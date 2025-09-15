Bài toán đánh bại bốn thí sinh Olympia, nhìn cách giải mà choáng

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một chương trình truyền hình quen thuộc, mà còn là hành trình tri thức đầy hấp dẫn với những câu hỏi hóc búa và thử thách trí tuệ. Suốt nhiều năm qua, sân chơi này đã trở thành nơi hội tụ của những học sinh xuất sắc trên khắp cả nước, mang đến những màn tranh tài kịch tính, những bài toán khó bất ngờ và cả những khoảnh khắc xúc động khó quên.

Có một câu hỏi của học sinh lớp 4 cũng từng làm khó cả 4 thí sinh tham gia. Nội dung cụ thể của câu hỏi như sau: "Một con cá có đuôi nặng 150 gam, đầu cá nặng bằng đuôi cộng nửa thân, thân nặng bằng đầu cộng đuôi, hỏi con cá nặng bao nhiêu gam?".

Thí sinh đối diện với câu hỏi trên đã cho đáp án là 400 gam nhưng không chính xác. Ba bạn cùng chơi cũng không ai nhấn chuông xin trả lời. Cứ tưởng câu hỏi này sẽ "hóc búa" lắm nhưng đến khi MC công bố đáp án, ai cũng tiếc nuối vì cách giải đơn giản quá.

Cụ thể như sau:

"Con cá nặng 1200g.

Dựa vào đề bài, ta có :

Thân = đầu + đuôi (1)

Đầu = đuôi + 1/2 thân (2)

Thay (2) vào (1) ta có:

Thân = đầu + đuôi + 1/2 thân => thân = đuôix 2 + 1/2 thân

=> 2 đuôi = 1/2 thân => 4 đuôi = thân

=> Thân = 150x4 = 600g => Đầu = 150 + (600 : 2) = 450g

Trọng lượng con cá: 450 + 600 + 150 = 1200g".

Trước đó, Olympia cũng từng ghi nhận nhiều bài toán "tưởng dễ mà khó không tưởng". Điển hình, trong mùa thứ 15, ở trận thi Tuần 3, Tháng 3, Quý 3, một câu hỏi đã khiến các thí sinh lúng túng. Cụ thể, câu hỏi như sau: "Một đoàn du lịch có 36 người cần qua sông bằng một chiếc thuyền. Thuyền chỉ chở tối đa 6 người (kể cả người lái), và trong đoàn chỉ có đúng 1 người biết chèo thuyền. Hỏi đoàn qua sông ít nhất cần bao nhiêu chuyến?".

Thí sinh nhận được câu hỏi này đưa ra đáp án 8 chuyến nhưng không chính xác. Ngay sau đó, một thí sinh khác đã nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng: 7 chuyến. Lời giải chi tiết cho bài toán này như sau: "36 người trừ 1 người lái còn 35 người. Mỗi chuyến, ngoài người lái, có thể chở thêm 5 người. Như vậy 35 chia cho 5 bằng 7 chuyến".

Thực tế, phép chia này vốn rất đơn giản, đến học sinh tiểu học cũng có thể giải được. Thế nhưng, dưới áp lực thời gian căng thẳng của cuộc thi, các thí sinh dễ mất bình tĩnh và đưa ra đáp án sai. Nếu trong điều kiện bình thường, chắc chắn thí sinh hoàn toàn có thể tìm ra đáp án chính xác.