. Thất nghiệp từng là nỗi ám ảnh, nhưng cũng mở ra cho cô một cơ hội thay đổi và phát triển cả cuộc sống, chứ không chỉ riêng sự nghiệp.

"Nếu ngày đó không bị đuổi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc toàn tâm toàn ý phát triển công việc online. Đúng là cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Trong nguy có cơ, trong rủi có may" - Diệc Khê đúc kết.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, Diệc Khê vẫn thấy rùng mình khi nhớ đến những đêm nằm khóc vì bất lực. Nhưng rồi thì khó khăn nào cũng qua thôi vì "trong cái rủi luôn có cái may". Câu nói mà trước đây, Diệc Khê từng cho rằng chỉ là lời an ủi sáo rỗng, giờ lại trở thành điều mà cô vô cùng thấm thía, thậm chí còn thay đổi cả cách cô đối mặt với khó khăn, biến cố.