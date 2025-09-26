Những thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia từng ra về với 0 điểm

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã là một sân chơi tri thức nhiều kịch tính. Có những thí sinh để lại dấu ấn với điểm số cao kỷ lục, nhưng cũng có những bạn không may mắn, kết thúc hành trình chỉ với 0 điểm. Trong suốt chặng đường hơn 20 năm, đã có không ít thí sinh rời sân khấu Olympia trong tình huống "tay trắng" như vậy.

Lần đầu tiên điều này xảy ra là tại cuộc thi Tuần 1, Tháng 2, Quý 1 của Olympia năm thứ 16. Ở 2 phần thi đầu tiên, thí sinh này khởi động khá nhẹ nhàng với 10 điểm và bứt phá lên tới 50 điểm sau phần Tăng tốc. Thế nhưng, khi bước vào Về đích, hàng loạt câu trả lời sai khiến toàn bộ điểm số bị trừ sạch, khép lại chặng đường với giải Ba chung cuộc.

Sức nóng tại trường quay ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các thí sinh.

Cũng trong Olympia năm 16, tại trận thi Quý 1, một thí sinh khác lặp lại kịch bản tương tự. Sau khi chỉ kịp ghi 10 điểm ở Khởi động và mất trọn cơ hội ở Vượt chướng ngại vật, bạn này đã kịp bứt phá 50 điểm ở phần Tăng tốc. Nhưng đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với thí sinh này ở vòng thi Về đích, để rồi dừng chân tại cuộc thi Quý với giải Ba chung cuộc.

Hai năm sau, tại trận Tuần 3, Tháng 3, Quý 2 của Olympia năm 18, thêm một thí sinh nữa rơi vào tình huống trắng tay. Suốt ba phần thi đầu, người chơi chỉ có 20 điểm, nhưng vẫn quyết định chọn gói 60 điểm ở Về đích với hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, vì căng thẳng cộng thêm những câu hỏi khó về Toán và tiếng Anh đã khiến bạn này không thể ghi thêm bất cứ điểm nào. Thậm chí, số điểm ít ỏi còn lại cũng bị trừ sạch.

Mới đây nhất, ở Olympia năm 25, trận Tuần 1, Tháng 3, Quý 3 lại khiến khán giả bàng hoàng. Một thí sinh thi đấu cực tốt trong ba phần đầu: Khởi động giành 15 điểm, Vượt chướng ngại vật xuất sắc giải ra từ khóa và mang về 50 điểm, rồi thêm 30 điểm ở Tăng tốc, nâng tổng điểm lên 95 - một con số khá an toàn. Nhưng kịch bản bất ngờ lại xảy ra trong phần Về đích khi người này không trả lời đúng bất kỳ câu nào, toàn bộ 95 điểm bị trừ sạch và phải khép lại hành trình với 0 điểm - một con số đầy tiếc nuối.

Không chỉ các thí sinh mà nhiều khán giả khi xem chương trình cũng cảm thấy khá tiếc nuối.

Nhìn lại những trường hợp này, dễ thấy rằng "0 điểm" ở Olympia không hề đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn. Có người bị trừ sạch vì dám mạo hiểm, có người trắng tay vì thiếu may mắn, nhưng điểm chung ở họ là sự dũng cảm. Bởi lẽ, đứng trên sân khấu Olympia không chỉ đòi hỏi tri thức, mà còn là bản lĩnh đối mặt với áp lực cực lớn.

Olympia được nhớ đến nhờ những kỷ lục điểm cao ngất ngưởng, nhưng cũng khắc ghi những khoảnh khắc "tay trắng" đầy tiếc nuối này. Và chính chúng mới làm nên sức hấp dẫn: nơi vinh quang và thất bại đều được trân trọng, nơi tuổi trẻ được thử thách hết mình.

