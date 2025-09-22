Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam MC đầu tiên của Olympia: Con trai nhà thơ có tác phẩm được in trong SGK, bén duyên nghề dẫn từ khoảnh khắc "bị ép" lên sóng

22-09-2025 - 08:35 AM | Sống

Từ cú lên sân khấu bất đắc dĩ, nam MC đầu tiên của Olympia đã viết nên hành trình đặc biệt trong sự nghiệp của mình.

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã trở thành chương trình truyền hình trí tuệ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Lên sóng từ năm 1999, chương trình không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT trên khắp cả nước mà còn là nơi gieo mầm những ký ức tuổi học trò, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả suốt hơn hai thập kỷ. Mỗi trận đấu leo núi đều đem lại cảm xúc hồi hộp, căng thẳng nhưng cũng đầy cảm hứng. Và một yếu tố quan trọng làm nên sức hút ấy chính là các MC – những người dẫn dắt, kết nối thí sinh với khán giả, mang đến sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc.

Ở mùa đầu tiên, Olympia được dẫn dắt bởi nhà báo Tạ Bích Loan - nữ MC gây ấn tượng với phong thái trí tuệ, điềm đạm và sắc sảo. Chính cô là người đặt nền móng cho cách dẫn dắt chuẩn mực, nghiêm túc nhưng vẫn đầy cảm xúc của chương trình. Thế nhưng, từ năm thứ hai, một sự thay đổi đáng chú ý đã diễn ra khi lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến một gương mặt nam MC xuất hiện trên sân khấu Olympia. Và người ấy không ai khác chính là MC Lưu Minh Vũ.

Nam MC đầu tiên của Olympia: Con trai nhà thơ có tác phẩm được in trong SGK, bén duyên nghề dẫn từ khoảnh khắc "bị ép" lên sóng- Ảnh 1.

Lưu Minh Vũ là một trong những nam MC đầu tiên cầm trịch chương trình.

Ở thời điểm đó, anh mang đến một màu sắc rất mới: trẻ trung, sôi nổi, lém lỉnh và giàu năng lượng. Khán giả còn nhớ mãi hình ảnh một MC không chỉ linh hoạt khi xử lý câu hỏi mà còn biết cách xua tan áp lực trong trường quay bằng sự hóm hỉnh và gần gũi của mình. Chính sự duyên dáng ấy đã giúp anh tạo nên dấu ấn riêng biệt, khiến mỗi trận leo núi không còn chỉ là một cuộc thi kiến thức căng thẳng, mà còn là những phút giây đầy cảm hứng.

Cho những ai chưa biết, Lưu Minh Vũ chính là con của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Tuy xuất thân trong gia đình nghệ thuật, Lưu Minh Vũ không chọn con đường văn chương như cha hay nghệ thuật biểu diễn như mẹ, mà quyết tâm theo đuổi ngành báo chí - truyền hình. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1992, rồi bước chân vào nghề báo với mong muốn tự khẳng định bản thân, không sống dưới cái bóng của bố mẹ.

Trở thành MC theo cách không ngờ

Thật ra, Lưu Minh Vũ ban đầu không hề có ý định trở thành MC. Anh chỉ tham gia công việc biên tập, trợ lý trường quay. Bước ngoặt xảy đến khi nhà báo Tạ Bích Loan tạo cơ hội để nam MC lên sân khấu và rồi Lưu Minh Vũ đã chinh phục được khán giả bằng tài năng của mình. Khoảnh khắc ấy mở ra hành trình cầm mic đầy duyên nợ của anh.

Có thể nói, Đường Lên Đỉnh Olympia chính là bước đệm quan trọng giúp Lưu Minh Vũ đến gần hơn với khán giả truyền hình cả nước. Sau Olympia, sự nghiệp của MC Lưu Minh Vũ tiếp tục mở rộng. Anh trở thành gương mặt quen thuộc qua gameshow Hãy Chọn Giá Đúng - một chương trình kinh điển của VTV. Với phong cách dí dỏm và gần gũi, anh cùng đồng nghiệp đã góp phần đưa Hãy Chọn Giá Đúng trở thành một trong những gameshow ăn khách và gắn bó bền lâu với nhiều khán giả.

Nam MC đầu tiên của Olympia: Con trai nhà thơ có tác phẩm được in trong SGK, bén duyên nghề dẫn từ khoảnh khắc "bị ép" lên sóng- Ảnh 2.

Nam MC đầu tiên của Olympia: Con trai nhà thơ có tác phẩm được in trong SGK, bén duyên nghề dẫn từ khoảnh khắc "bị ép" lên sóng- Ảnh 3.

Lưu Minh Vũ là MC quen mặt của chương trình Hãy Trọn Giá Đúng.

Hiện nay, Lưu Minh Vũ đang đảm nhận vai trò Phó trưởng Phòng Trò chơi và Gặp gỡ trên kênh truyền hình 1, thuộc Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí của Đài truyền hình Việt Nam. Hành trình từ một chàng MC trẻ tuổi, lém lỉnh của Olympia đến một gương mặt kỳ cựu của VTV chính là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực, đam mê và duyên nghề của anh.

Ý nghĩa đằng sau tên gọi Đường Lên Đỉnh Olympia khiến nhiều người giật mình

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Olympia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải phở gà, món ăn chỉ từ 30.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải phở gà, món ăn chỉ từ 30.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới Nổi bật

Tân sinh viên ở chung cư 5 tỷ đồng vẫn đi làm phục vụ quán cafe, chạy xe đạp điện: Bí mật của người giàu!

Tân sinh viên ở chung cư 5 tỷ đồng vẫn đi làm phục vụ quán cafe, chạy xe đạp điện: Bí mật của người giàu! Nổi bật

4 loại trái cây ăn càng nhiều càng đốt cháy chất béo, là báu vật với phụ nữ tiền mãn kinh vì đẹp da, giữ dáng lại "chống già"

4 loại trái cây ăn càng nhiều càng đốt cháy chất béo, là báu vật với phụ nữ tiền mãn kinh vì đẹp da, giữ dáng lại "chống già"

08:30 , 22/09/2025
Diana cùng Em Xinh “Say Hi”: Khi "Là con gái thật tuyệt" chạm đến đỉnh cao mới qua âm nhạc

Diana cùng Em Xinh “Say Hi”: Khi "Là con gái thật tuyệt" chạm đến đỉnh cao mới qua âm nhạc

08:00 , 22/09/2025
Loại rau được ca ngợi như "NHÂN SÂM XANH" vì tốt từ da tới não, tim, xương, mắt, phòng ung thư, giữ dáng thon

Loại rau được ca ngợi như "NHÂN SÂM XANH" vì tốt từ da tới não, tim, xương, mắt, phòng ung thư, giữ dáng thon

07:53 , 22/09/2025
7 loại rau ăn vào giúp "cắt bỏ" tới 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng: Ai biết sớm thì lợi sớm!

7 loại rau ăn vào giúp "cắt bỏ" tới 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng: Ai biết sớm thì lợi sớm!

07:48 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên