Trúng xổ số năm 2026 sẽ phải nộp thuế bao nhiêu?

Luật quy định thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%.

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Trong đó, ngưỡng đóng thuế là giá trị vượt trên 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với ngưỡng trên 10 triệu đồng quy định hiện nay.

Công ty xổ số là đơn vị phát hành trả thưởng và cũng là đơn vị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng. Tiền mà người trúng thưởng nhận được sẽ là tiền sau thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi trúng vé số là: (giá trị trúng thưởng - 20 triệu đồng) x 10% = thuế phải nộp.

Ví dụ, hiện nay 1 tờ vé số trúng độc đắc có giá trị 2 tỷ đồng. Nếu cá nhân nào trúng độc đắc thì công ty xổ số sẽ phải khấu trừ tiền thuế là (2 tỷ đồng - 20 triệu đồng) x 10% = 198 triệu đồng.

So với quy định hiện hành, số thuế thu nhập cá nhân giảm được 1 triệu đồng. Như vậy cá nhân trúng độc đắc sẽ nhận được 1,802 tỷ đồng sau thuế.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân này cũng áp dụng chung cho cá nhân trúng thưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tham gia các chương trình khuyến mãi có thưởng…

Ngoài ra, luật sửa đổi cũng thay đổi biểu thuế TNCN lũy tiến từng phần. Biểu thuế đã được chỉnh lý theo hướng giảm thuế suất ở một số bậc nhằm đảm bảo tính hợp lý, tránh tăng đột ngột và tạo động lực cho người lao động. Cụ thể, giảm mức thuế suất 15% ở bậc 2 xuống 10% và thuế suất 25% ở bậc 3 xuống 20%.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng một tháng. Thuế suất cao nhất vẫn là 35% với thu nhập trên 100 triệu đồng, thay vì mức 80 triệu như hiện nay.

Về mức giảm trừ gia cảnh: Chính phủ đã đưa mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 110 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng; cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng vào quy định tại dự thảo luật. Đồng thời, dự thảo luật giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập để đảm bảo phù hợp, linh hoạt với tình hình kinh tế xã hội của từng thời kỳ.

(Tổng hợp)﻿