Điều ít người biết về nam MC VTV thay Xuân Bắc dẫn 'Vua tiếng Việt'

Suốt 4 mùa Vua tiếng Việt , MC Xuân Bắc để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của chương trình. Mùa 5 của chương trình sẽ tiếp tục hành trình ấy với sự dẫn dắt của BTV - MC Sơn Lâm.

BTV Sơn Lâm là người thay Xuân Bắc dẫn "Vua tiếng Việt".

BTV Sơn Lâm tên thật là Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989. Với hơn 15 năm gắn bó cùng các chương trình trên sóng VTV, Sơn Lâm là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, từng tạo dấu ấn qua các chương trình như Việc tử tế, Cafe sáng với VTV3, 60 phút mở ... Bên cạnh đó, anh cũng gây chú ý tại mục Điểm tuần của Chuyển động 24h với không ít bản tin hài hước, châm biếm, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ít ai biết, trước khi trở thành dẫn chương trình, Sơn Lâm từng là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Kỹ sư lọc hóa dầu. Nam MC cũng lọt Top 12 cuộc thi Người dẫn chương trình Truyền hình 2010 , giải Nhất cuộc thi Sinh viên Thủ Đô tài năng – Thanh lịch 2010.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Sơn Lâm đã có 2 năm làm việc trong ngành Hóa. Nam MC cũng giành được học bổng Thạc sĩ về Hóa học và đi du học tại Hàn Quốc.

Tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời với ngành Hóa, thế nhưng anh chợt nhận ra đó không phải là nơi mình thuộc về. Cuối cùng, Sơn Lâm quyết định dừng lại hành trình ở nước bạn rồi trở về Việt Nam, bắt đầu lại từ đầu với nghề MC.

Dù đã gắn bó với nghề đã hơn chục năm nhưng không khó khăn nào là anh chưa trải qua. Từ những ngày đầu làm quen với nghề dẫn, đến kinh qua hàng loạt chương trình cùng lúc, không có áp lực công việc nào mà anh chưa từng thử. Thế nhưng, nam MC vẫn không ngừng hết mình với đam mê, luôn chuẩn bị và làm hết sức mỗi khi xuất hiện trên màn hình TV.

Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV.

Không ít lần cái tên Sơn Lâm bị cư dân mạng chỉ trích vì những phát ngôn tại chương trình Chuyển động 24h. Tuy vậy, Sơn Lâm cho biết khi gặp chỉ trích, anh luôn nhìn vào những lời bình luận tươi sáng, nhìn lại những lần câu dẫn của mình được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và tích cực để lấy lại cân bằng.

Bên cạnh sự nghiệp, MC Sơn Lâm cũng được ngưỡng mộ với tổ ấm nhỏ bên bà xã. Cả hai có mối tình dài 6 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2019. Dù chỉ cách nhau 1 tuổi, nhưng hai vợ chồng cạnh nhau suốt quãng thời gian dài. MC Sơn Lâm gặp gỡ vợ lần đầu trong một sự kiện mà mình là MC còn cô làm bên đơn vị truyền thông. Anh từng chia sẻ rằng, ngay từ ánh nhìn đầu mình đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài duyên dáng của vợ.

Được biết, Sơn Lâm chính là mối tình đầu của bà xã. Nhờ vào sở thích và tính cách hòa hợp mà cả hai đã chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống.

BTV Sơn Lâm làm đám cưới vào năm 2019.

Trên trang cá nhân, BTV nổi tiếng của VTV nhiều lần đang tải những khoảnh khắc hạnh phúc và hài hước của gia đình. Anh khẳng định mình may mắn khi có người vợ sống kỷ luật, chỉn chu và cùng chí hướng. Cả hai hiện có với nhau 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Vào ngày con trai chào đời, anh cũng viết một bài đón mừng con cũng không quên khen vợ yêu một câu, khiến các đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ.

"Con có thể lêu hêu một chút trong cuộc đời này cũng được, nhưng hãy là một người tốt, luôn vui, biết yêu thương, biết cố gắng cho những người mình yêu thương và chọn được một người vợ tuyệt với như bố con", nam MC chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của BTV Sơn Lâm.

Chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân về việc dẫn Vua tiếng Việt, Sơn Lâm bày tỏ niềm hạnh phúc đứng trên sân khấu với nhiều khán giả yêu mến, song cũng lo lắng vì “cái bóng” quá lớn của NSND Xuân Bắc.

“Nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi sung sướng rụng rời, nhưng cũng hơi run. Sung sướng vì không phải ai cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu vốn được khán giả yêu mến. Còn run là bởi sau 4 mùa, với khán giả, hình ảnh của NSND Xuân Bắc đã trở thành ‘chuẩn mực’ khó thay thế ở vị trí người dẫn chương trình” , Sơn Lâm nói.

Theo Sơn Lâm, cái bóng lớn nhất của một chương trình thành công chính là tình yêu khán giả. Vì vậy, anh không cố gắng để vượt qua “cái bóng” ấy mà trân trọng giá trị vốn có và tiếp tục hành trình mới bằng nhịp điệu của mình.

“Áp lực là phải đối diện với chuẩn mực cao mà anh Xuân Bắc đã đặt ra nhưng may mắn là tôi được bước vào một sân khấu có sẵn tình yêu lớn từ khán giả, và được mở đường bởi một nghệ sĩ mà tôi rất yêu mến”, Sơn Lâm chia sẻ.

Để chuẩn bị cho hành trình mới, anh tự nhủ phải giữ được cái hồn cốt của game show: tôn vinh sự phong phú của tiếng Việt, biến từng từ ngữ, câu văn trở nên sống động. Đồng thời, biến áp lực thành động lực để chỉn chu hơn với từng câu dẫn, luật chơi và phản ứng trên sân khấu.



