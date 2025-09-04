Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông trúng số 24 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền chia cho mẹ và em gái

04-09-2025 - 13:59 PM | Sống

Trong dịp về quê nghỉ lễ, người đàn ông đã mua 12 tờ vé số và tất cả đều trúng giải độc đắc.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin một người đàn ông may mắn đã trúng tới 12 tờ vé số độc đắc, nhận tổng giải thưởng lên tới 24 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Rất nhiều người xuýt xoa, xin vía may mắn cũng như tò mò về chủ nhân giải thưởng. 

Được biết, dãy số giúp người đàn ông trúng giải "khủng" là 971442 của đài Đồng Tháp, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1/9. Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ một đại lý vé số ở Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho vị khách nói trên. 

Người đàn ông trúng số 24 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền chia cho mẹ và em gái- Ảnh 1.

12 tờ vé số trúng giải độc đắc được đại lý đổi thưởng cho vị khách may mắn.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Nguyên cho biết, chủ nhân của 12 tờ vé số trúng độc đắc là một người đàn ông 35 tuổi, quê ở Vĩnh Long nhưng hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, người này về quê nghỉ lễ và có mua 12 tờ vé số. Không ngờ, khoảnh khắc ấy đã khiến cuộc đời anh bước sang một trang hoàn toàn khác. 

Theo phía đại lý, người đàn ông nhận 6 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Chị Nguyên chia sẻ thêm, vị khách may mắn này cũng quyết định cho cho mẹ và em gái 5 tờ vé số trúng độc đắc, tương đương khoảng 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Cả gia đình anh rất mừng rỡ vì đã có thể đổi đời nhờ trúng số. 

Trước đó, một đôi vợ chồng sống ở TP.HCM cũng trúng 4 tờ vé số độc đắc, nhận khoản tiền thưởng là 8 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). 4 tờ vé số mang dãy số 330148 thuộc đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30/8. 

Theo phía đại lý vé số Minh Nhựt, đôi vợ chồng nói trên có điều kiện kinh tế khá, đã mua những tờ vé số để ủng hộ người bán dạo. Sau khi mua vé số, họ quên không dò. Đến khi đọc báo, thấy những tờ vé số trúng độc đắc giống tờ vé số họ đã mua nên lấy ra kiểm tra thì mới biết đã trúng thưởng. Đôi vợ chồng nhận một nửa tiền thưởng bằng tiền mặt, số còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Đồng thời, họ cho biết sẽ dành một phần tiền để làm từ thiện. 


Khách Tây nhận xét: "Được sinh ra ở Việt Nam như trúng số độc đắc" và đây là lý do!

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

